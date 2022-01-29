29 января в 24-м туре чемпионата Шотландии по футболу «Селтик» в Глазго на своем стадионе «Селтик Парк» сыграет против «Данди Юнайтед». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Селтик» — «Данди Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Селтик»

«Селтик» ведет в этом сезоне борьбу с «Рейнджерс» за золотые медали шотландского первенства. Сейчас он идет вторым с отставанием в четыре пункта от своего заклятого врага.

Последний раз коллектив из Глазго уступал в рамках чемпионат страны аж в сентябре прошлого года, неожиданно проиграв тогда на выезде «Ливингстону» со счетом 0:1.

За последние девять встреч чемпионата страны «кельты» смогли победить в восьми из них при одном мировом исходе. В минувшем туре первенства они переиграли в гостях «Хартс» 2:1.

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Из десяти домашних встреч текущего первенства «Селтик» выиграл восьми из них, остальные две игры он завершил мировыми исходами, пропустив за все это время лишь два гола.

«Данди Юнайтед»

«Данди Юнайтед» ведет борьбу за попадание в топ-6. На текущий момент он идет на седьмой позиции в турнирной таблице, уступая заветной позиции только по дополнительным показателям.

Накануне «арабы» одолели в родных стенах «Росс Каунти» со счетом 2:1. Этой викторий они прервали свою длительную безвыигрышную серию. До этого в чемпионате они побеждали аж в ноябре.

Стоит отметить, что до этого поединка у «мандариновых» была серия из шести фиаско подряд, причем четыре из них без забитых мячей, а в двух других случаях они отметились по разу.

Вне родных стен в текущем чемпионате «Данди Юнайтед» смог выиграть только два раза за десять игр, а также по четыре раза он уступал и расписывал мировые.

За последние десять очных матчей этих клубов на поле «Селтика» восемь раз побеждали «кельты» и дважды была ничья. В Глазго «арабы» смогли забить лишь гол за последние пять поединков.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Селтика» предлагают — 1.15.

На викторию «Данди Юнайтед» дают — 18.50, ничья оценена — в 7.90.

«Селтик» сверхнадежно играет дома в защите, пропустив всего два гола в этом сезоне. Также он очень мало пропускает в родных стенах от предстоящего противника и зачастую уверенно с ним справляется. Так что в этом поединке рекомендуем ставить на такой исход — победа«Селтика» с форой (-1,5) без пропущенных мячей.