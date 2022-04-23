«Неймеген»
За пять туров до завершения нидерландского первенства «Неймеген» с 35 зачетными пунктами идет на 10-й строке, отставая на семь очков от 7-го места.
Эту позицию команде важно занять по итогам текущего розыгрыша первенства для того, чтобы сыграть в плей-офф за путевку в Лигу конференций.
В последних шести поединках коллектив потерпел четыре поражения при одной победе и одной ничьей.
В прошлом туре клуб также потерпел фиаско, уступив на своем поле «Твенте» с результатом 0:2.
«Аякс»
За пять туров до завершения нидерландского первенства «Аякс» с 72 зачетными пунктами идет во главе турнирной таблицы, опережая на четыре очка второй ПСВ.
В рамках чемпионата страны «Божьи сыновья» теряли очки последний раз в конце февраля, неожиданно проиграв тогда на выезде «Гоу Эхед Иглс» со счетом 1:2.
После этого амстердамцы успели вылететь из Лиги чемпионов, а вот все четыре проведенные игры внутреннего первенства они выиграли. В минувшем туре была домашняя виктория над «Спартой» — 2:1.
В своем последнем поединке подопечные Эрика Тен Хага уступили ПСВ в финале Кубка Нидерландов (1:2), поэтому в текущем сезоне могут выиграть лишь один трофей.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,20.
Успех хозяев поля оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 6,50.
Наши прогноз и ставка — «Неймеген» не забьет за 2,00.