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    ПСЖ будет сгонять злость на аутсайдере

    ПСЖ — «Бордо». Прогноз (к. 1.96) и ставки на футбол, Лига 1, 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Бордо»
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    Килиан Мбаппе
    13 марта ПСЖ примет «Бордо» в матче 28 тура чемпионата Франции. Игра пройдет на «Парк-де-Пренс». Начало в 15:00 мск. ПСЖ — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Марта 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 15:00 Бордо Бордо
  • Бордо
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    ПСЖ

    «Парижане» потерпели самую обидную неудачу в текущем сезоне, вылетев из Лиги чемпионов. Команда Маурисио Почеттино проиграла мадридскому «Реалу» со счетом 1:3 в ответном поединке 1/8 финала турнира, и это после победы 1:0 в первой игре.

    В чемпионате Франции у ПСЖ серьезный задел. Тут у клуба 62 очка и первое место. Отрыв от «Ниццы» (2 место) больше 10 очков. Наверное потому и мотивация не такая большая. В прошлом туре столичные проиграли «Ницце» 0:1.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Бордо

  • 1
  • 1.15
  • X
  • 7.90
  • 2
  • 18.00
  • Ставка
    •

    Перед этим совсем недавно было поражение от «Нанта» (1:3). В перерыве между неудачами «красно-синие» выиграли у «Сент-Этьена» на своем поле 3:1.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Не сыграют Лейвин Курзава, Серхио Рамос и Андер Эррера.

    «Бордо»

    Жирондинцы находятся на противоположной стороне турнирной таблицы чемпионата Франции. У них 22 очка, но при этом от спасительной 17 строчки их отделяют всего 3 пункта.

    Для этого надо побеждать, чего «Бордо» не делал 5 последних туров — 3 поражения и 2 ничьи. До прошлого тура команда пыталась изменить ситуацию и провела два ничейных матча — 1:1 с «Монако» и 1:1 с «Клермоном».

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  • 10/03/2022

    • 6 марта «Бордо» уступил на своем поле «Труа» с результатом 0:2. Это было 13 поражение команды в текущем сезоне Лиги 1.

    Не сыграют Пол Байс, Джимми Бриан, Бенуа Костиль, Том Лаку, Рикарду Мангаш и Мешер.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеров четко показывают кто есть кто: 1.14 на ПСЖ, 18.00 на «Бордо». Ничья оценена коэффициентом 8.60.

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    ПСЖ будет очень злой после вылета из Лиги чемпионов. Сейчас у него из глобального осталась только Лига 1 и в ней команда Почеттино будет стараться завершить «борьбу» за титул как можно быстрее.

    Ждем уверенной и крупной победы ПСЖ над аутсайдером. Рекомендуемая ставка — П1 и тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.96. В прошлой встрече было забито 5 голов.

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    ПСЖ — «Бордо»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. ПСЖ будет сгонять злость на аутсайдере
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