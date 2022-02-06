В воскресенье, 6 февраля, в Турине на «Альянц Арене» «Ювентус» сыграет против «Вероны» в 24-м туре итальянской Серии А. Игра начнется в 22:45 по мск. «Ювентус» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

На текущий момент «Ювентус» разместился на пятой позиции в турнирной таблице. От четвертой «Аталанты» он отстает на балл, но его конкурент имеет еще одну игру в запасе.

В рамках Серии А туринцы проигрывали последний раз еще в конце ноября. После того они провели десять встреч, в которых три раза сыграли вничью и смогли добыть семь викторий.

Коэффициенты матча Ювентус — Верона 1 1.53 X 4.30 2 6.00 Ставка

В минувшем туре первенства «черно-белые» расписали выездную мировую с «Миланом», сыграв 0:0, а ранее они смогли одержать две победы подряд, одолев в гостях 4:3 «Рому» и дома 2:0 «Удинезе».

Календарь и таблица Серии А

В родных стенах «Юве» в этом чемпионате провел пока 11 матчей, выиграв в шести из них. Еще три раза команда терпела фиаско и дважды делила очки со своими оппонентами.

«Верона»

«Верона» находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 33 пункта. От шестой еврокубковой строки ее отделяет пять баллов.

«Мастифы» за последние пять игр первенства уступили лишь раз, неожиданно на своем поле проиграв аутсайдеру «Селернитане» 1:2. Еще одну игру они свели вничью и трижды побеждали.

В своей последней проведенной встрече команда переиграла на своей территории «Болонью» 2:1, что стало для нее вторым выигрышем подряд. Игровым днем ранее был повержен на выезде «Сассуоло» 4:2.

Вне родных стен «Верона» в текущем чемпионате смогла выиграть лишь три раза за 11 матчей, еще по четыре встречи она проиграла и расписывала мировые.

«Ювентус» не может обыграть «Верону» в последних четырех поединках, дважды уступив и дважды сыграв вничью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.55.

На викторию «Верона» дают — 6.50, ничья оценена — в 4.38.

Прогнозируем, что на этот раз туринцы смогут одолеть «Верону», прервав 4-матчевую неудачную серию. Наша ставка на эту игру — П1 с форой -1.