«Мальме» сыграет на своем поле с «Дюделанжем» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 4 августа, начало — в 20:00 мск. «Мальме» — «Дюделанж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальме»

Эта команда традиционно сражается за чемпионство. В турнирной таблице чемпионата Швеции высокая плотность, и «Мальме» пока занимает там 5 место.

Отставание от лидера составляет 3 очка. Правда, с атакой у «Мальме» дела идут не лучшим образом: всего 22 мяча в 16 матчах.

Коэффициенты матча Мальмё — Дюделанж 1 1.25 X 6.00 2 11.00 Ставка

Предыдущий поединок сложился для команды удачно. Дома был обыгран «Сириус» со счетом 3:1.

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Разумеется, в этом матче хозяева будут стремиться добыть победу. Состав и уровень игры это позволяют.

«Дюделанж»

«Дюделанж» еще не стартовал во внутреннем чемпионате. Зато в еврокубках команда уже задействована на полную катушку.

Правда, из квалификации Лиги чемпионов люксембуржцы вылетели. Обидчиком стал «Пюник» (1:0, 1:4).

«Дюделанж» испытывает трудности с надежностью своих тылов. Да и атака не особо балует результативностью.

Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. Из Швеции желательно привезти ничью.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Мальме» за 1.25, на ничью за 5.85, а на «Дюделанж» — за 12.00.

«Мальме» наверняка будет активно атаковать .

«Дюделанж» имеет проблемы в обороне.

Хозяева сильнее по составу, к тому же мотивированы обеспечить себе голевой задел перед ответной встречей. Наши прогноз и ставка — Фора «Мальме» -2.5 с коэффициентом 2.90.