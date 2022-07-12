Во вторник, 12 июля, «Ливерпуль» в рамках предсезонного турне по Азии сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матч на арене «Раджамангала» в столице Таиланда Бангкоке начнется в 16:00 мск. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

В прошлом сезоне мерсисайдцы финишировали на второй строчке в таблице АПЛ, набрав 92 очка в 30 матчах, но всего на балл отстав от «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов подопечные Юргена Клоппа дошли до самого финала, где уступили мадридскому «Реалу» (0:1), прервав 18-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.

Летом «Ливерпуль» покинули Садио Мане и Дивок Ориги, в атаку был куплен из «Бенфики» уругваец Дарвин Нуньес. Из «Фулхэма» перешел 19-летний хавбек Фабиу Карвалью, а из «Абердин» — 18-летний защитник Кэлвин Рамзи.

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1 июля «красные» продлили контракт со своим лидером Мохамедом Салахом, а 4 июля команда вышла из отпуска и начала готовиться к азиатскому турне.

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы в прошлом сезоне финишировали на 6-м месте, квалифицировавшись в групповой этап Лиги Европы.

В межсезонье «красные дьяволы» сменили главного тренера — Ральф Рангник отправился тренировать сборную Австрии, а из «Аякса» в «МЮ» был выписан Эрик тен Хаг.

Летом «Юнайтед» покинул свободным агентом Поль Погба, из аренды вернулся Антони Марсьяль. Ведутся переговоры с Пауло Дибалой, Лисанжро Мартинесом и Кристианом Эриксеном.

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Английский клуб хочет покинуть Криштиану Роналду, португалец даже не полетел в азиатское турне. Однако «МЮ» пока не готов его отпустить.

Прогноз и ставка

На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.82, на ничью в основное время — 3.95, а на победу «МЮ» — 3.75.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» обыграл «МЮ» со счетом 4:0 и 5:0. В пяти последних матчах в манчестерской командой мерсисайцы одержали три победы и лишь раз проиграли — в Кубке лиги.

Прогноз: «Ливерпуль» не проиграет верховой матч. .