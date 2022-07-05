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    «Динамо» быстро расправится с «Рубином»

    «Динамо» — «Рубин». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, товарищеский матч, 5 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Рубин»
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    Даниил Фомин
    «Динамо» сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 5 июля, начало — в 17:00 мск. «Динамо» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 05 Июля 2022 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 17:00 Рубин Рубин
  • Казань
    •

    «Динамо»

    Москвичи в контрольных матчах смотрятся вполне прилично. Особенно убедительной вышла последняя виктория над «СКА-Хабаровск» (3:0).

    Особенно сильно выглядела атака «Динамо», в которой тон задавали Даниил Фомин и Константин Тюкавин. Они и стали авторами голов.

    Да и вообще, под руководством Славиши Йокановича динамовцы способны прибавлять. Особенно это касается молодежи.

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    Безусловно, «Динамо» постарается как можно активнее атаковать. Тем паче, в игре против команды Леонида Слуцкого москвичи будут серьезно мотивированы.

    «Рубин»

    Вылет из элиты слишком больно ударил по казанскому клубу. Однако Слуцкий намерен быстро вернуть «Рубин» в РПЛ.

    Вот наставник и пытается начать процесс строительства новой команды. И состав у казанцев подбирается вполне приличный.

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    • Пока у «Рубин» с контрольными матчами складывается весьма неплохо. Например, «КамАЗ» был разгромлен со счетом 5:0.

    Да и вообще, со стиль серьезным подбором игроков казанцы должны играть, как минимум, на уровне середняка РПЛ, а уж в первой лиге им вообще не должно быть равных.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 1.75, на ничью за 3.58, а на «Рубин» — за 3.98.

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    Динамовцы наверняка будут атаковать с первых минут матча.

    «Рубин» пока только находит свою игру.

    Динамовцы прекрасно выглядят в атаке, что и покажут с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» в 1 тайме с коэффициентом 2.35.

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    «Динамо» — «Рубин»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 05.07.2022. Прогнозы на футбол. «Динамо» быстро расправится с «Рубином»
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