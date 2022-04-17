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    Три очка достанутся «орлятам»

    «Ницца» — «Лорьян». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, Чемпионат Франции, 17 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ниццу Прогнозы на Лорьян Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Лорьян»
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    «Ницца»
    В воскресенье, 17 апреля, в рамках 32-го тура французской Лиги «Ницца» дома сразится с «Лорьяном». Игра начнется в 14:00 по мск. «Ницца» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Апреля 2022 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 14:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    «Ницца»

    С 51 зачетным пунктом «Ницца» на данный момент находится на шестой строке в турнирной таблице Лиги 1. От третьей строки она отстает на пять баллов, но имеет матч в запасе.

    После того как еще в начале марта «орлята» одолели на своем поле ПСЖ со счетом 1:0, потом они не могут выиграть на протяжении последующих четырех встреч первенства.

    Коэффициенты матча Ницца — Лорьян

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 5.10
  • Ставка
    •

    В этот период «южане» расписали два мировых результата и два раза они уступали. Одно из фиаско случилось с ними в минувшем туре, когда был проигрыш на выезде от «Ланса» 0:3.

    Календарь и таблица Лиги 1

    На своем поле «Ницца» потерпела только одну неудачу за последние семь игр. Еще в этот период команда раз сыграла вничью и добилась пяти выигрышей.

    «Лорьян»

    «Лорьяну» еще предстоит отстаивать свое место в элите французского футбола. На данный момент он идет на 16-й строке, оторвавшись на четыре балла от зоны переходных матчей, а прямой вылет опережает на пять пунктов.

    Свой последний отрезок из восьми встреч первенства «рыбы» проводят весьма неплохо, выиграв за этот период четыре раза, раз сыграв вничью и потерпев три поражения.

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    • В своей последней проведенной встрече бретонцы на своем поле разгромили «Сент-Этьен» со счетом 6:2, а туром ранее они крупно проиграли на выезде ПСЖ — 1:5.

    На выезде «Лорьян» уступил в своей последней проведенной игре, а перед этим не проигрывал в гостях на протяжении трех матчей, дважды победив за этот период.

    В первом круге дома победил «Лорьян», а до этого они дважды расписывали мировые.

    Прогноз и ставка на «Ницца» — «Лорьян»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ниццы» предлагают — 1.78.

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    На викторию «Лорьяна» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.85.

    В данной паре прогнозируем выигрыш «Ниццы», так как она и классом повыше, и дома выступает неплохо.

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    «Ницца» — «Лорьян»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на футбол. Три очка достанутся «орлятам»
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