ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок Африки всегда дарит интригу и зрелищеКубок Африки не заслуживает пренебрежения и насмешек Юри АлбертоУниверсальный Юри. «Зенит» нашел нового бомбардира в Бразилии Ангелина ГоликоваАнгелина Голикова: Почувствую себя на Олимпиаде только тогда, когда встану на старт
  • 06:37
    • Аргентина выиграла у Чили в квалификации ЧМ-2022
  • 02:19
    • Бразилия и Эквадор сыграли вничью в отборе ЧМ-2022
    Все новости спорта

    «Кельты» разнесут «мандариновых»

    «Селтик» — «Данди Юнайтед». Прогноз, ставки (к. 2.40) на футбол, чемпионат Шотландии, 29 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Селтик
    Прогноз и ставки на «Селтик» — «Данди Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Селтик»
    29 января в 24-м туре чемпионата Шотландии по футболу «Селтик» в Глазго на своем стадионе «Селтик Парк» сыграет против «Данди Юнайтед». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Селтик» — «Данди Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 29 Января 2022 года
    Селтик
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Селтик 18:00 Данди Юнайтед Данди Юнайтед
  • Данди
    •

    «Селтик»

    «Селтик» ведет в этом сезоне борьбу с «Рейнджерс» за золотые медали шотландского первенства. Сейчас он идет вторым с отставанием в четыре пункта от своего заклятого врага.

    Последний раз коллектив из Глазго уступал в рамках чемпионат страны аж в сентябре прошлого года, неожиданно проиграв тогда на выезде «Ливингстону» со счетом 0:1.

    За последние девять встреч чемпионата страны «кельты» смогли победить в восьми из них при одном мировом исходе. В минувшем туре первенства они переиграли в гостях «Хартс» 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    Из десяти домашних встреч текущего первенства «Селтик» выиграл восьми из них, остальные две игры он завершил мировыми исходами, пропустив за все это время лишь два гола.

    «Данди Юнайтед»

    «Данди Юнайтед» ведет борьбу за попадание в топ-6. На текущий момент он идет на седьмой позиции в турнирной таблице, уступая заветной позиции только по дополнительным показателям.

    Накануне «арабы» одолели в родных стенах «Росс Каунти» со счетом 2:1. Этой викторий они прервали свою длительную безвыигрышную серию. До этого в чемпионате они побеждали аж в ноябре.

  • Роналду не зря вернулся в «МЮ» — ему стоит остаться
  • Покинет ли португалец «Юнайтед»?
  • Вчера

    • Стоит отметить, что до этого поединка у «мандариновых» была серия из шести фиаско подряд, причем четыре из них без забитых мячей, а в двух других случаях они отметились по разу.

    Вне родных стен в текущем чемпионате «Данди Юнайтед» смог выиграть только два раза за десять игр, а также по четыре раза он уступал и расписывал мировые.

    За последние десять очных матчей этих клубов на поле «Селтика» восемь раз побеждали «кельты» и дважды была ничья. В Глазго «арабы» смогли забить лишь гол за последние пять поединков.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Селтика» предлагают — 1.15.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию «Данди Юнайтед» дают — 18.50, ничья оценена — в 7.90.

    «Селтик» сверхнадежно играет дома в защите, пропустив всего два гола в этом сезоне. Также он очень мало пропускает в родных стенах от предстоящего противника и зачастую уверенно с ним справляется. Так что в этом поединке рекомендуем ставить на такой исход — победа«Селтика» с форой (-1,5) без пропущенных мячей.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Циципас — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сергей Харитонов — Тайрон Спонг
  • Прочие
  • Сегодня в 20:30
    •  4.53
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сент-Трёйден — Шарлеруа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вальядолид — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нант — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Колумбия — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Чикаго — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Даллас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аризона — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Росс Каунти — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Блэкпул
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ковентри Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Селтик» — «Данди Юнайтед»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 29.01.2022. Прогнозы на футбол. «Кельты» разнесут «мандариновых»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры