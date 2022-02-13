«Верона» на своём поле сыграет против «Удинезе» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 13 февраля, начало — 17:00 (мск). «Верона» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

«Мастифы» занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 33 очка за 24 матча. Команда смогла забить в ворота соперников 43 гола, а в свои пропустила — 40.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Верона» 4 раза радовала своих болельщиков победами, 5 раз терпела поражения и 1 раз довольствовалась ничейным результатом.

Коэффициенты матча Верона — Удинезе 1 1.85 X 3.50 2 4.40 Ставка

Два тура назад в чемпионате Италии команда Игора Тудора на выезде результативно обыграла «Сассуоло» со счётом 2:4, после на домашней арене был поединок с «Болоньей» в котором «Верона» так же одержала победу 2:1. А в последнем туре Серии А команда проиграла «Ювентусу» на выезде 2:0.

В этом матче на поле не смогут выйти Павел Давидович, Ивор Пандур и Джанлука Фработта.

«Удинезе»

«Маленькие зебры» находятся на 14-м месте в турнирной таблице Серии А набрав за 23 матча 27 очков. Команда забивала за этот сезон 33 раза, а пропускала 36.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Удинезе» 4 раза терпел поражения от своих соперников, 4 раза смог одержать победу и 2 раза расходился миром с оппонентами.

В чемпионате Италии подопечные Габриэле Чоффи два тура назад проиграли «Ювентусу» на выезде со счётом 2:0, после этого не смогли определить сильнейшего с «Дженоа» (0:0). А в последнем туре на домашнем стадионе и в большинстве «Удинезе» смог переиграть «Торино» со счётом 2:0.

Команде не смогут помочь Толгай Арслан и Антонио Сантурро.

Прогноз и ставка

На победу «Вероны» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.66, а победу «Удинезе» — за 4.40.

Прогноз — В этом поединке хозяева смотрятся намного предпочтительнее. Текущие показатели гостей не вызывают серьёзного доверия и поэтому они снова потеряют очки. Победа «Вероны» — наиболее правильный вариант на матч.

Ставка — «Верона» победа за 1.90.