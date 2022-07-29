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    «Шахтер» Солигорск — «Слуцк». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, чемпионат Белоруссии, 29 июля 2022 года

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    «Шахтер» Солигорск
    «Шахтер» Солигорск сыграет на своем поле со «Слуцком» в рамках 14-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 29 июля, начало — в 20:00 мск. «Шахтер» Солигорск — «Слуцк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 29 Июля 2022 года
    Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
    •  Шахтёр Солигорск 20:00 Слуцк Слуцк
  • Слуцк
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    «Шахтер» Солигорск

    Эта команда проводит не самый яркий, как для себя, сезон. Нынешнее 4 место в таблице видится в этом плане характерным.

    «Шахтер» Солигорск не лучшим образом выглядит в атаке. В 14 матчах действующий чемпион забил только 19 раз.

    Минувший тур чемпионата принес команде три очка. «Шахтер» Солигорск на выезде переиграл «Славию» (1:3).

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    Интересно, что эта победа стала для команды второй к ряду. Причем до того солигорцы вылетели из квалификации Лиги чемпионов от словенского «Марибора».

    «Слуцк»

    «Слуцк» в нынешнем чемпионате больше разочаровывает, нежели радует. Команда выглядит нестабильно, особенно в атаке.

    На текущий момент «Слуцк» находится на скромном 11 месте в турнирной таблице. При этом у команды имеются трудности с надежностью своих тылов: в свои ворота пропущен уже 21 мяч.

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    • В предыдущем туре чемпионата Белоруссии «Слуцк» добыл три пункта. Дома было обыграно брестское «Динамо» (2:0).

    Причем до того «Слуцк» проиграл три матча к ряду. Да и матчи с «горняками» команде традиционно не удаются.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.33, на ничью за 4.74, а на «Слуцк» — за 7.40.

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    «Шахтер» Солигорск активно пытается догнать лидирующую тройку.

    «Слуцк» неудачно играет с солигорцами.

    «Горняки» после вылета из квалификации Лиги чемпионов набрали неплохой ход в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Солигорск -1.5 с коэффициентом 2.04.

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    «Шахтер» Солигорск — «Слуцк»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 29.07.2022. Прогнозы на футбол. «Горняки» выиграют третий раз подряд?
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