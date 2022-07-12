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    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Ставка(к. 1.98) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
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    Эрик тен Хаг
    Во вторник, 12 июля, «Ливерпуль» в рамках предсезонного турне по Азии сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матч на арене «Раджамангала» в столице Таиланда Бангкоке начнется в 16:00 мск. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 12 Июля 2022 года
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    «Ливерпуль»

    В прошлом сезоне мерсисайдцы финишировали на второй строчке в таблице АПЛ, набрав 92 очка в 30 матчах, но всего на балл отстав от «Манчестер Сити».

    В Лиге чемпионов подопечные Юргена Клоппа дошли до самого финала, где уступили мадридскому «Реалу» (0:1), прервав 18-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.

    Летом «Ливерпуль» покинули Садио Мане и Дивок Ориги, в атаку был куплен из «Бенфики» уругваец Дарвин Нуньес. Из «Фулхэма» перешел 19-летний хавбек Фабиу Карвалью, а из «Абердин» — 18-летний защитник Кэлвин Рамзи.

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    1 июля «красные» продлили контракт со своим лидером Мохамедом Салахом, а 4 июля команда вышла из отпуска и начала готовиться к азиатскому турне.

    «Манчестер Юнайтед»

    Манкунианцы в прошлом сезоне финишировали на 6-м месте, квалифицировавшись в групповой этап Лиги Европы.

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    • В межсезонье «красные дьяволы» сменили главного тренера — Ральф Рангник отправился тренировать сборную Австрии, а из «Аякса» в «МЮ» был выписан Эрик тен Хаг.

    Летом «Юнайтед» покинул свободным агентом Поль Погба, из аренды вернулся Антони Марсьяль. Ведутся переговоры с Пауло Дибалой, Лисанжро Мартинесом и Кристианом Эриксеном.

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    Английский клуб хочет покинуть Криштиану Роналду, португалец даже не полетел в азиатское турне. Однако «МЮ» пока не готов его отпустить.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.82, на ничью в основное время — 3.95, а на победу «МЮ» — 3.75.

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    В прошлом сезоне «Ливерпуль» обыграл «МЮ» со счетом 4:0 и 5:0. В пяти последних матчах в манчестерской командой мерсисайцы одержали три победы и лишь раз проиграли — в Кубке лиги.

    Прогноз: «Ливерпуль» не проиграет верховой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.45 и ТМ 3,5 за 1.69.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 12.07.2022. Прогнозы на футбол. Каким выйдет дебют Эрика тен Хага у руля «МЮ»?
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