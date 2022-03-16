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    Сумеет ли «Лилль» навязать борьбу санкционному «Челси»?

    «Лилль» — «Челси». Прогноз, ставки (к. 2.07) на футбол, Лига чемпионов, 16 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Челси»
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    «Челси» — «Лилль»
    В среду, 16 марта, «Лилль» примет на своем поле «Челси» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч начнется в 23:00 мск. «Лилль» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 16 Марта 2022 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 23:00 Челси Челси
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    «Лилль»

    Французы в первом матче с «Челси» потерпели выездное поражение со счетом 0:2, пропустив быстрый гол, а потом и второй после перерыва, выглядя при этом очень бледно.

    После этого в рамках Лиги 1 «Доги» на выезде одолели «Лион» (1:), а на своем поле разгромили «Клермон» (4:0).

    Коэффициенты матча Лилль — Челси

  • 1
  • 4.20
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.85
  • Ставка
    •

    В последнем матче подопечные Жослена Гурвеннека дома разошлись миром с «Сент-Этьеном» — 0:0.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После 28 туров Лиги 1 «Лилль» с 43 очками на 6-м месте. Разница мячей 37-35, 13 голов забил Джонатан Дэвид. Не сыграет Ренату Саншеш.

    «Челси»

    После победы в первом матче с «Лиллем», лондонцы проиграли«Ливерпулю» в драматичном финале Кубка английской лиги — 0:0 (10:11 по пенальти).

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    • После этого в матче Кубка Англии подопечные Томаса Тухеля победили на выезде «Лутон» (3:2), а в гостевом матче АПЛ — разгромили «Бернли» (4:0).

    В последних матчах, уже после попадания Романа Абрамовича под санкции, «синие» в гостях одолели «Норвич» (3:1) и на своем поле справились с «Ньюкаслом» (1:0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После 28 туров АПЛ «Челси» с 59 очками на 3-м месте. Разница мячей 57-19, Мэйсон Маунт забил 8 голов. Не сыграют Чилвелл и Джеймс.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лилля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.20, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Челси» — 1.91.

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    На проход «Лилля» в четвертьфинал дают коэффициент 16.00, а на успех «Челси» — 1.01.

    Команды встречались в сезоне 2019/20 — лондонцы выиграли оба матча со счетом 2:1. Прогнозируем, что «Челси» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.80 и ТБ 2,5 за 1.93.

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    «Лилль» — «Челси»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 16.03.2022. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Лилль» навязать борьбу санкционному «Челси»?
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