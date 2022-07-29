«Хаддерсфилд»
В прошлом сезоне команда боролась за выход в АПЛ. Она прошла в плей-офф и остановилась на последней стадии, проиграла «Ноттингем Форест» 0:1.
Это поражение стало первым за 10 выступлений в Чемпионшипе. «Хаддерсфилд» довольно неплохо закончил сезон. Из 46 матчей в основном турнире у него было 23 победы и только 10 поражений.
Коэффициенты матча Хаддерсфилд Таун — Бёрнли
Регулярный сезон хозяева закончили на серии из четырех побед. По итогам чемпионата коллектив стал четвертым по количеству забитых мячей.
«Хаддерсфилд» не проигрывает на своем поле уже 5 матчей, имея при этом 4 победы.
«Бернли»
«Бордовые» пережили непростой сезон. После провала команду покинул главный тренер Шон Дайч.
Сезон АПЛ команда закончила на серии без побед. «Бернли» проиграл «Астон Вилле» 1:3, «Тоттенхэму» 0:1 и «Ньюкаслу» 1:2, а также сыграл вничью с «Виллой» 1:1.
Для спасения гостям не хватило 4 очков. Они финишировали на 18 месте с 35 баллами. За сезон клуб набрал только 7 побед при 10 поражениях.
При этом «Бернли» пропустил меньше всех из последней топ-4 — всего 53 гола.
Прогноз и ставка
Букмекеры оценили команды такими котировками: 2.80 на «Хаддерсфилд» и 2.55 на «Бернли». Ничья выставлена с коэффициентом 3.20.
«Бернли» и «Хаддерсфилд» встречались в прошлом сезоне в рамках Кубка Англии. Тогда выиграли вторые 2:1. Так что «бордовые» будут настроены на реванш. После АПЛ в Чемпионшипе должно быть полегче.
Рекомендуется поставить на «Бернли» с подстраховкой. Подходящая ставка — победа команды с форой 0 за 1.78.