ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трофей-ушастик Лиги чемпионов Класс «Шерифа», сюрприз от «Пюника» и грузинский провал Харри КейнВ ожидании ЧМ-2022. Поход за английской мечтой Камару Усман5 бойцов, которые могут отобрать пояс у Камару Усмана в полусреднем весе
  • 01:47
    • Романо: «Барселона» договорилась с «Баварией» о трансфере Левандовски
  • 23:28
    • Эриксен подписал контракт с «Ман Юнайтед»
  • 22:46
    • Хван Ин Бом приостановил действие контракта с «Рубином» до конца сезона
  • 22:26
    • CAS объяснил решение отклонить апелляцию РФС
  • 21:57
    • «Зенит» упустил победу над «Химками» в стартовом матче нового сезона РПЛ
  • 19:45
    • Марез продлил контракт с «Манчестер Сити»
  • 16:58
    • Серж Гнабри согласился на продление контракта с «Баварией»
    Все новости спорта

    Нидерландам пора вырываться в лидеры

    Швейцария — Нидерланды. Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, Евро-2022, 17 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Швейцарии
    Прогноз и ставки на Швейцария — Нидерланды
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча
    Сборная Швейцарии на своем поле сыграет против женской сборной Нидерландов в рамках 3-го тура Евро-2022. Поединок состоится 17 июля, начало — 19:00 (мск). Швейцария — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Швейцария

    «Красные» являются одними из аутсайдеров группы С на Евро-2022. После двух сыгранных матчей швейцарки занимают последнее место с 1 баллом в активе. Такое же количество очков имеет женская сборная Португалии, которая расположилась выше.

    В первом туре на нынешнем розыгрыше женская сборная Швейцарии не смогла определить сильнейшего именно с Португалией. Команды дважды обменялись голами и разошлись в результативной ничьей — 2:2.

    А в прошлом туре Швейцария в выездном матче оказалась слабее Швеции и пропустив гол в конце второго тайма, проиграла соперницам со счетом 2:1.

    Все прогнозы на спорт

    Без выигрышная серия женской сборной Швейцарии составляет уже 8 матчей подряд во всех турнирах, из которых 3 матча команда завершила ничьей и 5 проиграла.

    Нидерланды

    «Оранжевые» же, наоборот, являются одними из лидеров той же группы на нынешнем Евро. Команда набрала 4 очка после двух матчей и располагается на первом месте. Идущая ниже Швеция имеет такое же количество баллов в своем активе.

    Женская сборная Нидерландов первый тур чемпионата начала так же с ничьей и так же со своим принципиальным соперником — Швецией, с которой завершила поединок со счетом 1:1.

  • Клубы, которые способны ворваться в топ-6 АПЛ
  • Кто может нарушить гегемонию?
  • 14/07/2022

    • Но во втором туре сборная Нидерландов не в очень легком матче смогла переиграть Португалию. Забив быстрых два гола «оранжевые» почти сразу и пропустили два ответных мяча в свои ворота. Но на 62-й минуте поединка все таки смогли забить решающий гол и вырвали победу.

    Эта команда проводит беспроигрышную серию во всех турнирах, которая длится 4 матча кряду, из которых лишь 1 был сыгран вничью.

    Прогноз и ставка

    На победу Швейцарии в этом матче можно поставить за 7.20, ничью букмекеры предлагают взять за 4.90, а победу Нидерландов — за 1.41.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз — Женская сборная Нидерландов находится в превосходной форме и в этом поединке несомненно захочет вырвать уверенные 3 очка, что бы выбиться в лидеры группы. Тем более команде давно уже пора уверенно обыграть соперниц, а сейчас оппонент очень подходящий для этого.

    Ставка — Победа Нидерландов с форой (-1.5) за 2.11.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.52
  • Прогноз на матч Севилья — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Селтик — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  5.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Витебск — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Тобол — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Волга — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Камаз
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч ПСВ — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Симон — Шор
  • Бокс
  • Сегодня в 20:00
    •  5.35
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Швейцария — Нидерланды: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 17.07.2022. Прогнозы на футбол. Нидерландам пора вырываться в лидеры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры