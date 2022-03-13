13 марта ПСЖ примет «Бордо» в матче 28 тура чемпионата Франции. Игра пройдет на «Парк-де-Пренс». Начало в 15:00 мск. ПСЖ — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

«Парижане» потерпели самую обидную неудачу в текущем сезоне, вылетев из Лиги чемпионов. Команда Маурисио Почеттино проиграла мадридскому «Реалу» со счетом 1:3 в ответном поединке 1/8 финала турнира, и это после победы 1:0 в первой игре.

В чемпионате Франции у ПСЖ серьезный задел. Тут у клуба 62 очка и первое место. Отрыв от «Ниццы» (2 место) больше 10 очков. Наверное потому и мотивация не такая большая. В прошлом туре столичные проиграли «Ницце» 0:1.

Коэффициенты матча ПСЖ — Бордо 1 1.15 X 7.90 2 18.00 Ставка

Перед этим совсем недавно было поражение от «Нанта» (1:3). В перерыве между неудачами «красно-синие» выиграли у «Сент-Этьена» на своем поле 3:1.

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют Лейвин Курзава, Серхио Рамос и Андер Эррера.

«Бордо»

Жирондинцы находятся на противоположной стороне турнирной таблицы чемпионата Франции. У них 22 очка, но при этом от спасительной 17 строчки их отделяют всего 3 пункта.

Для этого надо побеждать, чего «Бордо» не делал 5 последних туров — 3 поражения и 2 ничьи. До прошлого тура команда пыталась изменить ситуацию и провела два ничейных матча — 1:1 с «Монако» и 1:1 с «Клермоном».

6 марта «Бордо» уступил на своем поле «Труа» с результатом 0:2. Это было 13 поражение команды в текущем сезоне Лиги 1.

Не сыграют Пол Байс, Джимми Бриан, Бенуа Костиль, Том Лаку, Рикарду Мангаш и Мешер.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров четко показывают кто есть кто: 1.14 на ПСЖ, 18.00 на «Бордо». Ничья оценена коэффициентом 8.60.

ПСЖ будет очень злой после вылета из Лиги чемпионов. Сейчас у него из глобального осталась только Лига 1 и в ней команда Почеттино будет стараться завершить «борьбу» за титул как можно быстрее.

Ждем уверенной и крупной победы ПСЖ над аутсайдером. Рекомендуемая ставка — П1 и тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.96. В прошлой встрече было забито 5 голов.