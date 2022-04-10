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    «Эльче» на своем поле разживется очками с басками

    «Эльче» — «Реал Сосьедед». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, чемпионат Испании, 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Реал Сосьедед»
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    «Эльче»
    В воскресенье, 10 апреля, в 31-м туре испанской Примеры «Эльче» в родных стенах сразится с «Реал Сосьедад». Начало игры намечено на 19:30 по мск. «Эльче» — «Реал Сосьедед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Апреля 2022 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 19:30 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Эльче»

    Перед этим туром «Эльче» занимает 15-е место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 32 очка. От зоны вылета коллектив отделяет шесть баллов.

    В минувшем туре первенства «зелено-белые» потерпели гостевое поражение от «Атлетика» со счетом 1:2, что стало для них вторым проигрышем подряд. Ранее еще они уступили дома «Валенсии» 0:1.

    Коэффициенты матча Эльче — Реал Сосьедад

  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 1.97
  • Ставка
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    Всего же за пять последних матчей чемпионата коллектив проиграл в четырех из них при одной победе. Последняя же ничья в рамках первенства случилась с ним еще в конце января.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В данном розыгрыше Примеры на своем поле «Эльче» набрал 20 очков, что на восемь больше, чем на выезде. Отметим, что он уступал в двух предыдущих домашних матчах, хотя перед этим одержал на своем поле три подряд победы.

    «Реал Сосьедед»

    В турнирной таблице чемпиона Испании «Реал Сосьедад» занимает шестое место, набрав 51 очко. От четвертой позиции, дающей билет в Лигу чемпионов, он отстает на шесть баллов.

    В своей последней игре первенства баски одержали домашнюю победу над «Эспаньолом» со счетом 1:0, забив единственный гол в самом конце встречи с пенальти, тем самым в третий раз они не проиграли, и даже не пропускали.

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    • За 12 последних туров Примеры клуб из Сан-Себастьяна потерпел всего два поражения и одержал шесть побед при четырех мировых результатах.

    На чужом поле у коллектива всего лишь одна победа в восьми предыдущих встречах. Также в этот период было четыре проигрыша и три ничейных исхода.

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    «Реал Сосьедад» выиграл у «Эльче» три предыдущих очных матча с общим счетом 6:0, в том числе и в первом круге дома 1:0.

    Прогноз и ставка на «Эльче» — «Реал Сосьедед»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Реал Сосьедада» — 2.04, победа «Эльче» — 3.98, ничья — 3.52.

    «Эльче» неудачно провел два домашних поединка, но так как баски в гостях выступают слабо, то в данном матче прогнозируем непроигрыш хозяев.

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    «Эльче» — «Реал Сосьедед»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. «Эльче» на своем поле разживется очками с басками
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