«Мальме»
Эта команда традиционно сражается за чемпионство. В турнирной таблице чемпионата Швеции высокая плотность, и «Мальме» пока занимает там 5 место.
Отставание от лидера составляет 3 очка. Правда, с атакой у «Мальме» дела идут не лучшим образом: всего 22 мяча в 16 матчах.
Коэффициенты матча Мальмё — Дюделанж
Предыдущий поединок сложился для команды удачно. Дома был обыгран «Сириус» со счетом 3:1.
Разумеется, в этом матче хозяева будут стремиться добыть победу. Состав и уровень игры это позволяют.
«Дюделанж»
«Дюделанж» еще не стартовал во внутреннем чемпионате. Зато в еврокубках команда уже задействована на полную катушку.
Правда, из квалификации Лиги чемпионов люксембуржцы вылетели. Обидчиком стал «Пюник» (1:0, 1:4).
«Дюделанж» испытывает трудности с надежностью своих тылов. Да и атака не особо балует результативностью.
Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. Из Швеции желательно привезти ничью.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Мальме» за 1.25, на ничью за 5.85, а на «Дюделанж» — за 12.00.
«Мальме»
«Дюделанж» имеет проблемы в обороне.
Хозяева сильнее по составу, к тому же мотивированы обеспечить себе голевой задел перед ответной встречей. Наши прогноз и ставка — Фора «Мальме» -2.5 с коэффициентом 2.90.