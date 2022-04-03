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    «Астана» начинает и выигрывает!

    «Мактаарал» — «Астана». Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, чемпионат Казахстана, 3 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мактаарал» — «Астана»
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    «Астана»
    «Мактаарал» сыграет на своем поле с «Астаной» в рамках 4-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 15:00 мск. «Мактаарал» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 03 Апреля 2022 года
    Maktaaral FC
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Maktaaral FC 15:00 Астана Астана
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Мактаарал»

    «Мактаарал» стартовал в чемпионате не столь уверенно. Лишь один набранный балл в трех матчах говорит о проблемах команды.

    Минувший тур для команды сложился неудачно. На выезде она уступила «Атырау» со счетом 2:1.

    Более того, в той встрече был удален хавбек Алекс Бруно. Бразилец теперь пропустит отчетный поединок.

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    Интересно, что единственная официальная встреча с «Астаной» завершилась для команды победой. 4 года назад «Мактаарал» совершил сенсацию в 1/8 финала Кубка Казахстана.

    «Астана»

    Эта команда начала чемпионат крайне неудачно. Три очка в трех матчах едва ли можно назвать приемлемым результатом.

    В нынешнем сезоне «Астана» намеревается вернуть себе чемпионскую корону. Однако с таким стартом сделать сие будет проблематично.

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    • Лишь в минувшем туре «Астана» добыла важнейшую первую викторию. Дома был минимально обыгран «Актобе».

    «Астана» выглядит явно крепче «Мактаарала». Да и вообще, пора бы одному из фаворитов чемпионата набирать очки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.64, на ничью за 3.68, а на «Мактаарал» — за 5.15.

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    «Мактаарал» вряд ли сможет на равных противостоять одному из грандов казахского футбола.

    Гости крайне неудачно стартовали, однако выглядят сильнее соперника.

    Гости не допустят осечки на ровном месте. Наши прогноз и ставка — Победа «Астаны» в 1 тайме с коэффициентом 2.24.

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    «Мактаарал» — «Астана»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. «Астана» начинает и выигрывает!
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