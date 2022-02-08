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    «Барнсли» разживется очками в Лутоне

    «Лутон Таун» — «Барнсли». Прогноз, ставка (к. 2.32) на футбол, Чемпионшип, 8 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Барнсли»
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    Коли Вудроу
    «Лутон Таун» сыграет на своем поле с «Барнсли» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 22:45 мск. «Лутон Таун» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Февраля 2022 года
    Лутон Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Лутон Таун 22:45 Барнсли Барнсли
  • Англия. Чемпионшип
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    «Лутон Таун»

    «Лутон Таун» в нынешнем сезоне ожидаемо бьется за зону плей-офф. Команда сейчас занимает 9 место, причем отставание от искомой 6 позиции составляет три очка.

    В последних матчах команда заметно прибавила. Серия без поражений составляет уже четыре поединка.

    В предыдущем туре чемпионата «Лутон Таун» добыл три пункта. Минимальная выездная победа над «Суонси» явно идет в копилочку.

    Все прогнозы на футбол

    С «Барнсли» команда в последнее время играет весьма удачно. Из пяти последних очных встреч три завершились для «Лутона» победами при одной неудаче.

    «Барнсли»

    На данный момент «Барнсли» занимает последнее место, отчаянно борясь за выживание. Отставание от спасительной 21 позиции составляет 8 пунктов.

    Между тем, с атакой у команды серьезные сложности. Шутка ли, но в 28 матчах «Барнсли» забил лишь 17 мячей.

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    • С обороной тоже не все ладно (43 пропущенных мяча). Между тем, лидер атак команды Коли Вудроу забил всего 4 мяча в чемпионате.

    В минувшем туре чемпионата «Барнсли» вновь уступил. Причем поражение от «Кардиффа» (0:1) наслоилось на дальнейший вылет из Кубка Англии, где «Хаддерсфилду» команда также уступила минимально.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лутон Таун» за 1.67, на ничью за 3.90, а на «Барнсли» — за 5.50.

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    «Лутон Таун» в последних матчах демонстрирует симпатичный футбол.

    «Барнсли» максимально мотивирован подняться со дна таблицы.

    «Барнсли» не остается ничего другого, кроме как выбираться с последнего места. Наши прогноз и ставка — Победа «Барнсли» или ничья с коэффициентом 2.32.

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    «Лутон Таун» — «Барнсли»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 08.02.2022. Прогнозы на футбол. «Барнсли» разживется очками в Лутоне
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