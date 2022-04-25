ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Кристал Пэлас» выиграет домашний поединок

    «Кристал Пэлас» — «Лидс». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, чемпионат Англии, 25 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Лидс Прогнозы на Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Лидс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вильфрид Заа
    «Кристал Пэлас» на своём поле сыграет против «Лидса» в рамках 34-го тура АПЛ. Матч состоится 25 апреля, начало — 22:00 (мск). «Кристал Пэлас» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Апреля 2022 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 22:00 Лидс Лидс
  • Лидс
    •

    «Кристал Пэлас»

    «Орлы» занимают 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии набрав 37 очков за 32 матча. От зоны вылета команду отделяет 9 баллов.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Кристал Пэлас» 5 раз смог порадовать болельщиков победами, 2 раза сыграл вничью и 3 раза терпел поражения.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Лидс

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
    •

    Стоит заметить, что поражения у этой команды были именно в последних матчах, но и соперники у «Пэласа» были сильные. В кубковом матче против «Челси» «орлы» потерпели поражение на выезде со счётом 0:2. Две другие игры были так же на выезде, там «Кристал Пэлас» проиграл «Лестеру» (2:1) и «Ньюкаслу» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    А вот на домашней арене «орлы» не проигрывают уже 5 поединков подряд.

    «Лидс»

    «Белые» расположились на 16-й строчке турнирной таблицы АПЛ набрав 33 очка. Отставание этой команды от зоны вылета составляет 5 баллов.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Лидс» 5 раз проиграл своим соперникам, 1 раз сыграл вничью и 4 раза смог выиграть.

  • «МЮ», кажется, выбрал лучшего тренера из всех возможных. Сможет ли тен Хаг поднять с колен легендарный клуб?
  • Эрик тен Хаг — новая надежда «Манчестер Юнайтед»
  • 20/04/2022

    • Победы у этой команды припали как раз таки на последние туры чемпионата. Команда смогла собраться и выиграла «Норвич» (2:1), «Вулверхэмптон» (2:3) и «Уотфорд» (0:3), благодаря этому и удалось увеличить отрыв от зоны вылета.

    Так же между этими победами был матч против «Саутгемптона» в котором команды обменялись голами и разошлись в ничьей — 1:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Кристал Пэлас» в этом матче можно поставить за 2.12, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Лидса» — за 3.60.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Прогноз — «Лидс» сейчас на ходу, однако домашний статус обязывает «Кристал Пэлас» подойти к матчу ответственно, особенно на фоне неудач в прошлых встречах. Все задачи на сезон уже выполнены, осталось просто радовать зрителей домашней победой.

    Ставка - Победа «Кристал Пэлас» за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Сайборг — Бленкоу
  • Прочие
  • Сегодня в 07:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Салернитана — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Джокович — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Рубин — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ренн — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Химки — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Потапова — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Оренбург — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ницца — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Нант — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Болонья — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Бернли — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кристал Пэлас» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 25.04.2022. Прогнозы на футбол. «Кристал Пэлас» выиграет домашний поединок
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры