«Барселона» сыграет на выезде против «Эльче» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 6 марта, начало — в 18:15 мск. «Эльче» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльче»

«Эльче» занимает в таблице Ла Лиги 13-е место после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 29 очков.

«Эльче» в целом здорово проводит вторую часть сезона. После Нового года команда Франсиско проиграла всего лишь два матча в рамках чемпионата.

Коэффициенты матча Эльче — Барселона 1 7.80 X 4.60 2 1.40 Ставка

При этом в обоих случаях «Эльче» проигрывал на выезде. На своем поле беспроигрышная серия составляет уже пять матчей — четыре победы и ничья. Дома «Эльче» удалось выиграть, например, у «Вильярреала».

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И на этом отрезке «Эльче» пропустил лишь три мяча, что также заслуживает внимания.

«Барселона»

«Барселона» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 25-ти матчах 45 очков.

Каталонцы вряд ли поднимутся выше второго места, отставание от «Реала» составляет уже 15 очков, но сомнений в том, что они финишируют в топ-4, почти не осталось.

В прошлом туре «Барселона» уверенно выиграла на «Камп Ноу» у «Атлетика» — 4:0. Это был один из самых ярких матчей сине-гранатовых с тех пор, как главным тренером стал Хави.

Кроме того, в конце февраля «Барселона» разгромила «Валенсию» и одержала уверенную гостевую победу над «Наполи» в ответном матче предварительного раунда плей-офф Лиги Европы.

«Барселона» забила 12 мячей в трех предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Эльче» в этом матче можно поставить за 7.50, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Барселоны» — за 1.44.

В первом круге у «Барсы» был тяжелейший матч против «Эльче». Каталонцы вели 2:0, потом пропустили два мяча, но в итоге вырвали победу.

Скорее всего, в предстоящей игре тоже не будет легко, соперник очень хорошо играет на своем поле.

Ставка — победа «Барселоны» + тотал матча больше 2,5 за 2.09.