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    Неаполитанцы останутся в чемпионской гонке

    «Верона» — «Наполи». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Чемпионат Италии, 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Наполи»
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    «Наполи»
    В воскресенье, 13 марта, в рамках 29-го тура итальянской Серии А «Верона» на своей арене сразится с «Наполи». Начало поединка намечено на 17:00 по мск. «Верона» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Марта 2022 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 17:00 Наполи Наполи
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    «Верона»

    «Верона» — крепкий середняк текущего чемпионата Италии. За десять туров до финиша она идет девятой, отставая на шесть очков от еврозоны, которые будет очень трудно отыграть.

    За последние семь туров Серии А «мастифы» потерпели лишь одно поражение, которое было в начала февраля на выезде от «Ювентуса» со счетом 0:2.

    Коэффициенты матча Верона — Наполи

  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.07
  • Ставка
    •

    В шести же других встречах коллектив добыл четыре виктории и два поединка свел вничью. Одна из этих мировых пришлась на минувший тур первенства — в гостях с «Фиорентиной» 1:1.

    Календарь и таблица Серии А

    На своем поле «Верона» в текущем розыгрыше Серии А выиграла восемь поединков из 14 проведенных, еще два раза она сыграла вничью и потерпела четыре неудачи.

    «Наполи»

    «Наполи» же ведет борьбу за Скудетто. На текущий момент коллектив находится на третьей строке в турнирной таблице, уступая три пункта первой позиции.

    В своей последней игре чемпионата страны неаполитанцы на своем поле проиграли «Милану» со счетом 0:1. Данным фиаско они прервали свою 8-матчевую беспроигрышную серию в первенстве.

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    • Однако в этот период коллектив прекратил борьбу в еврокубках. На стадии 1/16 финала Лиги Европы он схлестнулся с «Барселоной» и проиграл ей по сумме двух встреч, сыграв 1:1 в гостях и потерпев домашнее фиаско 2:4.

    Гостевая статистика «Наполи» в этом розыгрыше Серии А выглядит следующим образом: девять викторий, четыре мировых результата и всего лишь одно поражение.

    Последние две очные игры этих клубов завершились вничью по 1:1, а перед этим раз сильнее была «Верона» и дважды побеждал «Наполи».

    Прогноз и ставка на «Верона» — «Наполи»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Наполи» предлагают — 2.12.

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    На викторию «Вероны» дают — 3.54, ничья оценена — в 3.66.

    Неаполитанцы теперь могут полностью сконцентрироваться на чемпионате, где имеют неплохие шансы на золото. В общем, здесь рискнем поставить на викторию гостей, ведь для них очень важны эти три очка.

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    «Верона» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. Неаполитанцы останутся в чемпионской гонке
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