«Эспаньол» и «Барселона» встретятся 13 февраля на стадионе «RCDE» в матче 24 тура испанской Примеры. Начало встречи в 23:00 мск. «Эспаньол» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

После возвращения в Примеру команда лишь обживается в элите испанского футбола. «Эспаньол» находится на 13 месте, ни на что толком не претендуя.

Между тем, каталонцы в последнее время не радуют результатами. Последняя победа в Примере случилась еще полтора месяца назад.

Коэффициенты матча Эспаньол — Барселона 1 4.70 X 4.00 2 1.70 Ставка

В минувшем туре чемпионата «Попугаи» вновь уступили. На выезде они были биты «Атлетиком» (1:2), а перед этим дома «Бетисом» (1:4).

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В целом, коллектив не знает вкуса побед пять последних матчей во всех турнирах, где в четырех из них терпел поражения.

«Барселона»

«Блауграна» относительно успешно начала год, победив в выездном матче Ла Лиги «Мальорку» (1:0) и пройдя в 1/16 финала Кубка Испании «Линарес Депортиво» (2:1).

Но потом подопечные Хави на последних минутах упустили выездную победу над «Гранадой» (1:1) в Примере и проиграли «Реалу» в полуфинале Суперкубка Испании — 2:3 д.в.

Затем «Барселона» вылетела из Кубка Испании, проиграв в 1/4 финала «Атлетику» в Бильбао — 2:3 д.в. В предпоследнем матче каталонцы вырвали на 87-й минуте гостевую победу над «Алавесом» (1:0) в Примере.

Успех в поединке прошлого тура против «Атлетико» (4:2), благодаря чему вышла на четвертое место, а по потерянным очкам — на третье.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,61.

Успех хозяев поля оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — «Барселона» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.