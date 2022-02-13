«Верона»
«Мастифы» занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 33 очка за 24 матча. Команда смогла забить в ворота соперников 43 гола, а в свои пропустила — 40.
За последние 10 матчей во всех турнирах «Верона» 4 раза радовала своих болельщиков победами, 5 раз терпела поражения и 1 раз довольствовалась ничейным результатом.
Коэффициенты матча Верона — Удинезе
Два тура назад в чемпионате Италии команда Игора Тудора на выезде результативно обыграла «Сассуоло» со счётом 2:4, после на домашней арене был поединок с «Болоньей» в котором «Верона» так же одержала победу 2:1. А в последнем туре Серии А команда проиграла «Ювентусу» на выезде 2:0.
В этом матче на поле не смогут выйти Павел Давидович, Ивор Пандур и Джанлука Фработта.
«Удинезе»
«Маленькие зебры» находятся на 14-м месте в турнирной таблице Серии А набрав за 23 матча 27 очков. Команда забивала за этот сезон 33 раза, а пропускала 36.
За последние 10 матчей во всех турнирах «Удинезе» 4 раза терпел поражения от своих соперников, 4 раза смог одержать победу и 2 раза расходился миром с оппонентами.
В чемпионате Италии подопечные Габриэле Чоффи два тура назад проиграли «Ювентусу» на выезде со счётом 2:0, после этого не смогли определить сильнейшего с «Дженоа» (0:0). А в последнем туре на домашнем стадионе и в большинстве «Удинезе» смог переиграть «Торино» со счётом 2:0.
Команде не смогут помочь Толгай Арслан и Антонио Сантурро.
Прогноз и ставка
На победу «Вероны» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.66, а победу «Удинезе» — за 4.40.
Прогноз — В этом поединке хозяева смотрятся намного предпочтительнее. Текущие показатели гостей не вызывают серьёзного доверия и поэтому они снова потеряют очки. Победа «Вероны» — наиболее правильный вариант на матч.
Ставка — «Верона» победа за 1.90.