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    Прервет ли «Фиорентина» свою безвыигрышную серию?

    «Фиорентина» — «Болонья». Прогноз (к. 2.35) и ставки на футбол, Серия А, 13 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Болонья»
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    Кшиштоф Пентек
    Матч 29 тура Серии А между «Фиорентиной» и «Болоньей» состоится 13 марта на поле стадиона «Артемио Франки» (Флоренция). Стартовый свисток дадут в 14:30 мск. «Фиорентина» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Марта 2022 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 14:30 Болонья Болонья
  • Болонья
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    «Фиорентина»

    «Фиалки» постепенно подбираются к зоне еврокубков. У них 43 очка и чтобы догнать «Аталанту», хозяевам нужно как минимум 4 пункта.

    «Фиорентина» теряла очки в 3 из 5 матчей турнира. Она проиграла «Лацио» (0:3), «Сассуоло» (1:2) и «Вероне» (1:1). При этом «фиолетовые» взяли верх над «Специей» (2:1) и «Аталантой» (1:0).

    Коэффициенты матча Фиорентина — Болонья

  • 1
  • 1.63
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 5.30
  • Ставка
    •

    2 марта «Фиорентина» провела первый поединок в полуфинале Кубка Италии с «Ювентусом» и проиграла 0:1.

    Все прогнозы на Серию А

    У хозяев получили травму Альваро Одриосола и Матия Настасич.

    «Болонья»

    «Болонья» отстает от соперника на 10 очков. Сейчас она 12-я в таблице, но при этом не проигрывает уже 3 тура. Хотя до текущей формы «Фиорентины» команда не дотягивает.

    «Красно-синие» разошлись миром с «Салернитаной» (1:1) и провели нулевую встречу с «Торино» (0:0). До этого у них была домашняя победа над «Специей» (2:1).

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    • На выезде «Болонья» не смогла выиграл в четырех последних случаях. В трех из них она терпела неудачу. В текущем сезоне выезды для «Болоньи» даются с трудом — только 3 победы в 13 играх.

    Эмануэль Виньято, Николас Домингес, Кингсли Майкл, Федерико Сантандер и Артюр Теате не сыграют в предстоящей встрече.

    Прогноз и ставка

    «Фиорентина» — фаворит и букмекеры предлагают на него 1.65. За 5.20 они выставили победу «Болоньи». На ничью можно поставить с котировкой 4.20.

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    «Фиорентина» явно настроена на то, чтобы прервать безвыигрышную серию. «Болонья» неудачно играет в гостях, поэтому для хозяев это отличная возможность.

    «Фиорентина» должна выиграть. Она выиграла в первом круге, а в матче было забито 5 голов. Мы предлагаем ставку на двойной исход П1 и ТБ 2.5, который букмекеры дают за 2.35.

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    «Фиорентина» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Фиорентина» свою безвыигрышную серию?
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