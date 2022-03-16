В среду, 16 марта, «Лилль» примет на своем поле «Челси» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч начнется в 23:00 мск. «Лилль» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

Французы в первом матче с «Челси» потерпели выездное поражение со счетом 0:2, пропустив быстрый гол, а потом и второй после перерыва, выглядя при этом очень бледно.

После этого в рамках Лиги 1 «Доги» на выезде одолели «Лион» (1:), а на своем поле разгромили «Клермон» (4:0).

Коэффициенты матча Лилль — Челси 1 4.20 X 3.60 2 1.85 Ставка

В последнем матче подопечные Жослена Гурвеннека дома разошлись миром с «Сент-Этьеном» — 0:0.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

После 28 туров Лиги 1 «Лилль» с 43 очками на 6-м месте. Разница мячей 37-35, 13 голов забил Джонатан Дэвид. Не сыграет Ренату Саншеш.

«Челси»

После победы в первом матче с «Лиллем», лондонцы проиграли«Ливерпулю» в драматичном финале Кубка английской лиги — 0:0 (10:11 по пенальти).

После этого в матче Кубка Англии подопечные Томаса Тухеля победили на выезде «Лутон» (3:2), а в гостевом матче АПЛ — разгромили «Бернли» (4:0).

В последних матчах, уже после попадания Романа Абрамовича под санкции, «синие» в гостях одолели «Норвич» (3:1) и на своем поле справились с «Ньюкаслом» (1:0).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После 28 туров АПЛ «Челси» с 59 очками на 3-м месте. Разница мячей 57-19, Мэйсон Маунт забил 8 голов. Не сыграют Чилвелл и Джеймс.

Прогноз и ставка

На победу «Лилля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.20, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Челси» — 1.91.

На проход «Лилля» в четвертьфинал дают коэффициент 16.00, а на успех «Челси» — 1.01.

Команды встречались в сезоне 2019/20 — лондонцы выиграли оба матча со счетом 2:1. Прогнозируем, что «Челси» не проиграет .