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    «АЗ Алкмаар» добьет боснийцев

    «Тузла Сити» — «АЗ Алкмаар». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

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    Дани де Вит
    «Тузла Сити» сыграет на своем поле с «АЗ Алкмаар» в рамках 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 28 июля, начало — в 21:45 мск. «Тузла Сити» — «АЗ Алкмаар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    Тузла Сити
  • Симин Хан
    •  Тузла Сити 21:45 АЗ Алкмар АЗ Алкмар
  • Алкмар
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    «Тузла Сити»

    Эта команда пока еще не стартовала в чемпионате Боснии и Герцеговины, хотя там прошло уже два тура.

    В первом матче с голландцами «Тузла Сити» дала бой сопернику. Правда, в итоге боснийцы проиграли с минимальным счетом.

    Разумеется, в ответной встрече команда попытается добиться победы. Вот только соперник смотрится куда более мощно.

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    Наверняка «Тузла Сити» будет пытаться активно атаковать. Между тем, и по составу, и по уровню игры боснийцы выглядят слабее.

    «АЗ Алкмаар»

    Голландцы выиграли в первом матче, но еще далеко не обеспечили себе спокойную жизнь. За этим «АЗ Алкмаар» и летит в Тузлу.

    Причем после той победы команда успела провести еще и контрольный матч. «Болонья» была обыграна с минимальным счетом.

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    • В составе гостей стоит отметить Дани де Вита. Именно его точный удар с пенальти принес «АЗ Алкмаар» победу в первом матче.

    Очевидно, гости не собираются отсиживаться в тылах. Так что стоит ждать от голландцев активной игры в атаке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «АЗ Алкмаар» за 1.33, на ничью за 5.00, а на «Тузла Сити» — за 8.10.

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    «Тузла Сити» наверняка не будет отсиживаться в обороне.

    «АЗ Алкмаар» по игре сморится на сильнее соперника.

    Голландцы выглядят монолитнее, и явно не допустят недооценки соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «АЗ Алкмаар» -1.5 с коэффициентом 2.02.

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