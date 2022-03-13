В воскресенье, 13 марта, в рамках 29-го тура итальянской Серии А «Верона» на своей арене сразится с «Наполи». Начало поединка намечено на 17:00 по мск. «Верона» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

«Верона» — крепкий середняк текущего чемпионата Италии. За десять туров до финиша она идет девятой, отставая на шесть очков от еврозоны, которые будет очень трудно отыграть.

За последние семь туров Серии А «мастифы» потерпели лишь одно поражение, которое было в начала февраля на выезде от «Ювентуса» со счетом 0:2.

Коэффициенты матча Верона — Наполи 1 3.50 X 3.55 2 2.07 Ставка

В шести же других встречах коллектив добыл четыре виктории и два поединка свел вничью. Одна из этих мировых пришлась на минувший тур первенства — в гостях с «Фиорентиной» 1:1.

Календарь и таблица Серии А

На своем поле «Верона» в текущем розыгрыше Серии А выиграла восемь поединков из 14 проведенных, еще два раза она сыграла вничью и потерпела четыре неудачи.

«Наполи»

«Наполи» же ведет борьбу за Скудетто. На текущий момент коллектив находится на третьей строке в турнирной таблице, уступая три пункта первой позиции.

В своей последней игре чемпионата страны неаполитанцы на своем поле проиграли «Милану» со счетом 0:1. Данным фиаско они прервали свою 8-матчевую беспроигрышную серию в первенстве.

Однако в этот период коллектив прекратил борьбу в еврокубках. На стадии 1/16 финала Лиги Европы он схлестнулся с «Барселоной» и проиграл ей по сумме двух встреч, сыграв 1:1 в гостях и потерпев домашнее фиаско 2:4.

Гостевая статистика «Наполи» в этом розыгрыше Серии А выглядит следующим образом: девять викторий, четыре мировых результата и всего лишь одно поражение.

Последние две очные игры этих клубов завершились вничью по 1:1, а перед этим раз сильнее была «Верона» и дважды побеждал «Наполи».

Прогноз и ставка на «Верона» — «Наполи»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Наполи» предлагают — 2.12.

На викторию «Вероны» дают — 3.54, ничья оценена — в 3.66.

Неаполитанцы теперь могут полностью сконцентрироваться на чемпионате, где имеют неплохие шансы на золото. В общем, здесь рискнем поставить на викторию гостей, ведь для них очень важны эти три очка.