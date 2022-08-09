ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид Де ХеаШоу ужасов на «Олд Траффорд». Провальный дебют Тен Хага подчеркивает необходимость новых трансферов Гарет БэйлВ ожидании ЧМ-2022. Финальный аккорд Бэйла Криштиану РоналдуРоналду, Кейн и другие самые некрасивые трансферные саги АПЛ
  • 07:00
    • Касаткина стала победительницей турнира в Сан-Хосе
  • 01:54
    • Источник: «Барса» ведет переговоры о возвращении Месси в 2023 году
  • 00:21
    • Самсонова выиграла турнир в Вашингтоне
  • 22:00
    • «Ростов» победил «Оренбург» в матче с тремя пенальти
  • 21:56
    • «Сочи» удержал домашнюю победу над «Пари НН»
  • 20:52
    • Хет-трик Мораты помог «Атлетико» разгромить «Ювентус»
  • 20:29
    • Дубль Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»
    Все новости спорта

    Ставим на вылет «Суонси»!

    «Оксфорд Сити» — «Суонси». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок английской лиги, 9 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на Суонси
    Прогноз и ставки на «Оксфорд Сити» — «Суонси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Майкл Обафеми
    «Оксфорд Сити» сыграет на своем поле с «Суонси» в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 9 августа, начало — в 21:45 мск. «Оксфорд Сити» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок Лиги 09 Августа 2022 года
    Оксфорд Юнайтед
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Оксфорд Юнайтед 21:45 Суонси Суонси
  • Суонси
    •

    «Оксфорд Сити»

    «Оксфорд Сити» нынешний сезон проводит в Первой лиге. И уж наверняка команда постарается подняться повыше.

    Правда, старт у команды задался не особо продуктивно. «Оксфорд Сити» в двух турах разжился лишь тремя зачетными баллами.

    Коэффициенты матча Оксфорд Юнайтед — Суонси

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    В своем последнем матче команда добыла викторию. «Оксфорд Сити» минимально одолел «Кембридж Юнайтед».

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Суонси» для команды традиционно проходят с переменным успехом. Из пяти последних поединков соперники по два раза обменялись победами.

    «Суонси»

    «Суонси» выступает во второй по силе английской лиге. Причем в новом сезоне команда вряд ли будет претендовать на выход в АПЛ.

    «Суонси» стартовал в Чемпионшипе крайне неудачно. В двух турах валлийцы набрали лишь один пункт.

  • Роналду, Кейн и другие самые некрасивые трансферные саги АПЛ
  • Трансферные истории с неприятным осадком
  • Вчера

    • В минувшем туре Чемпионшипа «Суонси» провалился. Дома команда была разгромлена «Блэкберном» (0:3).

    В общем, с обороной у валлийцев имеются видимые сложности. Наверняка ситуация не исправится и к отчетной встрече.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Суонси» за 2.30, на ничью за 3.40, а на «Оксфорд Сити» — за 2.75.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Оксфорд Сити» постарается максимально воспользоваться фактором своего поля.

    «Суонси» крайне слабо действует в обороне.

    Хозяева способны воспользоваться проблемами соперника. Наши прогноз и ставка — Проход «Оксфорд Сити» с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Бублик — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Серундоло — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Маррей — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Карацев — Кресси
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Спартакс — Даугавпилс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Дженоа — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Модена — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Балтика — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.41
  • Экспресс дня 8 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Фенербахче — Умраниеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Кан — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Болонья — Козенца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Оксфорд Сити» — «Суонси»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.08.2022. Прогнозы на футбол. Ставим на вылет «Суонси»!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры