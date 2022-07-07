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    «Борац» забьет и пропустит?

    «Борац Баня-Лука» — «Б-36». Прогноз, ставка (к. 2.63) на футбол, квалификация Лиги конференций, 7 июля 2022 года

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    «Борац»
    «Борац Баня-Лука» сыграет на своем поле с «Б-36» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 7 июля, начало — в 19:00 мск. «Борац Баня-Лука» — «Б-36»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Июля 2022 года
    Борац
  • Баня-Лука
    •  Борац 19:00 Б36 Торсхавн Б36 Торсхавн
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    «Борац Баня-Лука»

    По итогам минувшего чемпионата Боснии и Герцеговины «Борац Баня-Лука» занял итоговое 3 место, хотя до последнего сражался за второе.

    Вот только с атакой у команды явно не ладится. «Борац Баня-Лука» в 33 матчах чемпионата смог забить только 44 раза.

    Да и вообще, «Борац Баня-Лука» представляет из себя довольно ершистый коллектив, способный оказаться достойное сопротивление почти любому сопернику.

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    У «Борац Баня-Лука» давно не было официальных матчей, а вот из двух контрольных поединков команда один раз уступила при одной ничьей.

    «Б-36»

    Эта команда является одним из лидеров чемпионата Фарерских островов. Вот только в нынешнем сезоне шансов на чемпионство у «Б-36» почти нет.

    Команда в своем чемпионате занимает скромное 4 место. Причем «Б-36» отстает от третьей позиции на 6 очков.

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    • В минувшем туре чемпионата «Б-36» не смог разжиться очками. На выезде команда уступила «Викингуру» (2:1).

    С реализацией у команды дела обстоят не лучшим образом. В 15 матчах чемпионата забито только 26 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Борац Баня-Лука» за 1.28, на ничью за 4.84, а на «Б-36» — за 10.50.

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    «Борац Баня-Лука» постарается соорудить голевой задел перед ответной встречей.

    «Б-36» также не будет отсиживаться в обороне.

    Боснийцы выглядят мощнее, однако имеют проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.63.

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    «Борац Баня-Лука» — «Б-36»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. «Борац» забьет и пропустит?
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