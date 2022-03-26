Аргентина на своём поле сыграет против Венесуэлы в рамках квалификации на Чемпионат Мира. Матч состоится 26 марта, начало — 2:30 (мск). Аргентина — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина

«Бело-голубые» занимают вторую строчку турнирной таблицы набрав 35 очков за 15 матчей. Аргентина уже обеспечила себе попадание на Чемпионат Мира, поэтому особой мотивации у футболистов не будет.

Аргентинцы в нынешнем отборе не терпели поражений, у команды одни победы и ничьи. Из последних поединков была встреча с Бразилией, в которой сборные не определили сильнейшего и разошлись ничьей — 0:0.

Коэффициенты матча Аргентина — Венесуэла 1 1.15 X 7.20 2 22.00 Ставка

А после этого Аргентина смогла добыть две победы над Чили (1:2) и Колумбией (1:0). Стоит отметить, что в эти два поединка аргентинцы провели без легендарного Лионеля Месси.

Венесуэла

Сборная Венесуэлы как и предугадывалось является главным аутсайдером турнирной таблицы занимая последнее 10-е место и набрав 10 очков за 16 матчей.

«Виноделы» смогли одержать лишь две победы в недавних стыковых матчах. Первый раз команда набрала очки в матче с Эквадором обыграв их со счётом 2:1. А в конце января Венесуэла на своём поле одержала победу над Боливией, которая играла в меньшинстве — 4:1.

В остальных поединках почти всегда венесуэльцы проигрывали своим оппонентам — Чили (3:0), Эквадор (1:0), Перу (1:2) и Уругвай (4:1).

Прогноз и ставка

На победу Аргентины в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают взять за 7.20, а победу Венесуэлы — за 18.00.

Прогноз — Аргентина однозначно одержит победу над главным аутсайдером. Так же «бело-голубые» уже точно попадают на ЧМ, поэтому могут себе позволить эксперименты с составом и особо не будут иметь мотивации на этот матч. Так, что ожидаем победу аргентинцев, но с небольшим количеством голов.

Ставка — Аргентина победит и тотал матча меньше 2.5 за 2.80.