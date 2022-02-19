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    Продолжится ли победная серия «Челси»?

    «Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз, ставки (к. 2.05) на футбол, чемпионат Англии, 19 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Челси»
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    «Челси» идет на третьем месте
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле против «Челси» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Февраля 2022 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 18:00 Челси Челси
  • Лондон
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    «Кристал Пэлас»

    На данный момент «Кристал Пэлас» не борется ни за что серьезное. Команда вряд ли опустится до борьбы за выживание, но и состязание за еврокубки не потянет.

    Между тем, два последних тура «Кристал Пэлас» провел неудачно. В последних пяти матчах коллектив одержал одну победу.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Челси

  • 1
  • 5.60
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.63
  • Ставка
    •

    В позапрошлом туре лондонцы не сумели переиграть одного из аутсайдеров «Норвич» (1:1), а в прошлом — «Брентфорд» (0:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Причем до того «Кристал Пэлас» прошел в 1/8 финала Кубка Англии. Лондонцы на классе одолели «Хартлпул Юнайтед» (2:0).

    «Челси»

    «Челси» проведет первый матч после триумфа на Клубном чемпионате мира. В его финальном поединке «Синие» переиграли «Палмейрас» (2:1) в дополнительное время.

    Перед этим турниром лондонцы отыграли матч 1/16 финала Кубка Англии, где с трудом справились с «Плимутом» из третьей лиги, выиграв только по итогам овертайма — 2:1.

    Все прогнозы на АПЛ

    Немногим ранее коллектив Тухеля обыграл в дерби «Тоттенхэм» со счетом 2:0 в рамках АПЛ. Таким образом, он выиграл четыре последних матча во всех турнирах.

    В турнирной таблице английского чемпионата «Челси» идет третьим, безнадежно отстав от лидера, но и на хорошем расстоянии находясь от преследователей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,65.

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    Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,75.

    Наши прогноз и ставка — «Челси» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.

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    «Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Челси»?
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