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    «ПСЖ» пора уже уверенно обыграть соперника

    «ПСЖ» — «Лорьян». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, чемпионат Франции, 3 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Лорьян»
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    Килиан Мбаппе
    «ПСЖ» на своём поле сыграет против «Лорьяна» в рамках 30-го тура Лиги 1. Матч состоится 3 апреля, начало — 22:45 (мск). «ПСЖ» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Апреля 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 21:45 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    «ПСЖ»

    «Красно-синие» уже давно обеспечили себе лидерство турнирной таблицы чемпионата Франции и продолжают находится на первом месте с 65-ю набранными очками. Идущий вторым «Марсель» отстает на 12 баллов.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «ПСЖ» 5 раз терпел поражения и 5 раз радовал болельщиков победами.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Лорьян

  • 1
  • 1.18
  • X
  • 7.30
  • 2
  • 14.00
  • Ставка
    •

    К парижанам в последнее время относятся очень скептически. После вылета команды из Лиги Чемпионов от мадридского «Реала» (3:1), «ПСЖ» в Лиге 1 разгромно уступил на выезде «Монако» (3:0), после чего отношение к команде ещё больше ухудшилось.

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    Между этими поединками «ПСЖ» всё-таки смог одержать одну победу над главным аутсайдером чемпионата «Бордо» (3:0).

    «Лорьян»

    «Мерлузовые» смогли немного оторваться от зоны вылета, но расслабляться ещё рано. В данный момент команда находится на 16-м месте в турнирной таблице Лиги 1 набрав 28 очков, а отставание от опасного 18-го места всего 1 балл.

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    • За последние 10 матчей во всех турнирах «Лорьян» 3 раза сыграл вничью, 3 раза радовал болельщиков победами и 4 раза терпел поражения от своих соперников.

    В чемпионате Франции два тура назад «оранжево-черные» разгромно проиграли «Лиону» со счётом 1:4, после этого «Лорьян» на выезде одержал победу над «Клермоном» (0:2). А в последнем туре чемпионата «мерлузовые» не смогли определить сильнейшего с «Страсбуром» и разошлись сухой ничьей — 0:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают взять за 7.80, а победу «Лорьяна» — за 14.50.

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    Прогноз — Подопечным Маурисио Почеттино пора бы уверенно победить, иначе болельщики начнут задавать ещё больше вопросов. И в добавок к этому «ПСЖ» на своём стадионе почти всегда забивает в ворота «Лорьяна» достаточное для уверенных побед количество голов.

    Ставка — Победа «ПСЖ» с форой (-2.5) за 2.37.

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    «ПСЖ» — «Лорьян»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. «ПСЖ» пора уже уверенно обыграть соперника
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