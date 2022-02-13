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    Выиграет ли «Барселона» каталонское дерби?

    «Эспаньол» — «Барселона». Прогноз, ставки (к. 2.05) на футбол, Примера, 13 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Барселона»
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    «Барселона» идет на четвертом месте
    «Эспаньол» и «Барселона» встретятся 13 февраля на стадионе «RCDE» в матче 24 тура испанской Примеры. Начало встречи в 23:00 мск. «Эспаньол» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Февраля 2022 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    «Эспаньол»

    После возвращения в Примеру команда лишь обживается в элите испанского футбола. «Эспаньол» находится на 13 месте, ни на что толком не претендуя.

    Между тем, каталонцы в последнее время не радуют результатами. Последняя победа в Примере случилась еще полтора месяца назад.

    Коэффициенты матча Эспаньол — Барселона

  • 1
  • 4.70
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.70
  • Ставка
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    В минувшем туре чемпионата «Попугаи» вновь уступили. На выезде они были биты «Атлетиком» (1:2), а перед этим дома «Бетисом» (1:4).

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    В целом, коллектив не знает вкуса побед пять последних матчей во всех турнирах, где в четырех из них терпел поражения.

    «Барселона»

    «Блауграна» относительно успешно начала год, победив в выездном матче Ла Лиги «Мальорку» (1:0) и пройдя в 1/16 финала Кубка Испании «Линарес Депортиво» (2:1).

    Но потом подопечные Хави на последних минутах упустили выездную победу над «Гранадой» (1:1) в Примере и проиграли «Реалу» в полуфинале Суперкубка Испании — 2:3 д.в.

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    • Затем «Барселона» вылетела из Кубка Испании, проиграв в 1/4 финала «Атлетику» в Бильбао — 2:3 д.в. В предпоследнем матче каталонцы вырвали на 87-й минуте гостевую победу над «Алавесом» (1:0) в Примере.

    Успех в поединке прошлого тура против «Атлетико» (4:2), благодаря чему вышла на четвертое место, а по потерянным очкам — на третье.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,61.

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    Успех хозяев поля оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — «Барселона» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.

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    «Эспаньол» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Барселона» каталонское дерби?
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