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    «КуПС» одержит новую победу?

    «Дила» — «КуПС». Прогноз, ставка (к. 2.69) на футбол, квалификация Лиги конференций, 14 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Дила» — «КуПС»
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    «КуПС»
    «Дила» на своём поле сыграет с «КуПСом» в рамках ответной игры первого отборочного раунда Лиги конференций. Матч пройдёт 14 июля, начало — в 20:00 (мск). «Дила» — «КуПС»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Июля 2022 года
    Дила Гори
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    «Дила»

    Бронзовый призёр чемпионата Грузии потерпел неудачу в первом матче квалификации Лиги конференций. «Дила» в Финляндии пропустила два гола, при этом не забив в ответ.

    Клуб на грани вылета из еврокубка. Чтобы избежать этого «Дила» в ответном матче должна выиграть с разницей в 3 гола. Есть альтернатива — забить 2 мяча и перевести игру в дополнительное время или серию пенальти. И там добиться итоговой победы. При условии, что грузинская команда не пропустит от финов.

    В чемпионате Грузии — перерыв. Возобновятся игры 13 августа. В этот день «Дила» примет действующего чемпиона и лидера «Динамо» Батуми. Это будет игра 21-го тура.

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    В национальном первенстве «Дила» идет на 4-м месте. От чемпиона отставание составляет 13 очков.

    Прошлый евросезон грузинская команда сыграла в Лиге конференций, уступив в 1-м раунде словацкой «Жилине» (3:6).

    «КуПС»

    «КуПС» мечтает о титуле чемпиона Финляндии и путевки в квалификацию Лиги чемпионов. Но в этом сезоне «канарейки» радуются лишь Лиги конференций.

    В первом матче отбора «КуПС» одолел бронзового призера грузинского чемпионата (2:0). Голы в составе финского коллектива забили Янис Икауниекс и Тим Вайринен.

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    • В чемпионате Финляндии «канарейки» ежегодно бьются за титул с ХИКом. Например, прошлый сезон завершился между главными соперниками с разницей в 1 очко.

    10 июля «КуПС» на внутренней арене переиграл команду «Лахти» (4:0) и закрепился на первом месте. Финский чемпионат подвел итоги 14-го тура.

    Прогноз и ставка

    Букмекерам сложно выбрать главного фаворита пары. Они предлагают поставить на «Дилу» за 2.45, на ничью за 3.32, а на «КуПС» — за 2.69.

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    «Дила» не может найти игру. В чемпионате пауза, но уже скоро битва с чемпионом Грузии. В Лиге конференций маячит вылет из еврокубка.

    КуПС напротив на подъеме. «Канарейки» мало пропускают, практически сухо в обороне. В последних двух играх «Куопио» забило шесть голов, не пропустив в собственные ворота.

    Наши прогноз и ставка — победа клуба «КуПС» за 2.69

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    «Дила» — «КуПС»: прогноз, ставка (2.69), статистика, коэффициенты матча 14.07.2022. Прогнозы на футбол. «КуПС» одержит новую победу?
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