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    Аргентина победит, но без феерии голов

    Аргентина — Венесуэла. Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, Чемпионат МИРА, 26 марта 2022 года

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    Лионель Месси
    Аргентина на своём поле сыграет против Венесуэлы в рамках квалификации на Чемпионат Мира. Матч состоится 26 марта, начало — 2:30 (мск). Аргентина — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 26 Марта 2022 года
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    Аргентина

    «Бело-голубые» занимают вторую строчку турнирной таблицы набрав 35 очков за 15 матчей. Аргентина уже обеспечила себе попадание на Чемпионат Мира, поэтому особой мотивации у футболистов не будет.

    Аргентинцы в нынешнем отборе не терпели поражений, у команды одни победы и ничьи. Из последних поединков была встреча с Бразилией, в которой сборные не определили сильнейшего и разошлись ничьей — 0:0.

    Коэффициенты матча Аргентина — Венесуэла

  • 1
  • 1.15
  • X
  • 7.20
  • 2
  • 22.00
  • Ставка
    •

    А после этого Аргентина смогла добыть две победы над Чили (1:2) и Колумбией (1:0). Стоит отметить, что в эти два поединка аргентинцы провели без легендарного Лионеля Месси.

    Венесуэла

    Сборная Венесуэлы как и предугадывалось является главным аутсайдером турнирной таблицы занимая последнее 10-е место и набрав 10 очков за 16 матчей.

    «Виноделы» смогли одержать лишь две победы в недавних стыковых матчах. Первый раз команда набрала очки в матче с Эквадором обыграв их со счётом 2:1. А в конце января Венесуэла на своём поле одержала победу над Боливией, которая играла в меньшинстве — 4:1.

    В остальных поединках почти всегда венесуэльцы проигрывали своим оппонентам — Чили (3:0), Эквадор (1:0), Перу (1:2) и Уругвай (4:1).

    Прогноз и ставка

    На победу Аргентины в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают взять за 7.20, а победу Венесуэлы — за 18.00.

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    Прогноз — Аргентина однозначно одержит победу над главным аутсайдером. Так же «бело-голубые» уже точно попадают на ЧМ, поэтому могут себе позволить эксперименты с составом и особо не будут иметь мотивации на этот матч. Так, что ожидаем победу аргентинцев, но с небольшим количеством голов.

    Ставка — Аргентина победит и тотал матча меньше 2.5 за 2.80.

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    Аргентина — Венесуэла: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на футбол. Аргентина победит, но без феерии голов
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