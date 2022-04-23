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    Остановит ли «Неймеген» «Аякс»?

    «Неймеген» — «Аякс». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Чемпионат Нидерландов, 23 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Неймеген» — «Аякс»
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    «Аякс» лидирует в чемпионате Нидерландов
    22 апреля в 30-м туре нидерландской Эредивизии «Неймеген» на своем поле примет «Аякс». Начало игры запланировано на 17:30 по мск. «Неймеген» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 23 Апреля 2022 года
    НЕК
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  НЕК 17:30 Аякс Аякс
  • Амстердам
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    «Неймеген»

    За пять туров до завершения нидерландского первенства «Неймеген» с 35 зачетными пунктами идет на 10-й строке, отставая на семь очков от 7-го места.

    Эту позицию команде важно занять по итогам текущего розыгрыша первенства для того, чтобы сыграть в плей-офф за путевку в Лигу конференций.

    В последних шести поединках коллектив потерпел четыре поражения при одной победе и одной ничьей.

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    В прошлом туре клуб также потерпел фиаско, уступив на своем поле «Твенте» с результатом 0:2.

    «Аякс»

    За пять туров до завершения нидерландского первенства «Аякс» с 72 зачетными пунктами идет во главе турнирной таблицы, опережая на четыре очка второй ПСВ.

    В рамках чемпионата страны «Божьи сыновья» теряли очки последний раз в конце февраля, неожиданно проиграв тогда на выезде «Гоу Эхед Иглс» со счетом 1:2.

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    • После этого амстердамцы успели вылететь из Лиги чемпионов, а вот все четыре проведенные игры внутреннего первенства они выиграли. В минувшем туре была домашняя виктория над «Спартой» — 2:1.

    В своем последнем поединке подопечные Эрика Тен Хага уступили ПСВ в финале Кубка Нидерландов (1:2), поэтому в текущем сезоне могут выиграть лишь один трофей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,20.

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    Успех хозяев поля оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 6,50.

    Наши прогноз и ставка — «Неймеген» не забьет за 2,00.

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    «Неймеген» — «Аякс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Неймеген» «Аякс»?
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