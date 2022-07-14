«Дила» на своём поле сыграет с «КуПСом» в рамках ответной игры первого отборочного раунда Лиги конференций. Матч пройдёт 14 июля, начало — в 20:00 (мск). «Дила» — «КуПС»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дила»

Бронзовый призёр чемпионата Грузии потерпел неудачу в первом матче квалификации Лиги конференций. «Дила» в Финляндии пропустила два гола, при этом не забив в ответ.

Клуб на грани вылета из еврокубка. Чтобы избежать этого «Дила» в ответном матче должна выиграть с разницей в 3 гола. Есть альтернатива — забить 2 мяча и перевести игру в дополнительное время или серию пенальти. И там добиться итоговой победы. При условии, что грузинская команда не пропустит от финов.

В чемпионате Грузии — перерыв. Возобновятся игры 13 августа. В этот день «Дила» примет действующего чемпиона и лидера «Динамо» Батуми. Это будет игра 21-го тура.

Все прогнозы на Лигу конференций

В национальном первенстве «Дила» идет на 4-м месте. От чемпиона отставание составляет 13 очков.

Прошлый евросезон грузинская команда сыграла в Лиге конференций, уступив в 1-м раунде словацкой «Жилине» (3:6).

«КуПС»

«КуПС» мечтает о титуле чемпиона Финляндии и путевки в квалификацию Лиги чемпионов. Но в этом сезоне «канарейки» радуются лишь Лиги конференций.

В первом матче отбора «КуПС» одолел бронзового призера грузинского чемпионата (2:0). Голы в составе финского коллектива забили Янис Икауниекс и Тим Вайринен.

В чемпионате Финляндии «канарейки» ежегодно бьются за титул с ХИКом. Например, прошлый сезон завершился между главными соперниками с разницей в 1 очко.

10 июля «КуПС» на внутренней арене переиграл команду «Лахти» (4:0) и закрепился на первом месте. Финский чемпионат подвел итоги 14-го тура.

Прогноз и ставка

Букмекерам сложно выбрать главного фаворита пары. Они предлагают поставить на «Дилу» за 2.45, на ничью за 3.32, а на «КуПС» — за 2.69.

«Дила» не может найти игру. В чемпионате пауза, но уже скоро битва с чемпионом Грузии. В Лиге конференций маячит вылет из еврокубка.

КуПС напротив на подъеме. «Канарейки» мало пропускают, практически сухо в обороне. В последних двух играх «Куопио» забило шесть голов, не пропустив в собственные ворота.

Наши прогноз и ставка — победа клуба «КуПС» за 2.69