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    «Ростов» и «Краснодар» снова не порадуют результативностью?

    «Ростов» — «Краснодар». Прогноз (к. 2.07), ставки на футбол, товарищеский матч, 10 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Краснодар»
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    Хорен Байрамян
    10 июля «Ростов» и «Краснодар» проведут очный товарищеский матч перед стартом сезона РПЛ, который состоится 15 июля. Начало поединка в 19:00 по мск. «Ростов» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ростов»

    Прошлый сезон РПЛ «Ростов» завершил на 9 позиции. У него было 38 очков. В заключительном туре команда Валерия Карпина разгромно проиграла ЦСКА со счетом 0:4.

    С середины июня «сельмаши» провели 5 товарищеских поединков, 4 из которых они выиграли. На старте июля коллектив обыграл «Форте» (3:2) и «Кубань» (2:0).

    С начала месяца «Ростов» усилился полузащитником «Краснодара» Даниилом Уткиным. Также клуб подписал полноценный контракт с форвардом «Динамо» Николаем Комличенко.

    Все прогнозы на футбол

    В новом сезоне РПЛ «Ростов» стартует 17 июля матчем с московским «Динамо».

    «Краснодар»

    «Быки» в прошлом сезоне финишировали четвертыми. В концовке они неплохо прибавили, о чем может свидетельствовать их серия из 5 матчей без поражений в РПЛ.

    Напомним, что в конце прошлого розыгрыша «Краснодар» обыграл ЦСКА (1:0) и сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

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    • 28 июня «черно-зеленые» обыграли «Ростов» 2:0, а в начале июля они победили «Форте» со счетом 2:1.

    17 июля команда стартует в новом сезоне РПЛ, встретившись с «Факелом».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в равной степени оценивают команды. За 2.78 выставлена победа «Ростова» и за 2.40 предлагается победа «Краснодара».

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    Недавний товарищеский матч, который состоялся в июне, закончился в пользу «Краснодара» (2:0). Теперь же речь идет о последнем поединке перед стартом сезона.

    Вряд ли команды будут форсировать развитие событий. И это может сказаться на результативности поединка в целом. Рекомендуемая ставка на матч — тотал меньше 2.5 за 2.07.

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    «Ростов» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 10.07.2022. Прогнозы на футбол. «Ростов» и «Краснодар» снова не порадуют результативностью?
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