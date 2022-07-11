ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доминик Калверт-ЛьюинТоп-7 замен Роналду в «Манчестер Юнайтед» Фрибет в ОлимпеБонусы и фрибеты букмекеров России в июле 2022 года Кристоф ГальтьеНовый вектор развития. Почему «ПСЖ» убрал Почеттино и назначил Гальтье
  • 11:39
    • Де Лигт согласился перейти в «Баварию»
  • 11:02
    • Юри Алберто: Сейчас не лучшее время оставаться в России
  • 10:37
    • Рафинья близок к переходу в «Барселону»
  • 10:09
    • Агент: Не удивлюсь, если Дзюба завершит карьеру
  • 10:01
    • Главный тренер «Миннесоты» о Капризове: Страшная ситуация, это пугает нас всех
  • 07:15
    • Источник: Капризова не пустили в США
  • 07:00
    • Крыховяк проведет сезон в Саудовской Аравии
    Все новости спорта

    «Палмейрас» снова потеряет очки?

    «Форталеза» — «Палмейрас». Прогноз (к. 2.06) и ставки на чемпионат Бразилии 11 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Форталеза» — «Палмейрас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Палмейрас» еще ни разу в текущем чемпионате не проигрывал в гостях
    «Палмейрас» сыграет на выезде против «Форталезы» в рамках 16-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 11 июля, начало — в 00:00 мск. «Форталеза» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 11 Июля 2022 года
    Форталеза
  • Бразилия. Серия А
    •  Форталеза 00:00 Палмейрас Палмейрас
  • Бразилия. Серия А
    •

    «Форталеза»

    «Форталеза» занимает последнее место в турнирной таблице бразильской Серии А, набрав в 15-ти матчах лишь десять очков.

    «Форталеза» завершила прошлый месяц поражением от «Атлетико Минейро», а июлю начался с неудачного матча против «Коритибы».

    Команда Хуана Пабло Войводы проиграла три из четырех предыдущих матчей.

    Исключением на этом отрезке стала лишь домашняя встреча с «Америкой Минейро» (1:0).

    «Форталеза» в целом неудачно проводит сезон, но при этом стоит отметить, что в пяти предыдущих матчах на своем поле у нее только одно поражение. И в этих матчах она ни разу не пропускала больше одного мяча.

    «Палмейрас»

    «Палмейрас» тем временем возглавляет таблицу после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 29 очков. Отрыв от ближайших конкурентов составляет два очка.

    Ранее на этой неделе клуб из Сан-Паулу разгромил парагвайский «Серро Портеньо» (5:0) в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес.

    Все прогнозы на футбол

    При этом на внутренней арене у «Палмейрас» в последнее время были проблемы. В конце июня команда Абеля Феррейры проиграла «Сан-Паулу» в Кубке Бразилии, а потом потеряла очки в двух матчах Серии А — встреча с «Аваи» завершилась вничью 2:2, а в игре против «Атлетико Паранаэнсе» зелено-белые уступили со счетом 1:2.

    «Палмейрас» еще ни разу в текущем чемпионате не проигрывал в гостях — четыре победы и три поражения.

    Прогноз и ставка

    На «Форталезу» в этом матче можно поставить за 3.68, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Палмейрас» за 2.06.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Несмотря на то, что «Палмейрас» провел несколько неудачных матчей в чемпионате, вряд ли здесь можно говорить о каком-то спаде. Недавняя игра в Кубке Либертадорес показала, что команда Феррейры в полном порядке. А небольшие сбои у всех бывают.

    Ставка — победа «Палмейрас» за 2.06.

    Правда, все равно стоит обратить внимание на то, что в прошлом чемпионате «Форталеза» дважды обыграла «Палмейрас». Не самый приятный факт для гостей, но, с другой стороны, теперь они наверняка будут настроены на реванш.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Торпедо — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Рыбакина — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Кайрат — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Тараз — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Мактаарал — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Минск — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  6.10
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Португалия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Патронато — Арсенал Саранди
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Пярну Вапрус — Нарва Транс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Хайдук
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Форталеза» — «Палмейрас»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 11.07.2022. Прогнозы на футбол. «Палмейрас» снова потеряет очки?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры