«Тузла Сити»
Эта команда пока еще не стартовала в чемпионате Боснии и Герцеговины, хотя там прошло уже два тура.
В первом матче с голландцами «Тузла Сити» дала бой сопернику. Правда, в итоге боснийцы проиграли с минимальным счетом.
Разумеется, в ответной встрече команда попытается добиться победы. Вот только соперник смотрится куда более мощно.
Все прогнозы на Лигу конференций
Наверняка «Тузла Сити» будет пытаться активно атаковать. Между тем, и по составу, и по уровню игры боснийцы выглядят слабее.
«АЗ Алкмаар»
Голландцы выиграли в первом матче, но еще далеко не обеспечили себе спокойную жизнь. За этим «АЗ Алкмаар» и летит в Тузлу.
Причем после той победы команда успела провести еще и контрольный матч. «Болонья» была обыграна с минимальным счетом.
В составе гостей стоит отметить Дани де Вита. Именно его точный удар с пенальти принес «АЗ Алкмаар» победу в первом матче.
Очевидно, гости не собираются отсиживаться в тылах. Так что стоит ждать от голландцев активной игры в атаке.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «АЗ Алкмаар» за 1.33, на ничью за 5.00, а на «Тузла Сити» — за 8.10.
«Тузла Сити» наверняка не будет отсиживаться в обороне.
«АЗ Алкмаар»
Голландцы выглядят монолитнее, и явно не допустят недооценки соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «АЗ Алкмаар» -1.5 с коэффициентом 2.02.