«Мактаарал» сыграет на своем поле с «Астаной» в рамках 4-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 15:00 мск. «Мактаарал» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мактаарал»

«Мактаарал» стартовал в чемпионате не столь уверенно. Лишь один набранный балл в трех матчах говорит о проблемах команды.

Минувший тур для команды сложился неудачно. На выезде она уступила «Атырау» со счетом 2:1.

Более того, в той встрече был удален хавбек Алекс Бруно. Бразилец теперь пропустит отчетный поединок.

Все прогнозы на футбол

Интересно, что единственная официальная встреча с «Астаной» завершилась для команды победой. 4 года назад «Мактаарал» совершил сенсацию в 1/8 финала Кубка Казахстана.

«Астана»

Эта команда начала чемпионат крайне неудачно. Три очка в трех матчах едва ли можно назвать приемлемым результатом.

В нынешнем сезоне «Астана» намеревается вернуть себе чемпионскую корону. Однако с таким стартом сделать сие будет проблематично.

Лишь в минувшем туре «Астана» добыла важнейшую первую викторию. Дома был минимально обыгран «Актобе».

«Астана» выглядит явно крепче «Мактаарала». Да и вообще, пора бы одному из фаворитов чемпионата набирать очки.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.64, на ничью за 3.68, а на «Мактаарал» — за 5.15.

«Мактаарал» вряд ли сможет на равных противостоять одному из грандов казахского футбола.

Гости крайне неудачно стартовали, однако выглядят сильнее соперника .

Гости не допустят осечки на ровном месте. Наши прогноз и ставка — Победа «Астаны» в 1 тайме с коэффициентом 2.24.