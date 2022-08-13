«Брентфорд»
В прошлом туре «Брентфорд» сумел разжиться очками. В Лестере команда сыграла вничью со счётом 2:2.
«Пчелы» проигрывали по ходу поединка 0:2 и смогли переломить ход событий во второй тайме благодаря гола Айвена Тони и Джошуа Да Силвы.
Коэффициенты матча Брентфорд — Манчестер Юнайтед
В межсезонье команда заканчивала подготовку победами над «Брайтоном» (1:0), «Арсеналом» (2:1) и «Бетисом» (1:0).
Напомним, что «Брентфорд» финишировал в прошлом сезоне на 13 месте. На домашнем поле команда одержала 3 победы в 5 встречах при одном поражении.
«Манчестер Юнайтед»
«Манкунианцы» провалили старт сезона. На своём поле они принимали «Брайтон» и дебют для Эрика тен Хага оказался крайне неудачным.
«Манчестер Юнайтед» проиграл со счетом 1:2. При этом уже на перерыв «красные дьяволы» ушли с двумя пропущенными голами. Один мяч команда отыграла благодаря автоголу «чаек».
В межсезонье «красные дьяволы» тоже не блистали. В заключительной части подготовки коллектив тен Хага сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2) и «Райо Вальекано» (1:1), а также проиграл «Атлетико» (0:1).
Если МЮ проиграет и в этот раз, для него это будет шестое выездное фиаско в АПЛ подряд.
Прогноз и ставка
Букмекеры немного сомневаются в гостях после его поражения и дают такие котировки: 3.40 на «Брентфорд» и 2.03 на МЮ.
Отсиживаться в обороне «манкунианцы» не будут. Они заинтересованы в победе, так что «Брентфорд» никак не сможет засушить игру. У обеих команд прошлый тур получился результативным.
В таком случае рекомендуется поставить на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.83.
Для тен Хага это действительно важный матч. Потеря очков в игре с «Брентфордом» может вызвать еще больше вопросов, поэтому отступать гостям некуда. Возможно, им удастся выиграть.