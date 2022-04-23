22 апреля в 30-м туре нидерландской Эредивизии «Неймеген» на своем поле примет «Аякс». Начало игры запланировано на 17:30 по мск. «Неймеген» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Неймеген»

За пять туров до завершения нидерландского первенства «Неймеген» с 35 зачетными пунктами идет на 10-й строке, отставая на семь очков от 7-го места.

Эту позицию команде важно занять по итогам текущего розыгрыша первенства для того, чтобы сыграть в плей-офф за путевку в Лигу конференций.

В последних шести поединках коллектив потерпел четыре поражения при одной победе и одной ничьей.

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В прошлом туре клуб также потерпел фиаско, уступив на своем поле «Твенте» с результатом 0:2.

«Аякс»

За пять туров до завершения нидерландского первенства «Аякс» с 72 зачетными пунктами идет во главе турнирной таблицы, опережая на четыре очка второй ПСВ.

В рамках чемпионата страны «Божьи сыновья» теряли очки последний раз в конце февраля, неожиданно проиграв тогда на выезде «Гоу Эхед Иглс» со счетом 1:2.

После этого амстердамцы успели вылететь из Лиги чемпионов, а вот все четыре проведенные игры внутреннего первенства они выиграли. В минувшем туре была домашняя виктория над «Спартой» — 2:1.

В своем последнем поединке подопечные Эрика Тен Хага уступили ПСВ в финале Кубка Нидерландов (1:2), поэтому в текущем сезоне могут выиграть лишь один трофей.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,20.

Успех хозяев поля оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 6,50.

Наши прогноз и ставка — «Неймеген» не забьет за 2,00.