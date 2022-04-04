«Тобол»
Действующий чемпион Казахстана в новом чемпионате стартовал неплохо. В трех матчах «Тобол» набрал 7 очков.
Вот и в минувшем туре команда победил. Дома команда не оставила шансов «Кызыл-Жару» (2:0).
«Тобол» прекрасно обороняется. В трех матчах чемпионата чемпион не пропустил ни разу, забив трижды.
Против «Турана» команда исторически играет успешно. Обе очных встречи были выиграны (5:0 и 4:2).
«Туран»
Эта команда начала чемпионат, в целом, на своем уровне. Один набранный пункт в двух матчах никак не прибавляет позитива.
В нынешнем сезоне «Туран» наверняка сконцентрируется на борьбе за выживание. Да и с атакой нужно что-то делать, ведь команда еще не открыла счет своим голам в чемпионате.
Вот и в минувшем туре «Туран» удручил результатом. Дома команда минимально уступила «Каспию», пропустив решающий мяч с пенальти.
«Туран» по первым турам смотрится не столь выгодно. Команда только находит свою игру, но этот процесс затягивается.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Тобол» за 1.57, на ничью за 3.92, а на «Туран» — за 5.75.
«Тобол»
Гости бледновато смотрятся в атаке.
Действующий чемпион наверняка постарается быстро вскрыть оборону оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Тобола» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.