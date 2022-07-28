«Тузла Сити» сыграет на своем поле с «АЗ Алкмаар» в рамках 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 28 июля, начало — в 21:45 мск. «Тузла Сити» — «АЗ Алкмаар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тузла Сити»

Эта команда пока еще не стартовала в чемпионате Боснии и Герцеговины, хотя там прошло уже два тура.

В первом матче с голландцами «Тузла Сити» дала бой сопернику. Правда, в итоге боснийцы проиграли с минимальным счетом.

Разумеется, в ответной встрече команда попытается добиться победы. Вот только соперник смотрится куда более мощно.

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Наверняка «Тузла Сити» будет пытаться активно атаковать. Между тем, и по составу, и по уровню игры боснийцы выглядят слабее.

«АЗ Алкмаар»

Голландцы выиграли в первом матче, но еще далеко не обеспечили себе спокойную жизнь. За этим «АЗ Алкмаар» и летит в Тузлу.

Причем после той победы команда успела провести еще и контрольный матч. «Болонья» была обыграна с минимальным счетом.

В составе гостей стоит отметить Дани де Вита. Именно его точный удар с пенальти принес «АЗ Алкмаар» победу в первом матче.

Очевидно, гости не собираются отсиживаться в тылах. Так что стоит ждать от голландцев активной игры в атаке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «АЗ Алкмаар» за 1.33, на ничью за 5.00, а на «Тузла Сити» — за 8.10.

«Тузла Сити» наверняка не будет отсиживаться в обороне.

«АЗ Алкмаар» по игре сморится на сильнее соперника .

Голландцы выглядят монолитнее, и явно не допустят недооценки соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «АЗ Алкмаар» -1.5 с коэффициентом 2.02.