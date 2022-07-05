«Динамо»
Москвичи в контрольных матчах смотрятся вполне прилично. Особенно убедительной вышла последняя виктория над «СКА-Хабаровск» (3:0).
Особенно сильно выглядела атака «Динамо», в которой тон задавали Даниил Фомин и Константин Тюкавин. Они и стали авторами голов.
Да и вообще, под руководством Славиши Йокановича динамовцы способны прибавлять. Особенно это касается молодежи.
Безусловно, «Динамо» постарается как можно активнее атаковать. Тем паче, в игре против команды Леонида Слуцкого москвичи будут серьезно мотивированы.
«Рубин»
Вылет из элиты слишком больно ударил по казанскому клубу. Однако Слуцкий намерен быстро вернуть «Рубин» в РПЛ.
Вот наставник и пытается начать процесс строительства новой команды. И состав у казанцев подбирается вполне приличный.
Пока у «Рубин» с контрольными матчами складывается весьма неплохо. Например, «КамАЗ» был разгромлен со счетом 5:0.
Да и вообще, со стиль серьезным подбором игроков казанцы должны играть, как минимум, на уровне середняка РПЛ, а уж в первой лиге им вообще не должно быть равных.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 1.75, на ничью за 3.58, а на «Рубин» — за 3.98.
Динамовцы
«Рубин» пока только находит свою игру.
Динамовцы прекрасно выглядят в атаке, что и покажут с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» в 1 тайме с коэффициентом 2.35.