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    Стоит ожидать результативной игры

    «Зюлте-Варегем» — «Ауд-Хеверле Левен». Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, чемпионат Бельгии, 26 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Зюлте-Варегем» — «Ауд-Хеверле Левен»
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    «Зюлте-Варегем»
    В 24-м туре чемпионата Бельгии по футболу «Зюлте-Варегем» дома примет «Ауд-Хеверле Левен». Поединок состоится 26 января и начнется в 20:45 по мск. «Зюлте-Варегем» — «Ауд-Хеверле Левен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 26 Января 2022 года
    Зюлте-Варегем
  • Бельгия. Про Лига
    •  Зюлте-Варегем 20:45 Ауд-Хеверле Лёвен Ауд-Хеверле Лёвен
  • Бельгия. Про Лига
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    «Зюлте-Варегем»

    «Зюлте-Варегему» в этом сезоне предстоит отстаивать свое место в элите. Сейчас команда идет вблизи опасной зоны, опережая ее на четыре пункта.

    В минувшем туре первенства «фермеры» потерпели выездное фиаско от «Серкль Брюгге» со счетом 1:3. Этой неудачей они прервали свою серию из двух побед, обыграв в ней на выезде «Стандард» 1:0 и дома «Мехелен» 3:2.

    Перед этим коллектив проиграл три поединка чемпионата подряд. Всего же у него только три виктории за последние 11 игр первенства. Еще в этом отрезке он шесть раз уступал.

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    В родных стенах «Зюлте-Варегем» заработал 11 баллов из 23. Команда добилась добилась трех викторий, дважды играла вничью и шесть раз уходила с поля ни с чем.

    «Ауд-Хеверле Левен»

    «Ауд-Хеверле Левен» находится в турнирной таблице бельгийского первенства немного выше предстоящего противника, имея в своей копилке на три очка больше.

    К данной игре коллектив подходит с аналогичным сценарием. Он в прошлом туре уступил в гостях аутсайдеру «Беерсхоту» со счетом 1:3. Перед этим же он выиграл две встречи подряд.

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    • В этот период дома был обыгран «Стандард» 2:1 и на выезде «Шарлеруа» 3:0. До этого команда потерпела три фиаско подряд, но два из них с минимальным счетом.

    На выезде «Ауд-Хеверле Левен» набрал 11 баллов из 26. Клуб выиграл два поединка, четыре раз был повержен и пять раз делил очки со своими оппонентами.

    За последние пять очных игр этих команд четыре раза выигрывал «Ауд-Хеверле Левен» и раз была мировая.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ауд-Хеверле Левен» предлагают — 2.41.

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    На викторию «Зюлте-Варегем» дают — 2.73, ничья оценена — в 3.76.

    На поле «Зюлте-Варегем» эти команды провели шесть встреч, все которые завершились на тотал больше. Прогнозируем, что и на этот раз они выдадут результативную игру.

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    «Зюлте-Варегем» — «Ауд-Хеверле Левен»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 26.01.2022. Прогнозы на футбол. Стоит ожидать результативной игры
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