«Кристал Пэлас» на своём поле сыграет против «Лидса» в рамках 34-го тура АПЛ. Матч состоится 25 апреля, начало — 22:00 (мск). «Кристал Пэлас» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» занимают 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии набрав 37 очков за 32 матча. От зоны вылета команду отделяет 9 баллов.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Кристал Пэлас» 5 раз смог порадовать болельщиков победами, 2 раза сыграл вничью и 3 раза терпел поражения.

Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Лидс 1 2.05 X 3.55 2 3.55 Ставка

Стоит заметить, что поражения у этой команды были именно в последних матчах, но и соперники у «Пэласа» были сильные. В кубковом матче против «Челси» «орлы» потерпели поражение на выезде со счётом 0:2. Две другие игры были так же на выезде, там «Кристал Пэлас» проиграл «Лестеру» (2:1) и «Ньюкаслу» (1:0).

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А вот на домашней арене «орлы» не проигрывают уже 5 поединков подряд.

«Лидс»

«Белые» расположились на 16-й строчке турнирной таблицы АПЛ набрав 33 очка. Отставание этой команды от зоны вылета составляет 5 баллов.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Лидс» 5 раз проиграл своим соперникам, 1 раз сыграл вничью и 4 раза смог выиграть.

Победы у этой команды припали как раз таки на последние туры чемпионата. Команда смогла собраться и выиграла «Норвич» (2:1), «Вулверхэмптон» (2:3) и «Уотфорд» (0:3), благодаря этому и удалось увеличить отрыв от зоны вылета.

Так же между этими победами был матч против «Саутгемптона» в котором команды обменялись голами и разошлись в ничьей — 1:1.

Прогноз и ставка

На победу «Кристал Пэлас» в этом матче можно поставить за 2.12, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Лидса» — за 3.60.

Прогноз — «Лидс» сейчас на ходу, однако домашний статус обязывает «Кристал Пэлас» подойти к матчу ответственно, особенно на фоне неудач в прошлых встречах. Все задачи на сезон уже выполнены, осталось просто радовать зрителей домашней победой.

Ставка - Победа «Кристал Пэлас» за 2.12.