«Шарлеруа» на своём поле сыграет против «Серена» в рамках 26-го тура чемпионата Бельгии. Матч состоится 4 февраля, начало — 22:45 (мск). «Шарлеруа» — «Серен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлеруа»

«Шарлеруа» находится на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии набрав 40 очков за 25 матчей. Команда смогла забить 40 голов, а пропустила — 33 в этом сезоне.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Шарлеруа» 5 раз смог одержать победы над своими соперниками, 3 раза терпел поражения и 2 раза довольствовался ничьей.

В Высшей Лиге Бельгии после поражения от «Антверпена» (3:0) «Шарлеруа» не проигрывал уже три матча подряд. Во встрече с «Гентом» команды голы не забивали и разошлись со счётом 0:0.

Все прогнозы на спорт

После была игра с «Кортрейком», которая так же закончилась ничьей, но счёт был 1:1. А в последнем туре «Шарлеруа» встречался с «Синт Трёйденом» и смог одержать победу 0:1.

«Серен»

«Серен» находится в зоне вылета занимая 17-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии набрав 23 очка. Команда забила в ворота соперника 26 раз, а в свои пропустила 50 мячей.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Серен» 8 раз проигрывал своим оппонентам, 1 раз сыграл вничью и 1 раз смог выиграть.

В чемпионате Бельгии «Серен» провёл серию поражений длиною в 7 туров. Прервать свою черную полосу «Серен» смог в матче с «Беерхостом» где одержал победу на домашней арене со счётом 2:1. После этого была встреча с «Эйпеном» где команды не смогли определить сильнейшего и закончили со счётом 0:0.

Прогноз и ставка

На победу «Шарлеруа» в этом матче можно поставить за 1.68, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Серена» — за 4.70.

Прогноз — Это будет встреча лидера и аутсайдера чемпионата Бельгии. У «Шарлеруа» есть высокие цели на этот сезон, им сейчас крайне необходимо забирать свои 3 очка, а «Серен» очень подходящий соперник для этого.

Ставка - Победа «Шарлеруа» с форой (-1) за 2.14.