«Ювентус»
На текущий момент «Ювентус» разместился на пятой позиции в турнирной таблице. От четвертой «Аталанты» он отстает на балл, но его конкурент имеет еще одну игру в запасе.
В рамках Серии А туринцы проигрывали последний раз еще в конце ноября. После того они провели десять встреч, в которых три раза сыграли вничью и смогли добыть семь викторий.
Коэффициенты матча Ювентус — Верона
В минувшем туре первенства «черно-белые» расписали выездную мировую с «Миланом», сыграв 0:0, а ранее они смогли одержать две победы подряд, одолев в гостях 4:3 «Рому» и дома 2:0 «Удинезе».
В родных стенах «Юве» в этом чемпионате провел пока 11 матчей, выиграв в шести из них. Еще три раза команда терпела фиаско и дважды делила очки со своими оппонентами.
«Верона»
«Верона» находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 33 пункта. От шестой еврокубковой строки ее отделяет пять баллов.
«Мастифы» за последние пять игр первенства уступили лишь раз, неожиданно на своем поле проиграв аутсайдеру «Селернитане» 1:2. Еще одну игру они свели вничью и трижды побеждали.
В своей последней проведенной встрече команда переиграла на своей территории «Болонью» 2:1, что стало для нее вторым выигрышем подряд. Игровым днем ранее был повержен на выезде «Сассуоло» 4:2.
Вне родных стен «Верона» в текущем чемпионате смогла выиграть лишь три раза за 11 матчей, еще по четыре встречи она проиграла и расписывала мировые.
«Ювентус» не может обыграть «Верону» в последних четырех поединках, дважды уступив и дважды сыграв вничью.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.55.
На викторию «Верона» дают — 6.50, ничья оценена — в 4.38.
Прогнозируем, что на этот раз туринцы смогут одолеть «Верону», прервав 4-матчевую неудачную серию. Наша ставка на эту игру — П1 с форой -1.