«Линфилд» сыграет на своем поле с «Цюрихом» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 4 августа, начало — в 21:45 мск. «Линфилд» — «Цюрих»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Линфилд»

Эта команда выиграла минувший чемпионат Северной Ирландии. Новый сезон в этой стране еще не стартовал, так что «Линфилд» готовится к нему через матчи еврокубков.

Из квалификации Лиги чемпионов команда вылетела. Обыграв в первой встрече «Буде-Глимт», «Линфилд» на выезде уступил 8:0.

Так что оборона команды является явно проблемным звеном. При этом и атака не особо блещет.

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Разумеется, в этом матче хозяева будут стремиться добыть победу. Вот только проблемы в игре команды не позволяют надеяться на особый позитив.

«Цюрих»

«Цюрих» уже стартовал во внутреннем чемпионате. Причем сделал это провально — лишь 1 пункт в трех матчах.

Более того, команда находится на последнем месте в таблице. «Цюрих» в чемпионате Швейцарии еще не забил ни разу, пропустив в свои ворота 6 мячей.

«Цюрих» испытывает трудности с надежностью своих тылов. Да и атака действует явно не лучшим образом.

Наверняка в этом поединке команда будет действовать первым номером. Пора ведь реабилитироваться за последние неудачи!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Цюрих» за 1.53, на ничью за 4.32, а на «Линфилд» — за 5.85.

«Линфилд» наверняка будет активно идти вперед.

«Цюрих» смотрится сильнее соперника , несмотря на все свои проблемы.

Швейцарцы сильнее по составу, к тому же мотивированы реабилитироваться за последние неудачи. Наши прогноз и ставка — Победа «Цюриха» в 1 тайме с коэффициентом 2.07.