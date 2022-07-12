«Ливерпуль»
В прошлом сезоне мерсисайдцы финишировали на второй строчке в таблице АПЛ, набрав 92 очка в 30 матчах, но всего на балл отстав от «Манчестер Сити».
В Лиге чемпионов подопечные Юргена Клоппа дошли до самого финала, где уступили мадридскому «Реалу» (0:1), прервав 18-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.
Летом «Ливерпуль» покинули Садио Мане и Дивок Ориги, в атаку был куплен из «Бенфики» уругваец Дарвин Нуньес. Из «Фулхэма» перешел 19-летний хавбек Фабиу Карвалью, а из «Абердин» — 18-летний защитник Кэлвин Рамзи.
1 июля «красные» продлили контракт со своим лидером Мохамедом Салахом, а 4 июля команда вышла из отпуска и начала готовиться к азиатскому турне.
«Манчестер Юнайтед»
Манкунианцы в прошлом сезоне финишировали на 6-м месте, квалифицировавшись в групповой этап Лиги Европы.
В межсезонье «красные дьяволы» сменили главного тренера — Ральф Рангник отправился тренировать сборную Австрии, а из «Аякса» в «МЮ» был выписан Эрик тен Хаг.
Летом «Юнайтед» покинул свободным агентом Поль Погба, из аренды вернулся Антони Марсьяль. Ведутся переговоры с Пауло Дибалой, Лисанжро Мартинесом и Кристианом Эриксеном.
Английский клуб хочет покинуть Криштиану Роналду, португалец даже не полетел в азиатское турне. Однако «МЮ» пока не готов его отпустить.
Прогноз и ставка
На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.82, на ничью в основное время — 3.95, а на победу «МЮ» — 3.75.
В прошлом сезоне «Ливерпуль» обыграл «МЮ» со счетом 4:0 и 5:0. В пяти последних матчах в манчестерской командой мерсисайцы одержали три победы и лишь раз проиграли — в Кубке лиги.
Прогноз:
Интересны варианты ставок