«Гезтепе» и «Галатасарай» встретятся в матче 26 тура чемпионата Турции. Игра состоится 12 февраля в 20:00 мск. «Гезтепе» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гезтепе»

«Гезтепе» потерпел поражения в трех последних матчах чемпионата Испании. Его обидчиками стали «Алтай» (0:2), «Бешикташ» по пенальти в Кубке Испании (0:0) и «Хатайспор» (1:2).

Перед этим командам не знала неудач семь поединков кряду во всех турнирах. При этом в последних шести в этой серии побеждала.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Гезтепе» занимает 16-е место — коллектив на один балл опережает позицию в зоне вылета.

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В 25 поединках «Гезтепе» удалось набрать 27 очков. Команда забила 29 голов, а пропустила 35.

«Галатасарай»

Низший пилотаж гостей продолжается. Они все также не могут победить и сейчас их серия достигла отметки в шесть поединков, причем в четырех из них команда проигрывала.

Из-за неудовлетворительных результатов турнирное положение «Львов» сильно пошатнулось. На данный момент они занимают 15 место с 29 очками на счету. Это довольно плохо для клуба такого уровня, как «Галатасарай».

Лишь в позапрошлом туре хозяевам удалось прервать 4-матчевую серию неудач благодаря ничье с «Аланьяспором» (1:1). До этого «Галатасарай» проиграл «Хатайспору» 2:4, «Касымпаше» 1:3 и «Трабзонспору» 1:2.

В прошлом туре стамбульцы также довольствовались миром — против «Кайсериспора» (1:1) дома. Зона вылета уже в трех очках.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех хозяев поля оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставки — обе команды забьют без ничьей за 2,70.