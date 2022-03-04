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    «Севилья» сможет обыграть аутсайдера

    «Алавес» — «Севилья». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, чемпионат Испании, 4 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Севилья»
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    Юссеф Эн-Несери
    «Алавес» на своём поле сыграет против «Севильи» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 4 марта, начало — 23:00 (мск). «Алавес» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Марта 2022 года
    Алавес
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    •  Алавес 23:00 Севилья Севилья
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    «Алавес»

    «Славные» перед предстоящим поединком занимают 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстают от спасительной 17-й позиции на 4 балла. Расположившийся выше «Кадис» имеет такое же количество очков.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Алавес» 5 раз терпел поражения от своих соперников, 3 раза довольствовался ничьей и 2 раза порадовал своих болельщиков победами.

    Коэффициенты матча Алавес — Севилья

  • 1
  • 4.70
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 1.88
  • Ставка
    •

    В прошлом туре Примеры клуб не смог реализовать численное преимущество и поделил очки с «Хетафе» (2:2). За тур до этого «славные» без шансов уступили мадридскому «Реалу» на их поле со счётом 3:0. А ранее «Алавес» смог одержать долгожданную победу обыграв «Валенсию» (2:1).

    Полузащитник Мамаду Лум H'Диай пропустит предстоящий поединок из-за дисквалификации.

    «Севилья»

    Подопечные Хулена Лопетеги занимают второе место в турнирной таблице Примеры набрав 54 очка за 26 матчей. Лидер турнира «Реал Мадрид» опережает команду на 6 очков.

    За последние 10 поединков во всех турнирах «красно-белые» 4 раза смогли одержать победы, 2 раза проиграли своим соперникам и 4 раза сыграл вничью.

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    • Севильское дерби прошлого тура Примеры завершилось победой над «Бетисом» со счётом 2:1. Выигрыш позволил «Севилье» не только оторваться в таблице Ла Лиги от принципиального соперника, но и не упустить далеко вперед идущий на 1-м месте мадридский «Реал».

    В 1/16 плейй-офф Лиги Европы «севильцы» встречались с загребским «Динамо» и по сумме двух матчей смогли пройти дальше со счётом 2:3.

    Карим Рекик, Эрик Ламела, Сусо и Антони Марсьяль продолжают восстанавливаться после травм и не сыграют в этой встрече.

    Прогноз и ставка

    На победу «Алавеса» в этом матче можно поставить за 4.70, ничью букмекеры предлагают взять за 3.38, а победу «Севильи» — за 1.93.

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    Прогноз — «Севилья» показала, что по праву занимает 2-е место в текущем сезоне, переиграв «Бетис» в прошлом туре. Клуб не уступил в 12 предыдущих поединках в Примере, а «Алавес», наоборот, очень редко проявляет характер хотя им нужно выбираться из зоны вылета.

    Поэтому «красно-белые» на своём опыте и подготовке точно смогут переиграть одного из главных аутсайдеров чемпионата Испании.

    Ставка — Победа «Севильи» за 1.93.

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    «Алавес» — «Севилья»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 04.03.2022. Прогнозы на футбол. «Севилья» сможет обыграть аутсайдера
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