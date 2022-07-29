В первом туре чемпионата Англии «Хаддерсфилд» сыграет с «Бернли» на стадионе «Джон Смитс». Игра состоится 29 июля в 22:00 мск. «Хаддерсфилд» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хаддерсфилд»

В прошлом сезоне команда боролась за выход в АПЛ. Она прошла в плей-офф и остановилась на последней стадии, проиграла «Ноттингем Форест» 0:1.

Это поражение стало первым за 10 выступлений в Чемпионшипе. «Хаддерсфилд» довольно неплохо закончил сезон. Из 46 матчей в основном турнире у него было 23 победы и только 10 поражений.

Коэффициенты матча Хаддерсфилд Таун — Бёрнли 1 2.40 X 3.35 2 2.95 Ставка

Регулярный сезон хозяева закончили на серии из четырех побед. По итогам чемпионата коллектив стал четвертым по количеству забитых мячей.

Все прогнозы на футбол

«Хаддерсфилд» не проигрывает на своем поле уже 5 матчей, имея при этом 4 победы.

«Бернли»

«Бордовые» пережили непростой сезон. После провала команду покинул главный тренер Шон Дайч.

Сезон АПЛ команда закончила на серии без побед. «Бернли» проиграл «Астон Вилле» 1:3, «Тоттенхэму» 0:1 и «Ньюкаслу» 1:2, а также сыграл вничью с «Виллой» 1:1.

Для спасения гостям не хватило 4 очков. Они финишировали на 18 месте с 35 баллами. За сезон клуб набрал только 7 побед при 10 поражениях.

При этом «Бернли» пропустил меньше всех из последней топ-4 — всего 53 гола.

Прогноз и ставка

Букмекеры оценили команды такими котировками: 2.80 на «Хаддерсфилд» и 2.55 на «Бернли». Ничья выставлена с коэффициентом 3.20.

«Бернли» и «Хаддерсфилд» встречались в прошлом сезоне в рамках Кубка Англии. Тогда выиграли вторые 2:1. Так что «бордовые» будут настроены на реванш. После АПЛ в Чемпионшипе должно быть полегче.

Рекомендуется поставить на «Бернли» с подстраховкой. Подходящая ставка — победа команды с форой 0 за 1.78.