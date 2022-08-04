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    «Цюрих» будет торопиться

    «Линфилд» — «Цюрих». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, квалификация Лиги Европы, 4 августа 2022 года

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    «Линфилд» сыграет на своем поле с «Цюрихом» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 4 августа, начало — в 21:45 мск. «Линфилд» — «Цюрих»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 04 Августа 2022 года
    Линфилд
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Линфилд 21:45 Цюрих Цюрих
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Линфилд»

    Эта команда выиграла минувший чемпионат Северной Ирландии. Новый сезон в этой стране еще не стартовал, так что «Линфилд» готовится к нему через матчи еврокубков.

    Из квалификации Лиги чемпионов команда вылетела. Обыграв в первой встрече «Буде-Глимт», «Линфилд» на выезде уступил 8:0.

    Так что оборона команды является явно проблемным звеном. При этом и атака не особо блещет.

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    Разумеется, в этом матче хозяева будут стремиться добыть победу. Вот только проблемы в игре команды не позволяют надеяться на особый позитив.

    «Цюрих»

    «Цюрих» уже стартовал во внутреннем чемпионате. Причем сделал это провально — лишь 1 пункт в трех матчах.

    Более того, команда находится на последнем месте в таблице. «Цюрих» в чемпионате Швейцарии еще не забил ни разу, пропустив в свои ворота 6 мячей.

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  • 01/08/2022

    • «Цюрих» испытывает трудности с надежностью своих тылов. Да и атака действует явно не лучшим образом.

    Наверняка в этом поединке команда будет действовать первым номером. Пора ведь реабилитироваться за последние неудачи!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Цюрих» за 1.53, на ничью за 4.32, а на «Линфилд» — за 5.85.

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    «Линфилд» наверняка будет активно идти вперед.

    «Цюрих» смотрится сильнее соперника, несмотря на все свои проблемы.

    Швейцарцы сильнее по составу, к тому же мотивированы реабилитироваться за последние неудачи. Наши прогноз и ставка — Победа «Цюриха» в 1 тайме с коэффициентом 2.07.

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    «Линфилд» — «Цюрих»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 04.08.2022. Прогнозы на футбол. «Цюрих» будет торопиться
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