«Оксфорд Сити» сыграет на своем поле с «Суонси» в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 9 августа, начало — в 21:45 мск. «Оксфорд Сити» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оксфорд Сити»

«Оксфорд Сити» нынешний сезон проводит в Первой лиге. И уж наверняка команда постарается подняться повыше.

Правда, старт у команды задался не особо продуктивно. «Оксфорд Сити» в двух турах разжился лишь тремя зачетными баллами.

Коэффициенты матча Оксфорд Юнайтед — Суонси 1 2.75 X 3.45 2 2.35 Ставка

В своем последнем матче команда добыла викторию. «Оксфорд Сити» минимально одолел «Кембридж Юнайтед».

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Матчи с «Суонси» для команды традиционно проходят с переменным успехом. Из пяти последних поединков соперники по два раза обменялись победами.

«Суонси»

«Суонси» выступает во второй по силе английской лиге. Причем в новом сезоне команда вряд ли будет претендовать на выход в АПЛ.

«Суонси» стартовал в Чемпионшипе крайне неудачно. В двух турах валлийцы набрали лишь один пункт.

В минувшем туре Чемпионшипа «Суонси» провалился. Дома команда была разгромлена «Блэкберном» (0:3).

В общем, с обороной у валлийцев имеются видимые сложности. Наверняка ситуация не исправится и к отчетной встрече.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Суонси» за 2.30, на ничью за 3.40, а на «Оксфорд Сити» — за 2.75.

«Оксфорд Сити» постарается максимально воспользоваться фактором своего поля.

«Суонси» крайне слабо действует в обороне .

Хозяева способны воспользоваться проблемами соперника. Наши прогноз и ставка — Проход «Оксфорд Сити» с коэффициентом 2.00.