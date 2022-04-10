В воскресенье, 10 апреля, в 31-м туре испанской Примеры «Эльче» в родных стенах сразится с «Реал Сосьедад». Начало игры намечено на 19:30 по мск. «Эльче» — «Реал Сосьедед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльче»

Перед этим туром «Эльче» занимает 15-е место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 32 очка. От зоны вылета коллектив отделяет шесть баллов.

В минувшем туре первенства «зелено-белые» потерпели гостевое поражение от «Атлетика» со счетом 1:2, что стало для них вторым проигрышем подряд. Ранее еще они уступили дома «Валенсии» 0:1.

Коэффициенты матча Эльче — Реал Сосьедад 1 3.90 X 3.45 2 1.97 Ставка

Всего же за пять последних матчей чемпионата коллектив проиграл в четырех из них при одной победе. Последняя же ничья в рамках первенства случилась с ним еще в конце января.

Календарь и таблица испанской Примеры

В данном розыгрыше Примеры на своем поле «Эльче» набрал 20 очков, что на восемь больше, чем на выезде. Отметим, что он уступал в двух предыдущих домашних матчах, хотя перед этим одержал на своем поле три подряд победы.

«Реал Сосьедед»

В турнирной таблице чемпиона Испании «Реал Сосьедад» занимает шестое место, набрав 51 очко. От четвертой позиции, дающей билет в Лигу чемпионов, он отстает на шесть баллов.

В своей последней игре первенства баски одержали домашнюю победу над «Эспаньолом» со счетом 1:0, забив единственный гол в самом конце встречи с пенальти, тем самым в третий раз они не проиграли, и даже не пропускали.

За 12 последних туров Примеры клуб из Сан-Себастьяна потерпел всего два поражения и одержал шесть побед при четырех мировых результатах.

На чужом поле у коллектива всего лишь одна победа в восьми предыдущих встречах. Также в этот период было четыре проигрыша и три ничейных исхода.

«Реал Сосьедад» выиграл у «Эльче» три предыдущих очных матча с общим счетом 6:0, в том числе и в первом круге дома 1:0.

Прогноз и ставка на «Эльче» — «Реал Сосьедед»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Реал Сосьедада» — 2.04, победа «Эльче» — 3.98, ничья — 3.52.

«Эльче» неудачно провел два домашних поединка, но так как баски в гостях выступают слабо, то в данном матче прогнозируем непроигрыш хозяев.