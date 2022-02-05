«Интер»
Учитывая, что у «нерадзурри» игра в запасе, они вполне уверенно держатся на первой позиции. После 22 туров команда Симоне Индзаги имеет 53 очка.
У «Интера» лучшая форма, если брать отрезок в 5 последних туров. Они набрали 13 очков. Последние результаты — это победа над «Венецией» (2:1), ничья с «Аталантой» (0:0) и победа над «Лацио» (2:1).
Коэффициенты матча Интер — Милан
В январе, 12 числа, «Интер» выиграл Суперкубок Италии, обыграв в финале «Ювентус» 2:1 благодаря голу Алексиса Санчеса в дополнительное время. 19 января команда пробилась в четвертьфинал Кубка Италии, выиграв дома у «Эмполи» (3:2 ДВ).
В дома в чемпионат «Интер» непобедим. Он одержал 9 побед и дважды сыграл вничью, и сейчас «черно-синие» идут на победной серии.
«Милан»
«Россонери» держаться третьей строчки, уступая «Наполи» лишь по разнице голов. Если смотреть на тройку, то результаты «Милана» ухудшились в сравнении с «Наполи» и «Интером». Перед паузой «дьяволы» проиграли и сыграли вничью.
«Милан» проиграл «Специи» 1:2 и разошелся ничьей 0:0 с «Ювентусом». Это был третий матч подряд, в котором «горожане» не смогли выиграть за 90 минут основного времени. Ранее они обыграли «Дженоа» (3:1) в Кубке Италии, но сделали это уже в дополнительное время.
Последнюю победу «Милан» отпраздновал 9 января, когда на выезде выиграл у «Венеции» 3:0. Этот результат закрепил успех матча с «Ромой» (3:1).
Фикайо Томори, Симон Кьер и Френк Кесси — травмированные футболисты «россонери», которые не помогут команде.
Прогноз и ставка
«Интер» выставлен, как фаворит (коэфф. 1.86). На «Милан» букмекеры дают котировку 4.10. Ничья будет рассчитываться по коэффициенту 3.90.
Объективно «Интер» был лучше в последних матчах. При непростом расписании, команда Индзаги провела хорошие матчи, выиграв Суперкубок и набрав 13 очков в 5 турах чемпионата. «Милан» же слегка подсел, за что и поплатился, опустившись на третье место.
Возможно, стоит рискнуть поставив на победу «Интера» в этом матче. «Нерадзурри» побеждали
С учетом кадровых недостатков «дьяволов», рекомендуем также поставить на ИТ «Интера» больше 1.5 за 1.76. Они забивали не менее двух голов 4 из 5 поединков.