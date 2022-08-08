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    «Ньюэллс Олд Бойз» и «Колон» сыграют вничью?

    «Ньюэллс Олд Бойз» — «Колон». Прогноз (к. 3.34) и ставки на чемпионат Аргентины 8 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюэллс Олд Бойз» — «Колон»
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    «Ньюэллс Олд Бойз» одержал лишь одну победу в шести предыдущих матчах на своем поле в рамках чемпионата
    «Ньюэллс Олд Бойз» сыграет на своем поле против «Колона» в рамках 12-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 8 августа в Росарио, начало — в 02:00 мск. «Ньюэллс Олд Бойз» — «Колон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 08 Августа 2022 года
    Ньюэллз Олд Бойз
  • Аргентина. Примера
    •  Ньюэллз Олд Бойз 02:00 Колон Колон
  • Аргентина. Примера
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    «Ньюэллс Олд Бойз»

    «Ньюэллс Олд Бойз» занимает 12-е место в таблице после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал 16 очков.

    Клуб из Росарио неплохо стартовал, но в последнее время заметно буксует. В трех предыдущих турах команда Хавьера Сангвинетти не набрала ни одного очко.

    «Ньюэллс Олд Бойз» потерпел поражения от «Росарио Сентраль», «Дефенсы и Хустисии» и «Атлетико Тукуман».

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    Правда, пару дней назад «Ньюэллс Олд Бойз» здорово провел гостевую встречу с «Альдосиви» в Кубке Аргентины, выиграв со счетом 4:2.

    «Ньюэллс Олд Бойз» одержал лишь одну победу в шести предыдущих матчах на своем поле в рамках чемпионата.

    «Колон»

    «Колон» тем временем находитс на 20-й строчке, набрав в 11-ти матачх 13 очков.

    Команда Хулио Сесара Фальсьони начала август с неприятного домашнего поражения от «Индепендьенте» (0:3).

    Но перед этим у «Колона» была четырехматчевая беспроигрышная серия. Клуб из Санта-Фе победил «Велес Сарсфилд» и «Сармьенто» и сыграл вничью с «Химнасией» из Ла-Платы и «Альдосиви».

    «Колон» одержал лишь одну победу в десяти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Ньюэллс Олд Бойз» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Колона» — за 3.60.

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    Только в одном из четырех предыдущих матчей между этими командами было забито больше двух мячей. И предстоящая игра, скорее всего, тоже не порадует обилием голов.

    Ставка — тотал меньше 2,0 за 2.17.

    Также можно рассмотреть ставку на ничью за 3.34.

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    «Ньюэллс Олд Бойз» — «Колон»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 08.08.2022. Прогнозы на футбол. «Ньюэллс Олд Бойз» и «Колон» сыграют вничью?
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