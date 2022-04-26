«Тобол»
Старт у действующего чемпиона получился не самым мощным. В семи сыгранных матчах «Тобол» набрал только 11 очков и занимает 5 место в таблице.
Вот и в минувшем туре «Тобол» разочаровал как игрой, так и результатом. На выезде команда уступила «Атырау» (2:1).
Вообще, «Тобол» пока и близко не напоминает себя годичной давности. Особенно это касается обороны, дающей результативный сбой, в среднем, раз за матч.
Против «Астаны» костанайцы исторически играют с переменным успехом. Из пяти последних очных свиданий команды по разу обменялись викториями.
«Астана»
Эта команда стартовала отвратительно, но затем быстренько набрала обороты. «Астана» уже вторая с 12 очками, а отставание от лидера «Каспия» минимальное.
Игра команды слишком зависима от формы ведущего форварда Марина Томасова. Хорват начал чемпионат не столь мощно, забив лишь дважды.
В минувшем туре чемпионата Казахстана «Астана» добыла уверенную викторию. Дома был показательно разгромлен «Каспий» (4:0).
«Астана» не слишком уверенно выглядит в выездных матчах. В нынешнем сезоне на чужом поле обыгран был лишь скромнейший «Мактаарал».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Тобол» за 2.10, на ничью за 3.13, а на «Астану» — за 3.68.
«Тобол» намеревается приблизиться к лидирующей группе.
«Астана»
Фактор своего поля поможет действующему чемпиону победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Тобола» с коэффициентом 2.10.