«Шахтер» Солигорск
Эта команда проводит не самый яркий, как для себя, сезон. Нынешнее 4 место в таблице видится в этом плане характерным.
«Шахтер» Солигорск не лучшим образом выглядит в атаке. В 14 матчах действующий чемпион забил только 19 раз.
Минувший тур чемпионата принес команде три очка. «Шахтер» Солигорск на выезде переиграл «Славию» (1:3).
Интересно, что эта победа стала для команды второй к ряду. Причем до того солигорцы вылетели из квалификации Лиги чемпионов от словенского «Марибора».
«Слуцк»
«Слуцк» в нынешнем чемпионате больше разочаровывает, нежели радует. Команда выглядит нестабильно, особенно в атаке.
На текущий момент «Слуцк» находится на скромном 11 месте в турнирной таблице. При этом у команды имеются трудности с надежностью своих тылов: в свои ворота пропущен уже 21 мяч.
В предыдущем туре чемпионата Белоруссии «Слуцк» добыл три пункта. Дома было обыграно брестское «Динамо» (2:0).
Причем до того «Слуцк» проиграл три матча к ряду. Да и матчи с «горняками» команде традиционно не удаются.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.33, на ничью за 4.74, а на «Слуцк» — за 7.40.
«Шахтер» Солигорск
«Слуцк» неудачно играет с солигорцами.
«Горняки» после вылета из квалификации Лиги чемпионов набрали неплохой ход в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Солигорск -1.5 с коэффициентом 2.04.