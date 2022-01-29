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    «Борнмут» продлит серию «Барнсли»?

    «Барнсли» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.79) и ставки на футбол, Чемпионшип, 29 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барнсли» — «Борнмут»
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    У «Борнмута» только одна победа в шести предыдущих матчах на выезде
    «Барнсли» сыграет на своем поле против «Борнмута» в рамках 29-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 29 января, начало — в 18:00 мск. «Барнсли» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Января 2022 года
    Барнсли
  • Англия. Чемпионшип
    •  Барнсли 18:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    «Барнсли»

    «Барнсли» занимает последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав в 26-ти матчах лишь 14 очков.

    Из-за вспышки коронавируса команде пришлось перенести часть январских матчей. Пауза, как показывают недавние результаты, не пошла ей на пользу.

    Коэффициенты матча Барнсли — Борнмут

  • 1
  • 5.40
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.72
  • Ставка
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    Ранее на этой неделе «Барнсли» без шансов проиграл на выезде «Ноттингем Форетс». А перед этим было гостевое поражение от «Бирмингем».

    Все прогнозы на футбол

    Безвыигрышная серия «Барнсли» в рамках Чемпионшипа составляет уже десять матчей (три ничьи и семь поражений).

    «Борнмут»

    «Борнмут» тем временем находится на третьей строчке после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 49 очков.

    «Борнмут», судя по всему, будет до последнего бороться за одну из двух прямых путевок в Премьер-лигу.

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    • Правда, сейчас у «Борнмута» спад. В январе команда Скотта Паркера пока не набрала ни одного очка. Сначала было поражение от «Лутон Таун», а потом — от «Халл Сити».

    Также интересно, что у «Борнмута» только одна победа в шести предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Барнсли» в этом матче можно поставить за 4.90, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Борнмута» — за 1.79.

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    «Борнмут» слегка забуксовал к середине сезона. Но это вполне нормально, через это должна пройти любая команда. А самое главное, что в данном случае на это вряд ли стоит обращать внимание.

    «Барнсли» абсолютно худшая команда в текущем сезоне Чемпионшипа. Вряд ли «Борнмут» на этот раз потеряет очки.

    Ставка — победа «Борнмута» за 1.79.

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    «Барнсли» — «Борнмут»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 29.01.2022. Прогнозы на футбол. «Борнмут» продлит серию «Барнсли»?
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