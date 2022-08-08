«Ньюэллс Олд Бойз» сыграет на своем поле против «Колона» в рамках 12-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 8 августа в Росарио, начало — в 02:00 мск. «Ньюэллс Олд Бойз» — «Колон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюэллс Олд Бойз»

«Ньюэллс Олд Бойз» занимает 12-е место в таблице после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал 16 очков.

Клуб из Росарио неплохо стартовал, но в последнее время заметно буксует. В трех предыдущих турах команда Хавьера Сангвинетти не набрала ни одного очко.

«Ньюэллс Олд Бойз» потерпел поражения от «Росарио Сентраль», «Дефенсы и Хустисии» и «Атлетико Тукуман».

Все прогнозы на футбол

Правда, пару дней назад «Ньюэллс Олд Бойз» здорово провел гостевую встречу с «Альдосиви» в Кубке Аргентины, выиграв со счетом 4:2.

«Ньюэллс Олд Бойз» одержал лишь одну победу в шести предыдущих матчах на своем поле в рамках чемпионата.

«Колон»

«Колон» тем временем находитс на 20-й строчке, набрав в 11-ти матачх 13 очков.

Команда Хулио Сесара Фальсьони начала август с неприятного домашнего поражения от «Индепендьенте» (0:3).

Но перед этим у «Колона» была четырехматчевая беспроигрышная серия. Клуб из Санта-Фе победил «Велес Сарсфилд» и «Сармьенто» и сыграл вничью с «Химнасией» из Ла-Платы и «Альдосиви».

«Колон» одержал лишь одну победу в десяти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Ньюэллс Олд Бойз» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Колона» — за 3.60.

Только в одном из четырех предыдущих матчей между этими командами было забито больше двух мячей. И предстоящая игра, скорее всего, тоже не порадует обилием голов.

Ставка — тотал меньше 2,0 за 2.17.

Также можно рассмотреть ставку на ничью за 3.34.