«Кристал Пэлас»
На данный момент «Кристал Пэлас» не борется ни за что серьезное. Команда вряд ли опустится до борьбы за выживание, но и состязание за еврокубки не потянет.
Между тем, два последних тура «Кристал Пэлас» провел неудачно. В последних пяти матчах коллектив одержал одну победу.
Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Челси
В позапрошлом туре лондонцы не сумели переиграть одного из аутсайдеров «Норвич» (1:1), а в прошлом — «Брентфорд» (0:0).
Причем до того «Кристал Пэлас» прошел в 1/8 финала Кубка Англии. Лондонцы на классе одолели «Хартлпул Юнайтед» (2:0).
«Челси»
«Челси» проведет первый матч после триумфа на Клубном чемпионате мира. В его финальном поединке «Синие» переиграли «Палмейрас» (2:1) в дополнительное время.
Перед этим турниром лондонцы отыграли матч 1/16 финала Кубка Англии, где с трудом справились с «Плимутом» из третьей лиги, выиграв только по итогам овертайма — 2:1.
Немногим ранее коллектив Тухеля обыграл в дерби «Тоттенхэм» со счетом 2:0 в рамках АПЛ. Таким образом, он выиграл четыре последних матча во всех турнирах.
В турнирной таблице английского чемпионата «Челси» идет третьим, безнадежно отстав от лидера, но и на хорошем расстоянии находясь от преследователей.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,65.
Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,75.
Наши прогноз и ставка — «Челси» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.