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    «Мальме» разгромит люксембуржцев

    «Мальме» — «Дюделанж». Прогноз, ставка (к. 2.90) на футбол, квалификация Лиги Европы, 4 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мальме» — «Дюделанж»
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    Ола Тойвонен
    «Мальме» сыграет на своем поле с «Дюделанжем» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 4 августа, начало — в 20:00 мск. «Мальме» — «Дюделанж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 04 Августа 2022 года
    Мальмё
  • Мальмё
    •  Мальмё 20:00 Дюделанж Дюделанж
  • Лига Европы. Квалификация
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    «Мальме»

    Эта команда традиционно сражается за чемпионство. В турнирной таблице чемпионата Швеции высокая плотность, и «Мальме» пока занимает там 5 место.

    Отставание от лидера составляет 3 очка. Правда, с атакой у «Мальме» дела идут не лучшим образом: всего 22 мяча в 16 матчах.

    Коэффициенты матча Мальмё — Дюделанж

  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 11.00
  • Ставка
    •

    Предыдущий поединок сложился для команды удачно. Дома был обыгран «Сириус» со счетом 3:1.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Разумеется, в этом матче хозяева будут стремиться добыть победу. Состав и уровень игры это позволяют.

    «Дюделанж»

    «Дюделанж» еще не стартовал во внутреннем чемпионате. Зато в еврокубках команда уже задействована на полную катушку.

    Правда, из квалификации Лиги чемпионов люксембуржцы вылетели. Обидчиком стал «Пюник» (1:0, 1:4).

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  • 01/08/2022

    • «Дюделанж» испытывает трудности с надежностью своих тылов. Да и атака не особо балует результативностью.

    Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. Из Швеции желательно привезти ничью.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Мальме» за 1.25, на ничью за 5.85, а на «Дюделанж» — за 12.00.

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    «Мальме» наверняка будет активно атаковать.

    «Дюделанж» имеет проблемы в обороне.

    Хозяева сильнее по составу, к тому же мотивированы обеспечить себе голевой задел перед ответной встречей. Наши прогноз и ставка — Фора «Мальме» -2.5 с коэффициентом 2.90.

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    «Мальме» — «Дюделанж»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 04.08.2022. Прогнозы на футбол. «Мальме» разгромит люксембуржцев
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