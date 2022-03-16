«Лилль»
Французы в первом матче с «Челси» потерпели выездное поражение со счетом 0:2, пропустив быстрый гол, а потом и второй после перерыва, выглядя при этом очень бледно.
После этого в рамках Лиги 1 «Доги» на выезде одолели «Лион» (1:), а на своем поле разгромили «Клермон» (4:0).
Коэффициенты матча Лилль — Челси
В последнем матче подопечные Жослена Гурвеннека дома разошлись миром с «Сент-Этьеном» — 0:0.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
После 28 туров Лиги 1 «Лилль» с 43 очками на 6-м месте. Разница мячей 37-35, 13 голов забил Джонатан Дэвид. Не сыграет Ренату Саншеш.
«Челси»
После победы в первом матче с «Лиллем», лондонцы проиграли«Ливерпулю» в драматичном финале Кубка английской лиги — 0:0 (10:11 по пенальти).
После этого в матче Кубка Англии подопечные Томаса Тухеля победили на выезде «Лутон» (3:2), а в гостевом матче АПЛ — разгромили «Бернли» (4:0).
В последних матчах, уже после попадания Романа Абрамовича под санкции, «синие» в гостях одолели «Норвич» (3:1) и на своем поле справились с «Ньюкаслом» (1:0).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
После 28 туров АПЛ «Челси» с 59 очками на 3-м месте. Разница мячей 57-19, Мэйсон Маунт забил 8 голов. Не сыграют Чилвелл и Джеймс.
Прогноз и ставка
На победу «Лилля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.20, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Челси» — 1.91.
На проход «Лилля» в четвертьфинал дают коэффициент 16.00, а на успех «Челси» — 1.01.
Команды встречались в сезоне 2019/20 — лондонцы выиграли оба матча со счетом 2:1. Прогнозируем, что
Интересны варианты ставок