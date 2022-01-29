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    «Оружейники» добудут очередные три очка

    «Эйбар» — «Уэска». Прогноз, ставка (к. 1.89) на футбол, Чемпионат Испании, 29 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Уэска»
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    «Эйбар»
    29 января «Эйбар» сыграет на своем поле против «Уэски» в рамках 25-го тура Сегунды. Стартовый свисток будет дан в 20:15 по мск. «Эйбар» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 29 Января 2022 года
    Эйбар
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    •  Эйбар 20:15 Уэска Уэска
  • Испания. Сегунда
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    «Эйбар»

    «Эйбар», вылетевший в прошлом году из Примеры, планирует с ходу вернуться в элиту. Сейчас он с 46 очками делит первую строку с «Альмерией», опережая третью позицию на два балла.

    «Оружейники» за последние два месяца провели 11 встреч в рамках Сегунды, где проиграли только раз, уступив в начале декабря на выезде «Сарагосе» со счетом 0:1.

    Коэффициенты матча Эйбар — Уэска

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.50
  • Ставка
    •

    Также в этот период они четыре поединка свели вничью и смогли добиться шести победных результатов. В минувшем туре первенства они увезли победу из Альмерии, победив одноименную команду со счетом 2:0.

    Все прогнозы на футбол

    На своем поле в текущем первенстве Сегунды «Эйбар» заработал 26 очка из 46. Коллектив выиграл восемь игр из 11 при двух мировых исходах и одном фиаско.

    «Уэска»

    «Уэска» также в прошлом сезоне вылетела из Примеры, и на текущий момент в Сегунде идет только на 15 позиции, находясь даже ближе к зоне вылета, чем к плей-офф.

    «Оскенцы» выиграли первые два матча на старте сезона, но затем сильно сдали, победив только дважды за последующие 13 игровых дней при шести фиаско и семи ничейных исходах.

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    • После этой не особо удачной серии «гранатово-синие» не уступали на протяжении шести встреч, дважды победив при четырех ничьих. Затем они выиграли только раз за четыре игры, еще раз расписали мировую и дважды терпели фиаско. Одно из них в прошлом туре дома от «Понферрадины» 1:2.

    Вне родных стен «Уэска» заработала 16 баллов из 30, четыре раза выиграв при четырех мировых исходах и трех поражениях.

    За последние пять очных встреч дважды побеждала «Уэска», дважды была ничья и только раз выиграл «Эйбар».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 1.89.

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    На викторию «Уэски» дают — 4.48, ничья оценена — в 3.38.

    «Эйбар» особенно сильно играет на своем поле, выиграв последние восемь игр из девяти, «Уэска» же уж очень нестабильна. Так что прогнозируем в этом сражении викторию хозяев поля.

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    «Эйбар» — «Уэска»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 29.01.2022. Прогнозы на футбол. «Оружейники» добудут очередные три очка
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