«Шанхай Шеньхуа» сыграет на своем поле с «Хэбей Форчун» в рамках 9-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 7 июля, начало — в 12:30 мск. «Шанхай Шеньхуа» — «Хэбей Форчун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шанхай Шеньхуа»

«Шеньхуа» идет на четвертом месте с 17 очками. В текущем сезоне у коллектива одно поражение, при этом 5 побед и две ничьи.

Отставание от третьего места измеряется дополнительными показателями, тогда как от второй и первой строчек — один и пять баллов соответственно.

До позапрошлого тура у «Шанхая» была серия из трех побед. Клуб обыграл «Хэбэй» (3:1), «Ухань» (2:0) и «Гуанчжоу» (2:1).

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Ее прервала потеря очков на выезде против «Шанхай Порт» (1:1), после чего коллектив еще и впервые проиграл — «Ухань Три Таунс» (2:4).

«Хэбей Форчун»

«Хэбей» тем временем находится на предпоследней строчке в зоне вылета, набрав в восьми матчах лишь три очка.

Как раз в позапрошлом туре команда Кима Джонг-бу выиграла на своем поле у «Ухань Янцзы Ривер» (2:1).

А перед этим было шесть поражений подряд, в которых «Хэбей» пропустил 17 мячей.

В прошлом поединке чемпионата коллектив снова потерпел поражение — от «Шанхай Порт» (1:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых 1,20.

Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,30.