«Тобол» сыграет на своем поле с «Тураном» в рамках 4-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 16:00 мск. «Тобол» — «Туран»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тобол»

Действующий чемпион Казахстана в новом чемпионате стартовал неплохо. В трех матчах «Тобол» набрал 7 очков.

Вот и в минувшем туре команда победил. Дома команда не оставила шансов «Кызыл-Жару» (2:0).

«Тобол» прекрасно обороняется. В трех матчах чемпионата чемпион не пропустил ни разу, забив трижды.

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Против «Турана» команда исторически играет успешно. Обе очных встречи были выиграны (5:0 и 4:2).

«Туран»

Эта команда начала чемпионат, в целом, на своем уровне. Один набранный пункт в двух матчах никак не прибавляет позитива.

В нынешнем сезоне «Туран» наверняка сконцентрируется на борьбе за выживание. Да и с атакой нужно что-то делать, ведь команда еще не открыла счет своим голам в чемпионате.

Вот и в минувшем туре «Туран» удручил результатом. Дома команда минимально уступила «Каспию», пропустив решающий мяч с пенальти.

«Туран» по первым турам смотрится не столь выгодно. Команда только находит свою игру, но этот процесс затягивается.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Тобол» за 1.57, на ничью за 3.92, а на «Туран» — за 5.75.

«Тобол» в стартовых турах выглядел монолитно .

Гости бледновато смотрятся в атаке.

Действующий чемпион наверняка постарается быстро вскрыть оборону оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Тобола» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.