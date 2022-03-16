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    Позволит ли «Челси» вернуться в игру «Лиллю»?

    «Лилль» — «Челси». Прогноз (к. 4,00) на футбол, Лига чемпионов, 16 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Челси»
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    «Челси» выиграл первый матч 2:0
    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лиллем» (Франция) и «Челси» (Англия) состоится 16 марта. Встреча на «Пьер-Моруа» начнется в 23:00 мск. «Лилль» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 16 Марта 2022 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 23:00 Челси Челси
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    «Лилль»

    В первом поединке на выезде «Доги» потерпели поражение со счетом 0:2, поэтому в ответной игре должны отыграть два гола.

    Нынешний сезон для «Лилля» выдается не таким, как предыдущий. Триумфа в Лиге 1 ждать не приходится, ведь сейчас команда даже не в топ-3.

    Коэффициенты матча Лилль — Челси

  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 1.90
  • Ставка
    •

    Коллектив занимает шестое место в таблице Лиги 1 после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 43 очка.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В прошлом туре «Лилль» разошелся миром с «Сент-Этьеном» (0:0) дома. В целом, команда не проигрывает три поединка кряду.

    «Челси»

    Домашняя победа над французским соперником позволяет «Челси» в ответном матче сыграть вничью или проиграть с разницей в один мяч.

    «Синие» вряд ли потянут чемпионскую гонку в АПЛ. Зато в Лиге чемпионов лондонцам повезло со жребием, хотя из группы они вышли со второго места.

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  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Лилль»
  • 23/02/2022

    • «Челси» занимает лишь третью позицию в таблице чемпионата Англии. Отставание от лидера «Манчестер Сити» составляет 10 очков, от второго «Ливерпуля» — семь.

    В предыдущем туре чемпионата «Челси» с трудом на последних минутах одолел дома «Ньюкасл» (1:0). Сейчас у клуба победная серия из четырех игр кряду.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Челси» победит, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,00.

    Еще прогноз на матч «Лилль» — «Челси».

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    «Лилль» — «Челси»: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 16.03.2022. Прогнозы на футбол. Позволит ли «Челси» вернуться в игру «Лиллю»?
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