В матче второго тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брентфордом». Игра состоится 13 августа и начнется в 19:30 мск. «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

В прошлом туре «Брентфорд» сумел разжиться очками. В Лестере команда сыграла вничью со счётом 2:2.

«Пчелы» проигрывали по ходу поединка 0:2 и смогли переломить ход событий во второй тайме благодаря гола Айвена Тони и Джошуа Да Силвы.

Коэффициенты матча Брентфорд — Манчестер Юнайтед 1 3.80 X 3.55 2 1.97 Ставка

В межсезонье команда заканчивала подготовку победами над «Брайтоном» (1:0), «Арсеналом» (2:1) и «Бетисом» (1:0).

Все прогнозы на АПЛ

Напомним, что «Брентфорд» финишировал в прошлом сезоне на 13 месте. На домашнем поле команда одержала 3 победы в 5 встречах при одном поражении.

«Манчестер Юнайтед»

«Манкунианцы» провалили старт сезона. На своём поле они принимали «Брайтон» и дебют для Эрика тен Хага оказался крайне неудачным.

«Манчестер Юнайтед» проиграл со счетом 1:2. При этом уже на перерыв «красные дьяволы» ушли с двумя пропущенными голами. Один мяч команда отыграла благодаря автоголу «чаек».

В межсезонье «красные дьяволы» тоже не блистали. В заключительной части подготовки коллектив тен Хага сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2) и «Райо Вальекано» (1:1), а также проиграл «Атлетико» (0:1).

Если МЮ проиграет и в этот раз, для него это будет шестое выездное фиаско в АПЛ подряд.

Прогноз и ставка

Букмекеры немного сомневаются в гостях после его поражения и дают такие котировки: 3.40 на «Брентфорд» и 2.03 на МЮ.

Отсиживаться в обороне «манкунианцы» не будут. Они заинтересованы в победе, так что «Брентфорд» никак не сможет засушить игру. У обеих команд прошлый тур получился результативным.

В таком случае рекомендуется поставить на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.83.

Для тен Хага это действительно важный матч. Потеря очков в игре с «Брентфордом» может вызвать еще больше вопросов, поэтому отступать гостям некуда. Возможно, им удастся выиграть.