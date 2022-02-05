В 24 туре чемпионата Италии (Серия А) состоится миланское дерби между «Интером» и «Миланом». Оно назначено на 5 февраля 20:00 по мск. «Интер» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Учитывая, что у «нерадзурри» игра в запасе, они вполне уверенно держатся на первой позиции. После 22 туров команда Симоне Индзаги имеет 53 очка.

У «Интера» лучшая форма, если брать отрезок в 5 последних туров. Они набрали 13 очков. Последние результаты — это победа над «Венецией» (2:1), ничья с «Аталантой» (0:0) и победа над «Лацио» (2:1).

Коэффициенты матча Интер — Милан 1 1.83 X 3.85 2 4.10 Ставка

В январе, 12 числа, «Интер» выиграл Суперкубок Италии, обыграв в финале «Ювентус» 2:1 благодаря голу Алексиса Санчеса в дополнительное время. 19 января команда пробилась в четвертьфинал Кубка Италии, выиграв дома у «Эмполи» (3:2 ДВ).

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В дома в чемпионат «Интер» непобедим. Он одержал 9 побед и дважды сыграл вничью, и сейчас «черно-синие» идут на победной серии.

«Милан»

«Россонери» держаться третьей строчки, уступая «Наполи» лишь по разнице голов. Если смотреть на тройку, то результаты «Милана» ухудшились в сравнении с «Наполи» и «Интером». Перед паузой «дьяволы» проиграли и сыграли вничью.

«Милан» проиграл «Специи» 1:2 и разошелся ничьей 0:0 с «Ювентусом». Это был третий матч подряд, в котором «горожане» не смогли выиграть за 90 минут основного времени. Ранее они обыграли «Дженоа» (3:1) в Кубке Италии, но сделали это уже в дополнительное время.

Последнюю победу «Милан» отпраздновал 9 января, когда на выезде выиграл у «Венеции» 3:0. Этот результат закрепил успех матча с «Ромой» (3:1).

Фикайо Томори, Симон Кьер и Френк Кесси — травмированные футболисты «россонери», которые не помогут команде.

Прогноз и ставка

«Интер» выставлен, как фаворит (коэфф. 1.86). На «Милан» букмекеры дают котировку 4.10. Ничья будет рассчитываться по коэффициенту 3.90.

Объективно «Интер» был лучше в последних матчах. При непростом расписании, команда Индзаги провела хорошие матчи, выиграв Суперкубок и набрав 13 очков в 5 турах чемпионата. «Милан» же слегка подсел, за что и поплатился, опустившись на третье место.

Возможно, стоит рискнуть поставив на победу «Интера» в этом матче. «Нерадзурри» побеждали в двух из трех миланских дерби . А учитывая проблемы «Милана» в опорной зоне и центральной зоне обороны, исход вполне себе реальный.

С учетом кадровых недостатков «дьяволов», рекомендуем также поставить на ИТ «Интера» больше 1.5 за 1.76. Они забивали не менее двух голов 4 из 5 поединков.