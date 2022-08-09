«Оксфорд Сити»
«Оксфорд Сити» нынешний сезон проводит в Первой лиге. И уж наверняка команда постарается подняться повыше.
Правда, старт у команды задался не особо продуктивно. «Оксфорд Сити» в двух турах разжился лишь тремя зачетными баллами.
Коэффициенты матча Оксфорд Юнайтед — Суонси
В своем последнем матче команда добыла викторию. «Оксфорд Сити» минимально одолел «Кембридж Юнайтед».
Матчи с «Суонси» для команды традиционно проходят с переменным успехом. Из пяти последних поединков соперники по два раза обменялись победами.
«Суонси»
«Суонси» выступает во второй по силе английской лиге. Причем в новом сезоне команда вряд ли будет претендовать на выход в АПЛ.
«Суонси» стартовал в Чемпионшипе крайне неудачно. В двух турах валлийцы набрали лишь один пункт.
В минувшем туре Чемпионшипа «Суонси» провалился. Дома команда была разгромлена «Блэкберном» (0:3).
В общем, с обороной у валлийцев имеются видимые сложности. Наверняка ситуация не исправится и к отчетной встрече.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Суонси» за 2.30, на ничью за 3.40, а на «Оксфорд Сити» — за 2.75.
«Оксфорд Сити» постарается максимально воспользоваться фактором своего поля.
«Суонси»
Хозяева способны воспользоваться проблемами соперника. Наши прогноз и ставка — Проход «Оксфорд Сити» с коэффициентом 2.00.