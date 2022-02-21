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    Оторвется ли «Галатасарай» от зоны вылета?

    «Гезтепе» — «Галатасарай». Прогноз (к. 2.70) и ставки на футбол, чемпионат Турции, 21 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гезтепе» — «Галатасарай»
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    «Галатасарай» на три очка опережает зону вылета
    «Гезтепе» и «Галатасарай» встретятся в матче 26 тура чемпионата Турции. Игра состоится 12 февраля в 20:00 мск. «Гезтепе» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гезтепе»

    «Гезтепе» потерпел поражения в трех последних матчах чемпионата Испании. Его обидчиками стали «Алтай» (0:2), «Бешикташ» по пенальти в Кубке Испании (0:0) и «Хатайспор» (1:2).

    Перед этим командам не знала неудач семь поединков кряду во всех турнирах. При этом в последних шести в этой серии побеждала.

    В турнирной таблице чемпионата Турции «Гезтепе» занимает 16-е место — коллектив на один балл опережает позицию в зоне вылета.

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    В 25 поединках «Гезтепе» удалось набрать 27 очков. Команда забила 29 голов, а пропустила 35.

    «Галатасарай»

    Низший пилотаж гостей продолжается. Они все также не могут победить и сейчас их серия достигла отметки в шесть поединков, причем в четырех из них команда проигрывала.

    Из-за неудовлетворительных результатов турнирное положение «Львов» сильно пошатнулось. На данный момент они занимают 15 место с 29 очками на счету. Это довольно плохо для клуба такого уровня, как «Галатасарай».

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    • Лишь в позапрошлом туре хозяевам удалось прервать 4-матчевую серию неудач благодаря ничье с «Аланьяспором» (1:1). До этого «Галатасарай» проиграл «Хатайспору» 2:4, «Касымпаше» 1:3 и «Трабзонспору» 1:2.

    В прошлом туре стамбульцы также довольствовались миром — против «Кайсериспора» (1:1) дома. Зона вылета уже в трех очках.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставки — обе команды забьют без ничьей за 2,70.

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    «Гезтепе» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 21.02.2022. Прогнозы на футбол. Оторвется ли «Галатасарай» от зоны вылета?
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