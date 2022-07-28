В первом матче победил «Левски» 2:0. Ответная игра состоится 28 июля в Греции. Начало в 20:30 мск. ПАОК — «Левски»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПАОК

В Греции по итогам сезона ПАОК стал вторым, сильно уступив «Олимпиакосу» в борьбе за титул. Разрыв составил около 20 очков.

Также клуб не смог выиграть Кубок Греции, хотя попал в финал турнира, где потерпел поражение от «Панатинаикоса» (0:1).

До старта сезона ПАОК выиграл два матча подряд. Он победил «Стандард» 1:0 и «Панетоликос» 4:0. В межсезонной подготовке у команды 3 победы в 5 играх и только одно поражение от «Гронингена» (1:2).

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ПАОК стал четвертьфиналистом Лиги конференций в прошлом сезоне. Там он проиграл «Марселю» 1:2 и 0:1.

«Левски»

У команды уже три официальных матча в новом сезоне. Она провела две встречи в чемпионате Болгарии. Год начался с поражения от ЦСКА 1948 (0:1).

Далее «Левски» выиграл у «Спартака», забив ему 5 безответных мячей. Так что победа над ПАОКом стала второй подряд для гостей.

В прошлом сезоне гости выиграли Кубок Болгарии. В финале они одолели вице-чемпиона софийский ЦСКА (1:0). В чемпионате страны коллектив стал четвертым.

Что касается еврокубков, то в основную этап в прошлом сезоне «Левски» не пробился.

Прогноз и ставка

Букмекеры сделали не сильный разрыв по котировкам. 2.85 и 1.40 они дают на проход команд в следующий раунд.

На победу ПАОКа в основное время матча можно поставить с коэффициентом 1.48. На «Левски» котировка составляет 6.80.

Неудачу ПАОКа в первом матче можно списать старт сезона. Однако в домашнем матче хозяева должны раскрыться лучше. Все-таки в прошлом сезоне они провели неплохую еврокампанию. Греки пойдут вперед, так как терять им нечего. От этого игра может стать открытой. Ставка — тотал больше 2.5 за 2.02.