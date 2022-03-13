Матч 29 тура Серии А между «Фиорентиной» и «Болоньей» состоится 13 марта на поле стадиона «Артемио Франки» (Флоренция). Стартовый свисток дадут в 14:30 мск. «Фиорентина» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

«Фиалки» постепенно подбираются к зоне еврокубков. У них 43 очка и чтобы догнать «Аталанту», хозяевам нужно как минимум 4 пункта.

«Фиорентина» теряла очки в 3 из 5 матчей турнира. Она проиграла «Лацио» (0:3), «Сассуоло» (1:2) и «Вероне» (1:1). При этом «фиолетовые» взяли верх над «Специей» (2:1) и «Аталантой» (1:0).

Коэффициенты матча Фиорентина — Болонья 1 1.63 X 4.00 2 5.30 Ставка

2 марта «Фиорентина» провела первый поединок в полуфинале Кубка Италии с «Ювентусом» и проиграла 0:1.

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У хозяев получили травму Альваро Одриосола и Матия Настасич.

«Болонья»

«Болонья» отстает от соперника на 10 очков. Сейчас она 12-я в таблице, но при этом не проигрывает уже 3 тура. Хотя до текущей формы «Фиорентины» команда не дотягивает.

«Красно-синие» разошлись миром с «Салернитаной» (1:1) и провели нулевую встречу с «Торино» (0:0). До этого у них была домашняя победа над «Специей» (2:1).

На выезде «Болонья» не смогла выиграл в четырех последних случаях. В трех из них она терпела неудачу. В текущем сезоне выезды для «Болоньи» даются с трудом — только 3 победы в 13 играх.

Эмануэль Виньято, Николас Домингес, Кингсли Майкл, Федерико Сантандер и Артюр Теате не сыграют в предстоящей встрече.

Прогноз и ставка

«Фиорентина» — фаворит и букмекеры предлагают на него 1.65. За 5.20 они выставили победу «Болоньи». На ничью можно поставить с котировкой 4.20.

«Фиорентина» явно настроена на то, чтобы прервать безвыигрышную серию. «Болонья» неудачно играет в гостях, поэтому для хозяев это отличная возможность.

«Фиорентина» должна выиграть. Она выиграла в первом круге, а в матче было забито 5 голов. Мы предлагаем ставку на двойной исход П1 и ТБ 2.5, который букмекеры дают за 2.35.