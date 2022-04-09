9 апреля в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене» в 29-м туре нидерландской Эредивизии «Аякс» примет роттердамскую «Спарту». Начало игры запланировано на 21:00 по мск. «Аякс» — «Спарта» Роттердам: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

За шесть туров до завершения нидерландского первенства «Аякс» с 69 зачетными пунктами идет во главе турнирной таблицы, опережая на четыре очка второй «ПСВ Эйндховен».

В рамках чемпионата страны «божьи сыновья» теряли очки последний раз в конце февраля, неожиданно проиграв тогда на выезде «Гоу Эхед Иглс» со счетом 1:2.

Коэффициенты матча Аякс — Спарта Роттердам 1 1.10 X 9.50 2 22.00 Ставка

После этого амстердамцы успели вылететь из Лиги чемпионов, а вот все три проведенные игры внутреннего первенства они выиграли. В минувшем туре была гостевая виктория над «Гронингеном» — 3:1.

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В текущем розыгрыше Эредивизии «Аякс» на своем стадионе выиграл 11 встреч из 14 проведенных, раз еще он отыграл вничью и потерпел две неудачи.

«Спарта» Роттердам

С 22 набранными очками «Спарта» разместилась в зоне переходных матчей. Прямой вылет она опережает по разнице мячей, а от безопасной строки отстает всего лишь на балл.

Коллектив из Роттердама весьма неплохо провел отрезок из последних пяти встреч чемпионата, проиграв за этот период лишь раз, когда в конце зимы дома уступил 1:2 ПСВ.

В остальных же четырех играх данного отрезка команда два раза победила и дважды расписала мировые. Причем обе эти ничьи пришлись на минувшие два тура — в гостях с «Неймегеном» 0:0 и дома с «Херенвеном» 1:1.

Вне родных стен в текущем чемпионате «Спарта» разжилась только одной викторией за 11 игр, шесть раз еще она уступала и четыре поединка закончила миром.

Стоит отметить, что «Аякс» выиграл у «Спарты» в последних десяти очных поединках, в том числе и в первом круге — 1:0.

Прогноз и ставка на «Аякс» — «Спарта» Роттердам

В этом поединке букмекеры отдают значительное предпочтение хозяевам. На победу «Аякса» предлагают — 1.10.

На викторию «Спарты» дают — 26.00, ничья оценена — в 11.50.

В данном поединке победа хозяев не вызывает сомнения, но так как кэфф на чистую викторию очень маленький, то сделаем комбинационную ставку — П1 + ТБ 3,5.