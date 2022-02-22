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    «Рединг» и «Бирмингем» порадуют результативной игрой

    «Рединг» — «Бирмингем». Прогноз (к. 2.09) и ставки на футбол, Чемпионшип, 22 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рединг» — «Бирмингем»
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    Лайл Тейлор
    В 34 туре английского Чемпионшипа состоится встреча «Рединга» и «Бирмингема». Она запланирована на 22 февраля 23:00 по мск. «Рединг» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 22 Февраля 2022 года
    Рединг
  • Англия. Чемпионшип
    •  Рединг 23:00 Бирмингем Сити Бирмингем Сити
  • Англия. Чемпионшип
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    «Рединг»

    Хозяева с 26 очками находятся на 21 позиции турнирной таблицы. С клуба сняли 6 очков по решению федерации, что в совокупности с невыразительной игрой поставило его на грань выживания.

    «Рединг» проиграл 18 из 32 матчей этого сезона. При этом побед на счету коллектива всего 9. Одну из них «ройалс» одержали в прошлом туре, когда выиграли на выезде у «Престона» (3:2). До этого они разошлись нулевой ничьей с «Питерборо».

    Коэффициенты матча Рединг — Бирмингем Сити

  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.65
  • Ставка
    •

    «Рединг» является самой пропускаемой командой. Она бьет рекорды и уже к середине сезона пропустила 62 мяча. Что касается текущей формы, то в 5 турах у клуба только 4 очка — победа, ничья и 3 поражения.

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    Травмированы Скотт Данн, Ален Халилович и Овимуно Эджария.

    «Бирмингем»

    Гости за 33 матча набрали 37 очков и пока что занимают лишь 18 место. Хотя от зоны вылета отрыв большой и это главное.

    «Бирмингем» тоже проиграл большую часть своих матчей в сезоне. На его счету 14 неудач, тогда как побед, как и у соперника, тоже 9. Последние результаты за исключением одной ничьи почти идентичные — 2 ничьи, победа и 2 поражения.

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    • В последних турах бирмингемцы разгромили дома «Лутон Таун» (3:0), после чего сыграли вничью со «Сток Сити» (2:2).

    Травмированы Тэйлор Ричардс, Джордж Френд, Трой Дини и Марк Робертс.

    Прогноз и ставка

    По котировкам у букмекеров паритет — 2.65 и на победу «Рединга», и на победу «Бирмингема». Ничья выставлена с коэффициентом 3.30.

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    Тяжело выделить какую-то одну команду. Результаты у них почти одинаковые за исключением количества пропущенных голов. Одно можно сказать точно. Будут голы, и возможно больше обычного. Эти противостояния чаще всего приносят 3 и больше забитых.

    Предлагаем использовать вариант со ставкой на двойной исход «обе забьют и тотал больше 2.5» с коэффициентом 2.09.

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    «Рединг» — «Бирмингем»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 22.02.2022. Прогнозы на футбол. «Рединг» и «Бирмингем» порадуют результативной игрой
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