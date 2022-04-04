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    Чемпион начнет без раскачки!

    «Тобол» — «Туран». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Казахстана, 4 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тобол» — «Туран»
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    «Тобол»
    «Тобол» сыграет на своем поле с «Тураном» в рамках 4-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 16:00 мск. «Тобол» — «Туран»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 04 Апреля 2022 года
    Тобол
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Тобол 16:00 Туран Туран
  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Тобол»

    Действующий чемпион Казахстана в новом чемпионате стартовал неплохо. В трех матчах «Тобол» набрал 7 очков.

    Вот и в минувшем туре команда победил. Дома команда не оставила шансов «Кызыл-Жару» (2:0).

    «Тобол» прекрасно обороняется. В трех матчах чемпионата чемпион не пропустил ни разу, забив трижды.

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    Против «Турана» команда исторически играет успешно. Обе очных встречи были выиграны (5:0 и 4:2).

    «Туран»

    Эта команда начала чемпионат, в целом, на своем уровне. Один набранный пункт в двух матчах никак не прибавляет позитива.

    В нынешнем сезоне «Туран» наверняка сконцентрируется на борьбе за выживание. Да и с атакой нужно что-то делать, ведь команда еще не открыла счет своим голам в чемпионате.

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    • Вот и в минувшем туре «Туран» удручил результатом. Дома команда минимально уступила «Каспию», пропустив решающий мяч с пенальти.

    «Туран» по первым турам смотрится не столь выгодно. Команда только находит свою игру, но этот процесс затягивается.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Тобол» за 1.57, на ничью за 3.92, а на «Туран» — за 5.75.

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    «Тобол» в стартовых турах выглядел монолитно.

    Гости бледновато смотрятся в атаке.

    Действующий чемпион наверняка постарается быстро вскрыть оборону оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Тобола» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.

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    «Тобол» — «Туран»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 04.04.2022. Прогнозы на футбол. Чемпион начнет без раскачки!
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