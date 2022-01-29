«Барнсли»
«Барнсли» занимает последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав в 26-ти матчах лишь 14 очков.
Из-за вспышки коронавируса команде пришлось перенести часть январских матчей. Пауза, как показывают недавние результаты, не пошла ей на пользу.
Коэффициенты матча Барнсли — Борнмут
Ранее на этой неделе «Барнсли» без шансов проиграл на выезде «Ноттингем Форетс». А перед этим было гостевое поражение от «Бирмингем».
Безвыигрышная серия «Барнсли» в рамках Чемпионшипа составляет уже десять матчей (три ничьи и семь поражений).
«Борнмут»
«Борнмут» тем временем находится на третьей строчке после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 49 очков.
«Борнмут», судя по всему, будет до последнего бороться за одну из двух прямых путевок в Премьер-лигу.
Правда, сейчас у
Также интересно, что у «Борнмута» только одна победа в шести предыдущих матчах на выезде.
Прогноз и ставка
На «Барнсли» в этом матче можно поставить за 4.90, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Борнмута» — за 1.79.
«Борнмут» слегка забуксовал к середине сезона. Но это вполне нормально, через это должна пройти любая команда. А самое главное, что в данном случае на это вряд ли стоит обращать внимание.
«Барнсли» абсолютно худшая команда в текущем сезоне Чемпионшипа. Вряд ли «Борнмут» на этот раз потеряет очки.
Ставка — победа «Борнмута» за 1.79.