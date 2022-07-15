«Динамо Загреб» на своем поле сыграет против «Локомотива» в рамках 1-го тура чемпионата Хорватии. Матч состоится 15 июля, начало — 21:00 (мск). «Динамо Загреб» — «Локомотив Загреб»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо Загреб»

«Синие» являются действующими чемпионами Хорватии, команда завершила прошлый сезон на первом месте турнирной таблице набрав 79 очков после 36 сыгранных матчей. В ворота соперников они забили 68 голов, а в свои пропустили — 22.

После завершения сезона «Динамо» провел два товарищеских поединка. В первом матче «синие» разгромили на своем поле «Шкендию 79» со счетом 3:0, а во втором не смогли определить сильнейшего со «Спартаком Трнавой» завершив встречу результативной ничьей — 3:3.

Так же неделю назад «Динамо Загреб» в финале за Суперкубок Хорватии встретился с «Хайдуком». В основное и дополнительное время команды не отметились результативными действиями, а в серии пенальти «синие» оказались сильнее и забрали трофей.

Беспроигрышная домашняя серия «Динамо» длится уже 18 матчей подряд, из которых 4 поединка команда завершила ничьей, а в остальных 14 победила.

«Локомотив Загреб»

«Локомотивцы» завершили прошлый сезон на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Хорватии набрав 49 очков после 36 поединков. Эта команда смогла забить в ворота соперников 55 голов, а в свои пропустила — 50.

У «Локомотива» в межсезонье получилось провести намного больше товарищеских матчей. В июне месяце команда дважды смогла обыграть «Горицу» (2:0) и «К. Парк» в выездом матче со счетом 1:3.

А вот в июле месяце «Локомотив» провел три очень неудачных товарищеских матча, так как проиграл каждый из них. Поражения «локомотивцы» терпели от «Аякса» (3:0), «Макабби Тель-Авива» (3:0) и «Гоу Эхед Игласа» (2:0).

Из последних 15-ти выездных матчей «Локомотив» лишь 2 раза смог переиграть своих соперников, 4 раза сыграл вничью и 9 поединков команда проиграла.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо Загреба» в этом матче можно поставить за 1.28, ничью букмекеры предлагают взять за 5.45, а победу «Локомотива Загреба» — за 10.00.

Прогноз — Встречаются две совершенно разные команды по своему классу. Тем более в межсезонье «Локомотив» показал, что находится в не самой лучшей форме, а вот «Динамо», наоборот, хорошенько поработало и готово в первом матче нового сезона уверенно обыграть соперника.

Ставка — «Динамо Загреб» победа с форой (-1.5) за 1.90.