«ПСЖ» на своём поле сыграет против «Лорьяна» в рамках 30-го тура Лиги 1. Матч состоится 3 апреля, начало — 22:45 (мск). «ПСЖ» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПСЖ»

«Красно-синие» уже давно обеспечили себе лидерство турнирной таблицы чемпионата Франции и продолжают находится на первом месте с 65-ю набранными очками. Идущий вторым «Марсель» отстает на 12 баллов.

За последние 10 матчей во всех турнирах «ПСЖ» 5 раз терпел поражения и 5 раз радовал болельщиков победами.

Коэффициенты матча ПСЖ — Лорьян 1 1.18 X 7.30 2 14.00 Ставка

К парижанам в последнее время относятся очень скептически. После вылета команды из Лиги Чемпионов от мадридского «Реала» (3:1), «ПСЖ» в Лиге 1 разгромно уступил на выезде «Монако» (3:0), после чего отношение к команде ещё больше ухудшилось.

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Между этими поединками «ПСЖ» всё-таки смог одержать одну победу над главным аутсайдером чемпионата «Бордо» (3:0).

«Лорьян»

«Мерлузовые» смогли немного оторваться от зоны вылета, но расслабляться ещё рано. В данный момент команда находится на 16-м месте в турнирной таблице Лиги 1 набрав 28 очков, а отставание от опасного 18-го места всего 1 балл.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Лорьян» 3 раза сыграл вничью, 3 раза радовал болельщиков победами и 4 раза терпел поражения от своих соперников.

В чемпионате Франции два тура назад «оранжево-черные» разгромно проиграли «Лиону» со счётом 1:4, после этого «Лорьян» на выезде одержал победу над «Клермоном» (0:2). А в последнем туре чемпионата «мерлузовые» не смогли определить сильнейшего с «Страсбуром» и разошлись сухой ничьей — 0:0.

Прогноз и ставка

На победу «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают взять за 7.80, а победу «Лорьяна» — за 14.50.

Прогноз — Подопечным Маурисио Почеттино пора бы уверенно победить, иначе болельщики начнут задавать ещё больше вопросов. И в добавок к этому «ПСЖ» на своём стадионе почти всегда забивает в ворота «Лорьяна» достаточное для уверенных побед количество голов.

Ставка — Победа «ПСЖ» с форой (-2.5) за 2.37.