«Палмейрас» сыграет на выезде против «Форталезы» в рамках 16-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 11 июля, начало — в 00:00 мск. «Форталеза» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Форталеза»

«Форталеза» занимает последнее место в турнирной таблице бразильской Серии А, набрав в 15-ти матчах лишь десять очков.

«Форталеза» завершила прошлый месяц поражением от «Атлетико Минейро», а июлю начался с неудачного матча против «Коритибы».

Команда Хуана Пабло Войводы проиграла три из четырех предыдущих матчей.

Исключением на этом отрезке стала лишь домашняя встреча с «Америкой Минейро» (1:0).

«Форталеза» в целом неудачно проводит сезон, но при этом стоит отметить, что в пяти предыдущих матчах на своем поле у нее только одно поражение. И в этих матчах она ни разу не пропускала больше одного мяча.

«Палмейрас»

«Палмейрас» тем временем возглавляет таблицу после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 29 очков. Отрыв от ближайших конкурентов составляет два очка.

Ранее на этой неделе клуб из Сан-Паулу разгромил парагвайский «Серро Портеньо» (5:0) в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес.

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При этом на внутренней арене у «Палмейрас» в последнее время были проблемы. В конце июня команда Абеля Феррейры проиграла «Сан-Паулу» в Кубке Бразилии, а потом потеряла очки в двух матчах Серии А — встреча с «Аваи» завершилась вничью 2:2, а в игре против «Атлетико Паранаэнсе» зелено-белые уступили со счетом 1:2.

«Палмейрас» еще ни разу в текущем чемпионате не проигрывал в гостях — четыре победы и три поражения.

Прогноз и ставка

На «Форталезу» в этом матче можно поставить за 3.68, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Палмейрас» за 2.06.

Несмотря на то, что «Палмейрас» провел несколько неудачных матчей в чемпионате, вряд ли здесь можно говорить о каком-то спаде. Недавняя игра в Кубке Либертадорес показала, что команда Феррейры в полном порядке. А небольшие сбои у всех бывают.

Ставка — победа «Палмейрас» за 2.06.

Правда, все равно стоит обратить внимание на то, что в прошлом чемпионате «Форталеза» дважды обыграла «Палмейрас». Не самый приятный факт для гостей, но, с другой стороны, теперь они наверняка будут настроены на реванш.