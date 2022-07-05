«Динамо» сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 5 июля, начало — в 17:00 мск. «Динамо» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Москвичи в контрольных матчах смотрятся вполне прилично. Особенно убедительной вышла последняя виктория над «СКА-Хабаровск» (3:0).

Особенно сильно выглядела атака «Динамо», в которой тон задавали Даниил Фомин и Константин Тюкавин. Они и стали авторами голов.

Да и вообще, под руководством Славиши Йокановича динамовцы способны прибавлять. Особенно это касается молодежи.

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Безусловно, «Динамо» постарается как можно активнее атаковать. Тем паче, в игре против команды Леонида Слуцкого москвичи будут серьезно мотивированы.

«Рубин»

Вылет из элиты слишком больно ударил по казанскому клубу. Однако Слуцкий намерен быстро вернуть «Рубин» в РПЛ.

Вот наставник и пытается начать процесс строительства новой команды. И состав у казанцев подбирается вполне приличный.

Пока у «Рубин» с контрольными матчами складывается весьма неплохо. Например, «КамАЗ» был разгромлен со счетом 5:0.

Да и вообще, со стиль серьезным подбором игроков казанцы должны играть, как минимум, на уровне середняка РПЛ, а уж в первой лиге им вообще не должно быть равных.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 1.75, на ничью за 3.58, а на «Рубин» — за 3.98.

Динамовцы наверняка будут атаковать с первых минут матча .

«Рубин» пока только находит свою игру.

Динамовцы прекрасно выглядят в атаке, что и покажут с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» в 1 тайме с коэффициентом 2.35.