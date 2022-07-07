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    Поднимется ли «Шанхай Шеньхуа» на второе место?

    «Шанхай Шеньхуа» — «Хэбей Форчун». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Китая, 7 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Шеньхуа» — «Хэбей Форчун»
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    «Шанхай Шеньхуа» идет на 4-м месте
    «Шанхай Шеньхуа» сыграет на своем поле с «Хэбей Форчун» в рамках 9-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 7 июля, начало — в 12:30 мск. «Шанхай Шеньхуа» — «Хэбей Форчун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шанхай Шеньхуа»

    «Шеньхуа» идет на четвертом месте с 17 очками. В текущем сезоне у коллектива одно поражение, при этом 5 побед и две ничьи.

    Отставание от третьего места измеряется дополнительными показателями, тогда как от второй и первой строчек — один и пять баллов соответственно.

    До позапрошлого тура у «Шанхая» была серия из трех побед. Клуб обыграл «Хэбэй» (3:1), «Ухань» (2:0) и «Гуанчжоу» (2:1).

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    Ее прервала потеря очков на выезде против «Шанхай Порт» (1:1), после чего коллектив еще и впервые проиграл — «Ухань Три Таунс» (2:4).

    «Хэбей Форчун»

    «Хэбей» тем временем находится на предпоследней строчке в зоне вылета, набрав в восьми матчах лишь три очка.

    Как раз в позапрошлом туре команда Кима Джонг-бу выиграла на своем поле у «Ухань Янцзы Ривер» (2:1).

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    • А перед этим было шесть поражений подряд, в которых «Хэбей» пропустил 17 мячей.

    В прошлом поединке чемпионата коллектив снова потерпел поражение — от «Шанхай Порт» (1:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых 1,20.

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    Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,30.

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    «Шанхай Шеньхуа» — «Хэбей Форчун»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Шанхай Шеньхуа» на второе место?
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