«Барнсли» сыграет на своем поле против «Борнмута» в рамках 29-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 29 января, начало — в 18:00 мск. «Барнсли» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барнсли»

«Барнсли» занимает последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав в 26-ти матчах лишь 14 очков.

Из-за вспышки коронавируса команде пришлось перенести часть январских матчей. Пауза, как показывают недавние результаты, не пошла ей на пользу.

Коэффициенты матча Барнсли — Борнмут 1 5.40 X 3.50 2 1.72 Ставка

Ранее на этой неделе «Барнсли» без шансов проиграл на выезде «Ноттингем Форетс». А перед этим было гостевое поражение от «Бирмингем».

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Безвыигрышная серия «Барнсли» в рамках Чемпионшипа составляет уже десять матчей (три ничьи и семь поражений).

«Борнмут»

«Борнмут» тем временем находится на третьей строчке после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 49 очков.

«Борнмут», судя по всему, будет до последнего бороться за одну из двух прямых путевок в Премьер-лигу.

Правда, сейчас у «Борнмута» спад . В январе команда Скотта Паркера пока не набрала ни одного очка. Сначала было поражение от «Лутон Таун», а потом — от «Халл Сити».

Также интересно, что у «Борнмута» только одна победа в шести предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Барнсли» в этом матче можно поставить за 4.90, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Борнмута» — за 1.79.

«Борнмут» слегка забуксовал к середине сезона. Но это вполне нормально, через это должна пройти любая команда. А самое главное, что в данном случае на это вряд ли стоит обращать внимание.

«Барнсли» абсолютно худшая команда в текущем сезоне Чемпионшипа. Вряд ли «Борнмут» на этот раз потеряет очки.

Ставка — победа «Борнмута» за 1.79.