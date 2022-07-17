Сборная Швейцарии на своем поле сыграет против женской сборной Нидерландов в рамках 3-го тура Евро-2022. Поединок состоится 17 июля, начало — 19:00 (мск). Швейцария — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

«Красные» являются одними из аутсайдеров группы С на Евро-2022. После двух сыгранных матчей швейцарки занимают последнее место с 1 баллом в активе. Такое же количество очков имеет женская сборная Португалии, которая расположилась выше.

В первом туре на нынешнем розыгрыше женская сборная Швейцарии не смогла определить сильнейшего именно с Португалией. Команды дважды обменялись голами и разошлись в результативной ничьей — 2:2.

А в прошлом туре Швейцария в выездном матче оказалась слабее Швеции и пропустив гол в конце второго тайма, проиграла соперницам со счетом 2:1.

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Без выигрышная серия женской сборной Швейцарии составляет уже 8 матчей подряд во всех турнирах, из которых 3 матча команда завершила ничьей и 5 проиграла.

Нидерланды

«Оранжевые» же, наоборот, являются одними из лидеров той же группы на нынешнем Евро. Команда набрала 4 очка после двух матчей и располагается на первом месте. Идущая ниже Швеция имеет такое же количество баллов в своем активе.

Женская сборная Нидерландов первый тур чемпионата начала так же с ничьей и так же со своим принципиальным соперником — Швецией, с которой завершила поединок со счетом 1:1.

Но во втором туре сборная Нидерландов не в очень легком матче смогла переиграть Португалию. Забив быстрых два гола «оранжевые» почти сразу и пропустили два ответных мяча в свои ворота. Но на 62-й минуте поединка все таки смогли забить решающий гол и вырвали победу.

Эта команда проводит беспроигрышную серию во всех турнирах, которая длится 4 матча кряду, из которых лишь 1 был сыгран вничью.

Прогноз и ставка

На победу Швейцарии в этом матче можно поставить за 7.20, ничью букмекеры предлагают взять за 4.90, а победу Нидерландов — за 1.41.

Прогноз — Женская сборная Нидерландов находится в превосходной форме и в этом поединке несомненно захочет вырвать уверенные 3 очка, что бы выбиться в лидеры группы. Тем более команде давно уже пора уверенно обыграть соперниц, а сейчас оппонент очень подходящий для этого.

Ставка — Победа Нидерландов с форой (-1.5) за 2.11.