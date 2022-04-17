«Ницца»
С 51 зачетным пунктом «Ницца» на данный момент находится на шестой строке в турнирной таблице Лиги 1. От третьей строки она отстает на пять баллов, но имеет матч в запасе.
После того как еще в начале марта «орлята» одолели на своем поле ПСЖ со счетом 1:0, потом они не могут выиграть на протяжении последующих четырех встреч первенства.
Коэффициенты матча Ницца — Лорьян
В этот период «южане» расписали два мировых результата и два раза они уступали. Одно из фиаско случилось с ними в минувшем туре, когда был проигрыш на выезде от «Ланса» 0:3.
На своем поле «Ницца» потерпела только одну неудачу за последние семь игр. Еще в этот период команда раз сыграла вничью и добилась пяти выигрышей.
«Лорьян»
«Лорьяну» еще предстоит отстаивать свое место в элите французского футбола. На данный момент он идет на 16-й строке, оторвавшись на четыре балла от зоны переходных матчей, а прямой вылет опережает на пять пунктов.
Свой последний отрезок из восьми встреч первенства «рыбы» проводят весьма неплохо, выиграв за этот период четыре раза, раз сыграв вничью и потерпев три поражения.
В своей последней проведенной встрече бретонцы на своем поле разгромили «Сент-Этьен» со счетом 6:2, а туром ранее они крупно проиграли на выезде ПСЖ — 1:5.
На выезде «Лорьян» уступил в своей последней проведенной игре, а перед этим не проигрывал в гостях на протяжении трех матчей, дважды победив за этот период.
В первом круге дома победил «Лорьян», а до этого они дважды расписывали мировые.
Прогноз и ставка на «Ницца» — «Лорьян»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ниццы» предлагают — 1.78.
На викторию «Лорьяна» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.85.
В данной паре прогнозируем выигрыш «Ниццы», так как она и классом повыше, и дома выступает неплохо.