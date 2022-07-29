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    Все новости спорта

    Стартует ли «Бернли» с победы?

    «Хаддерсфилд» — «Бернли». Прогноз (к. 1.78), ставки на футбол, Чемпионшип, 29 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хаддерсфилд» — «Бернли»
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    Эшли Барнс
    В первом туре чемпионата Англии «Хаддерсфилд» сыграет с «Бернли» на стадионе «Джон Смитс». Игра состоится 29 июля в 22:00 мск. «Хаддерсфилд» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Июля 2022 года
    Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Хаддерсфилд Таун 22:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    «Хаддерсфилд»

    В прошлом сезоне команда боролась за выход в АПЛ. Она прошла в плей-офф и остановилась на последней стадии, проиграла «Ноттингем Форест» 0:1.

    Это поражение стало первым за 10 выступлений в Чемпионшипе. «Хаддерсфилд» довольно неплохо закончил сезон. Из 46 матчей в основном турнире у него было 23 победы и только 10 поражений.

    Коэффициенты матча Хаддерсфилд Таун — Бёрнли

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.95
  • Ставка
    •

    Регулярный сезон хозяева закончили на серии из четырех побед. По итогам чемпионата коллектив стал четвертым по количеству забитых мячей.

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    «Хаддерсфилд» не проигрывает на своем поле уже 5 матчей, имея при этом 4 победы.

    «Бернли»

    «Бордовые» пережили непростой сезон. После провала команду покинул главный тренер Шон Дайч.

    Сезон АПЛ команда закончила на серии без побед. «Бернли» проиграл «Астон Вилле» 1:3, «Тоттенхэму» 0:1 и «Ньюкаслу» 1:2, а также сыграл вничью с «Виллой» 1:1.

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    • Для спасения гостям не хватило 4 очков. Они финишировали на 18 месте с 35 баллами. За сезон клуб набрал только 7 побед при 10 поражениях.

    При этом «Бернли» пропустил меньше всех из последней топ-4 — всего 53 гола.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры оценили команды такими котировками: 2.80 на «Хаддерсфилд» и 2.55 на «Бернли». Ничья выставлена с коэффициентом 3.20.

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    «Бернли» и «Хаддерсфилд» встречались в прошлом сезоне в рамках Кубка Англии. Тогда выиграли вторые 2:1. Так что «бордовые» будут настроены на реванш. После АПЛ в Чемпионшипе должно быть полегче.

    Рекомендуется поставить на «Бернли» с подстраховкой. Подходящая ставка — победа команды с форой 0 за 1.78.

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    «Хаддерсфилд» — «Бернли»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 29.07.2022. Прогнозы на футбол. Стартует ли «Бернли» с победы?
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