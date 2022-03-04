«Алавес» на своём поле сыграет против «Севильи» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 4 марта, начало — 23:00 (мск). «Алавес» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

«Славные» перед предстоящим поединком занимают 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстают от спасительной 17-й позиции на 4 балла. Расположившийся выше «Кадис» имеет такое же количество очков.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Алавес» 5 раз терпел поражения от своих соперников, 3 раза довольствовался ничьей и 2 раза порадовал своих болельщиков победами.

Коэффициенты матча Алавес — Севилья 1 4.70 X 3.25 2 1.88 Ставка

В прошлом туре Примеры клуб не смог реализовать численное преимущество и поделил очки с «Хетафе» (2:2). За тур до этого «славные» без шансов уступили мадридскому «Реалу» на их поле со счётом 3:0. А ранее «Алавес» смог одержать долгожданную победу обыграв «Валенсию» (2:1).

Полузащитник Мамаду Лум H'Диай пропустит предстоящий поединок из-за дисквалификации.

«Севилья»

Подопечные Хулена Лопетеги занимают второе место в турнирной таблице Примеры набрав 54 очка за 26 матчей. Лидер турнира «Реал Мадрид» опережает команду на 6 очков.

За последние 10 поединков во всех турнирах «красно-белые» 4 раза смогли одержать победы, 2 раза проиграли своим соперникам и 4 раза сыграл вничью.

Севильское дерби прошлого тура Примеры завершилось победой над «Бетисом» со счётом 2:1. Выигрыш позволил «Севилье» не только оторваться в таблице Ла Лиги от принципиального соперника, но и не упустить далеко вперед идущий на 1-м месте мадридский «Реал».

В 1/16 плейй-офф Лиги Европы «севильцы» встречались с загребским «Динамо» и по сумме двух матчей смогли пройти дальше со счётом 2:3.

Карим Рекик, Эрик Ламела, Сусо и Антони Марсьяль продолжают восстанавливаться после травм и не сыграют в этой встрече.

Прогноз и ставка

На победу «Алавеса» в этом матче можно поставить за 4.70, ничью букмекеры предлагают взять за 3.38, а победу «Севильи» — за 1.93.

Прогноз — «Севилья» показала, что по праву занимает 2-е место в текущем сезоне, переиграв «Бетис» в прошлом туре. Клуб не уступил в 12 предыдущих поединках в Примере, а «Алавес», наоборот, очень редко проявляет характер хотя им нужно выбираться из зоны вылета.

Поэтому «красно-белые» на своём опыте и подготовке точно смогут переиграть одного из главных аутсайдеров чемпионата Испании.

Ставка — Победа «Севильи» за 1.93.