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    Туринцы прервут негативную серию с «Вероной»

    «Ювентус» — «Верона». Прогноз, ставка (к. 1.94) на футбол, чемпионат Италии, 6 февраля 2022 года

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    Мануэль Локателли
    В воскресенье, 6 февраля, в Турине на «Альянц Арене» «Ювентус» сыграет против «Вероны» в 24-м туре итальянской Серии А. Игра начнется в 22:45 по мск. «Ювентус» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Февраля 2022 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Верона Верона
  • Верона
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    «Ювентус»

    На текущий момент «Ювентус» разместился на пятой позиции в турнирной таблице. От четвертой «Аталанты» он отстает на балл, но его конкурент имеет еще одну игру в запасе.

    В рамках Серии А туринцы проигрывали последний раз еще в конце ноября. После того они провели десять встреч, в которых три раза сыграли вничью и смогли добыть семь викторий.

    Коэффициенты матча Ювентус — Верона

  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.00
  • Ставка
    •

    В минувшем туре первенства «черно-белые» расписали выездную мировую с «Миланом», сыграв 0:0, а ранее они смогли одержать две победы подряд, одолев в гостях 4:3 «Рому» и дома 2:0 «Удинезе».

    Календарь и таблица Серии А

    В родных стенах «Юве» в этом чемпионате провел пока 11 матчей, выиграв в шести из них. Еще три раза команда терпела фиаско и дважды делила очки со своими оппонентами.

    «Верона»

    «Верона» находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 33 пункта. От шестой еврокубковой строки ее отделяет пять баллов.

    «Мастифы» за последние пять игр первенства уступили лишь раз, неожиданно на своем поле проиграв аутсайдеру «Селернитане» 1:2. Еще одну игру они свели вничью и трижды побеждали.

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    • В своей последней проведенной встрече команда переиграла на своей территории «Болонью» 2:1, что стало для нее вторым выигрышем подряд. Игровым днем ранее был повержен на выезде «Сассуоло» 4:2.

    Вне родных стен «Верона» в текущем чемпионате смогла выиграть лишь три раза за 11 матчей, еще по четыре встречи она проиграла и расписывала мировые.

    «Ювентус» не может обыграть «Верону» в последних четырех поединках, дважды уступив и дважды сыграв вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.55.

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    На викторию «Верона» дают — 6.50, ничья оценена — в 4.38.

    Прогнозируем, что на этот раз туринцы смогут одолеть «Верону», прервав 4-матчевую неудачную серию. Наша ставка на эту игру — П1 с форой -1.

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    «Ювентус» — «Верона»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. Туринцы прервут негативную серию с «Вероной»
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