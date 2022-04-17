В воскресенье, 17 апреля, в рамках 32-го тура французской Лиги «Ницца» дома сразится с «Лорьяном». Игра начнется в 14:00 по мск. «Ницца» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

С 51 зачетным пунктом «Ницца» на данный момент находится на шестой строке в турнирной таблице Лиги 1. От третьей строки она отстает на пять баллов, но имеет матч в запасе.

После того как еще в начале марта «орлята» одолели на своем поле ПСЖ со счетом 1:0, потом они не могут выиграть на протяжении последующих четырех встреч первенства.

Коэффициенты матча Ницца — Лорьян 1 1.70 X 3.75 2 5.10 Ставка

В этот период «южане» расписали два мировых результата и два раза они уступали. Одно из фиаско случилось с ними в минувшем туре, когда был проигрыш на выезде от «Ланса» 0:3.

Календарь и таблица Лиги 1

На своем поле «Ницца» потерпела только одну неудачу за последние семь игр. Еще в этот период команда раз сыграла вничью и добилась пяти выигрышей.

«Лорьян»

«Лорьяну» еще предстоит отстаивать свое место в элите французского футбола. На данный момент он идет на 16-й строке, оторвавшись на четыре балла от зоны переходных матчей, а прямой вылет опережает на пять пунктов.

Свой последний отрезок из восьми встреч первенства «рыбы» проводят весьма неплохо, выиграв за этот период четыре раза, раз сыграв вничью и потерпев три поражения.

В своей последней проведенной встрече бретонцы на своем поле разгромили «Сент-Этьен» со счетом 6:2, а туром ранее они крупно проиграли на выезде ПСЖ — 1:5.

На выезде «Лорьян» уступил в своей последней проведенной игре, а перед этим не проигрывал в гостях на протяжении трех матчей, дважды победив за этот период.

В первом круге дома победил «Лорьян», а до этого они дважды расписывали мировые.

Прогноз и ставка на «Ницца» — «Лорьян»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ниццы» предлагают — 1.78.

На викторию «Лорьяна» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.85.

В данной паре прогнозируем выигрыш «Ниццы», так как она и классом повыше, и дома выступает неплохо.