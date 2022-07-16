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    «Севилья» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 3.52) на футбол, товарищеский матч, 16 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм»
    16 июля в южнокорейском городе Сувон испанская «Севилья» сыграет против английского «Тоттенхэма» в контрольном поединке. Начало игры запланировано на 14:00 по мск. «Севилья» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 16 Июля 2022 года
    Севилья
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    •  Севилья 14:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
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    «Севилья»

    «Севилья» на своем уровне провела прошлый сезон. По итогам Примеры она финишировала на четвертой строке в турнирной таблице и получила билет в Лигу чемпионов.

    На евроарене «нервионцы» отыграли не так хорошо. Начали они с самого главного еврокубка, но на групповом раунде заняли третье место и отправились в Лигу Европы.

    Там коллектив сперва прошел загребское «Динамо», однако уже на следующей стадии был остановлен английским «Вест Хэмом», обыграв его дома, но проиграв в гостях по итогам овертайма.

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    «Севилья» еще не проводила контрольных встреч, а сезон она завершала 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой два раза победила и расписала четыре мировые.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» в минувшем чемпионате Англии финишировал на четвертой строке, тем самым добыв билет в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

    Причем «шпоры» путевку в самый главный еврокубок заработали благодаря блестящей концовке, выиграв четыре игры из пяти последних при одном мировом исходе.

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    • Что касается выступления лондонце в минувшем евросезоне, то они играли в Лиге конференций, к которой отнеслись несерьезно и не смогли преодолеть даже групповой этап.

    В отличие от своего предстоящего противника, «Тоттенхэм» уже провел один контрольный поединок, обыграв в нем сборную южнокорейской К-Лиги, выиграв со счетом 6:3.

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    Между собой эти клубы провели только два матча, где раз выиграла «Севилья» 2:1 и еще одна игра завершилась вничью 2:2.

    Прогноз и ставка на «Севилья» — «Тоттенхэм»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа «Тоттенхэма» — 2.24, победа «Севильи» — 3.07, ничья — 3.52

    Прогнозируем, что в этой дуэли не будет победителя, так как игра не имеет турнирной мотивации, поэтому обе команды вряд ли будут сильно выкладываться в этой встрече.

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    «Севилья» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (3.52), статистика, коэффициенты матча 16.07.2022. Прогнозы на футбол. Поединок сильнейшего не выявит
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