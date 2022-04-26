«Тобол» сыграет на своем поле с «Астаной» в рамках 8-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 17:00 мск. «Тобол» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тобол»

Старт у действующего чемпиона получился не самым мощным. В семи сыгранных матчах «Тобол» набрал только 11 очков и занимает 5 место в таблице.

Вот и в минувшем туре «Тобол» разочаровал как игрой, так и результатом. На выезде команда уступила «Атырау» (2:1).

Вообще, «Тобол» пока и близко не напоминает себя годичной давности. Особенно это касается обороны, дающей результативный сбой, в среднем, раз за матч.

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Против «Астаны» костанайцы исторически играют с переменным успехом. Из пяти последних очных свиданий команды по разу обменялись викториями.

«Астана»

Эта команда стартовала отвратительно, но затем быстренько набрала обороты. «Астана» уже вторая с 12 очками, а отставание от лидера «Каспия» минимальное.

Игра команды слишком зависима от формы ведущего форварда Марина Томасова. Хорват начал чемпионат не столь мощно, забив лишь дважды.

В минувшем туре чемпионата Казахстана «Астана» добыла уверенную викторию. Дома был показательно разгромлен «Каспий» (4:0).

«Астана» не слишком уверенно выглядит в выездных матчах. В нынешнем сезоне на чужом поле обыгран был лишь скромнейший «Мактаарал».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Тобол» за 2.10, на ничью за 3.13, а на «Астану» — за 3.68.

«Тобол» намеревается приблизиться к лидирующей группе.

«Астана» неуверенно выглядит в выездных поединках .

Фактор своего поля поможет действующему чемпиону победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Тобола» с коэффициентом 2.10.