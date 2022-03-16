Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лиллем» (Франция) и «Челси» (Англия) состоится 16 марта. Встреча на «Пьер-Моруа» начнется в 23:00 мск. «Лилль» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

В первом поединке на выезде «Доги» потерпели поражение со счетом 0:2, поэтому в ответной игре должны отыграть два гола.

Нынешний сезон для «Лилля» выдается не таким, как предыдущий. Триумфа в Лиге 1 ждать не приходится, ведь сейчас команда даже не в топ-3.

Коэффициенты матча Лилль — Челси 1 4.40 X 3.40 2 1.90 Ставка

Коллектив занимает шестое место в таблице Лиги 1 после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 43 очка.

Все прогнозы на Лигу 1

В прошлом туре «Лилль» разошелся миром с «Сент-Этьеном» (0:0) дома. В целом, команда не проигрывает три поединка кряду.

«Челси»

Домашняя победа над французским соперником позволяет «Челси» в ответном матче сыграть вничью или проиграть с разницей в один мяч.

«Синие» вряд ли потянут чемпионскую гонку в АПЛ. Зато в Лиге чемпионов лондонцам повезло со жребием, хотя из группы они вышли со второго места.

«Челси» занимает лишь третью позицию в таблице чемпионата Англии. Отставание от лидера «Манчестер Сити» составляет 10 очков, от второго «Ливерпуля» — семь.

В предыдущем туре чемпионата «Челси» с трудом на последних минутах одолел дома «Ньюкасл» (1:0). Сейчас у клуба победная серия из четырех игр кряду.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех хозяев поля оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Челси» победит, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,00.

Еще прогноз на матч «Лилль» — «Челси».