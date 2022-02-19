«Кристал Пэлас» сыграет на своем поле против «Челси» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

На данный момент «Кристал Пэлас» не борется ни за что серьезное. Команда вряд ли опустится до борьбы за выживание, но и состязание за еврокубки не потянет.

Между тем, два последних тура «Кристал Пэлас» провел неудачно. В последних пяти матчах коллектив одержал одну победу.

Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Челси 1 5.60 X 3.85 2 1.63 Ставка

В позапрошлом туре лондонцы не сумели переиграть одного из аутсайдеров «Норвич» (1:1), а в прошлом — «Брентфорд» (0:0).

Все прогнозы на АПЛ

Причем до того «Кристал Пэлас» прошел в 1/8 финала Кубка Англии. Лондонцы на классе одолели «Хартлпул Юнайтед» (2:0).

«Челси»

«Челси» проведет первый матч после триумфа на Клубном чемпионате мира. В его финальном поединке «Синие» переиграли «Палмейрас» (2:1) в дополнительное время.

Перед этим турниром лондонцы отыграли матч 1/16 финала Кубка Англии, где с трудом справились с «Плимутом» из третьей лиги, выиграв только по итогам овертайма — 2:1.

Все прогнозы на АПЛ

Немногим ранее коллектив Тухеля обыграл в дерби «Тоттенхэм» со счетом 2:0 в рамках АПЛ. Таким образом, он выиграл четыре последних матча во всех турнирах.

В турнирной таблице английского чемпионата «Челси» идет третьим, безнадежно отстав от лидера, но и на хорошем расстоянии находясь от преследователей.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,65.

Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — «Челси» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.