«Шанхай Шеньхуа»
«Шеньхуа» идет на четвертом месте с 17 очками. В текущем сезоне у коллектива одно поражение, при этом 5 побед и две ничьи.
Отставание от третьего места измеряется дополнительными показателями, тогда как от второй и первой строчек — один и пять баллов соответственно.
До позапрошлого тура у «Шанхая» была серия из трех побед. Клуб обыграл «Хэбэй» (3:1), «Ухань» (2:0) и «Гуанчжоу» (2:1).
Ее прервала потеря очков на выезде против «Шанхай Порт» (1:1), после чего коллектив еще и впервые проиграл — «Ухань Три Таунс» (2:4).
«Хэбей Форчун»
«Хэбей» тем временем находится на предпоследней строчке в зоне вылета, набрав в восьми матчах лишь три очка.
Как раз в позапрошлом туре команда Кима Джонг-бу выиграла на своем поле у «Ухань Янцзы Ривер» (2:1).
А перед этим было шесть поражений подряд, в которых «Хэбей» пропустил 17 мячей.
В прошлом поединке чемпионата коллектив снова потерпел поражение — от «Шанхай Порт» (1:2).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых 1,20.
Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,50.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,30.