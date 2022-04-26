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    «Тобол» расправится с «Астаной»

    «Тобол» — «Астана». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Казахстана, 26 апреля 2022 года

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    «Астана»
    «Тобол» сыграет на своем поле с «Астаной» в рамках 8-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 17:00 мск. «Тобол» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 26 Апреля 2022 года
    Тобол
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Тобол 17:00 Астана Астана
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Тобол»

    Старт у действующего чемпиона получился не самым мощным. В семи сыгранных матчах «Тобол» набрал только 11 очков и занимает 5 место в таблице.

    Вот и в минувшем туре «Тобол» разочаровал как игрой, так и результатом. На выезде команда уступила «Атырау» (2:1).

    Вообще, «Тобол» пока и близко не напоминает себя годичной давности. Особенно это касается обороны, дающей результативный сбой, в среднем, раз за матч.

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    Против «Астаны» костанайцы исторически играют с переменным успехом. Из пяти последних очных свиданий команды по разу обменялись викториями.

    «Астана»

    Эта команда стартовала отвратительно, но затем быстренько набрала обороты. «Астана» уже вторая с 12 очками, а отставание от лидера «Каспия» минимальное.

    Игра команды слишком зависима от формы ведущего форварда Марина Томасова. Хорват начал чемпионат не столь мощно, забив лишь дважды.

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    • В минувшем туре чемпионата Казахстана «Астана» добыла уверенную викторию. Дома был показательно разгромлен «Каспий» (4:0).

    «Астана» не слишком уверенно выглядит в выездных матчах. В нынешнем сезоне на чужом поле обыгран был лишь скромнейший «Мактаарал».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Тобол» за 2.10, на ничью за 3.13, а на «Астану» — за 3.68.

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    «Тобол» намеревается приблизиться к лидирующей группе.

    «Астана» неуверенно выглядит в выездных поединках.

    Фактор своего поля поможет действующему чемпиону победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Тобола» с коэффициентом 2.10.

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    «Тобол» — «Астана»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 26.04.2022. Прогнозы на футбол. «Тобол» расправится с «Астаной»
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