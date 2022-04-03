«Мактаарал»
«Мактаарал» стартовал в чемпионате не столь уверенно. Лишь один набранный балл в трех матчах говорит о проблемах команды.
Минувший тур для команды сложился неудачно. На выезде она уступила «Атырау» со счетом 2:1.
Более того, в той встрече был удален хавбек Алекс Бруно. Бразилец теперь пропустит отчетный поединок.
Интересно, что единственная официальная встреча с «Астаной» завершилась для команды победой. 4 года назад «Мактаарал» совершил сенсацию в 1/8 финала Кубка Казахстана.
«Астана»
Эта команда начала чемпионат крайне неудачно. Три очка в трех матчах едва ли можно назвать приемлемым результатом.
В нынешнем сезоне «Астана» намеревается вернуть себе чемпионскую корону. Однако с таким стартом сделать сие будет проблематично.
Лишь в минувшем туре «Астана» добыла важнейшую первую викторию. Дома был минимально обыгран «Актобе».
«Астана» выглядит явно крепче «Мактаарала». Да и вообще, пора бы одному из фаворитов чемпионата набирать очки.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.64, на ничью за 3.68, а на «Мактаарал» — за 5.15.
«Мактаарал» вряд ли сможет на равных противостоять одному из грандов казахского футбола.
Гости крайне неудачно стартовали, однако
Гости не допустят осечки на ровном месте. Наши прогноз и ставка — Победа «Астаны» в 1 тайме с коэффициентом 2.24.