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    Улыбнется ли удача МЮ в этот раз?

    «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, АПЛ, 13 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»
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    Кристиан Эриксен
    В матче второго тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брентфордом». Игра состоится 13 августа и начнется в 19:30 мск. «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Августа 2022 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 19:30 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    «Брентфорд»

    В прошлом туре «Брентфорд» сумел разжиться очками. В Лестере команда сыграла вничью со счётом 2:2.

    «Пчелы» проигрывали по ходу поединка 0:2 и смогли переломить ход событий во второй тайме благодаря гола Айвена Тони и Джошуа Да Силвы.

    Коэффициенты матча Брентфорд — Манчестер Юнайтед

  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.97
  • Ставка
    •

    В межсезонье команда заканчивала подготовку победами над «Брайтоном» (1:0), «Арсеналом» (2:1) и «Бетисом» (1:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Напомним, что «Брентфорд» финишировал в прошлом сезоне на 13 месте. На домашнем поле команда одержала 3 победы в 5 встречах при одном поражении.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манкунианцы» провалили старт сезона. На своём поле они принимали «Брайтон» и дебют для Эрика тен Хага оказался крайне неудачным.

    «Манчестер Юнайтед» проиграл со счетом 1:2. При этом уже на перерыв «красные дьяволы» ушли с двумя пропущенными голами. Один мяч команда отыграла благодаря автоголу «чаек».

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    • В межсезонье «красные дьяволы» тоже не блистали. В заключительной части подготовки коллектив тен Хага сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2) и «Райо Вальекано» (1:1), а также проиграл «Атлетико» (0:1).

    Если МЮ проиграет и в этот раз, для него это будет шестое выездное фиаско в АПЛ подряд.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры немного сомневаются в гостях после его поражения и дают такие котировки: 3.40 на «Брентфорд» и 2.03 на МЮ.

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    Отсиживаться в обороне «манкунианцы» не будут. Они заинтересованы в победе, так что «Брентфорд» никак не сможет засушить игру. У обеих команд прошлый тур получился результативным.

    В таком случае рекомендуется поставить на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.83.

    Для тен Хага это действительно важный матч. Потеря очков в игре с «Брентфордом» может вызвать еще больше вопросов, поэтому отступать гостям некуда. Возможно, им удастся выиграть.

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    «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 13.08.2022. Прогнозы на футбол. Улыбнется ли удача МЮ в этот раз?
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