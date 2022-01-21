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    Сократит ли «Бенфика» отставание от «Спортинга»?

    «Арука» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.83) и ставки на футбол, чемпионат Португалии, 21 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бенфику Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Арука» — «Бенфика»
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    «Бенфика» идет на третьем месте
    В матче 19 тура чемпионата Португалии «Арука» сыграет на своем поле с «Бенфикой». Игра состоится 21 января в 22:00 по мск. «Арука» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 21 Января 2022 года
    Арука
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    «Арука»

    Хозяева идет в зоне вылета на 17-м месте. Они набрали только 14 очков за 17 туров. В переводе на результаты — это три победы, пять ничьих и девять поражений.

    «Арука» не побеждала с ноябре 2021 года. С тех пор она проиграла «Санта Кларе» 1:2, «Визеле» 1:4, «Браге» 0:6 и «Белененсешу» 1:2.

    Серию удалось разбавить в игре с «Портимоненси». Там была зафиксирована ничья 1:1. Последнюю победу у «Аруки» было зафиксировано 27 ноября в игре с «Боавиштой», которая завершилась со счетом 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    «Арука» пропускала в семи из восьми домашних поединков чемпионата Португалии.

    «Бенфика»

    «Бенфика» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Команда набрала 41 балл и является самой забивной в чемпионате — 50 голов.

    За последние 11 игр во всех турнирах «Бенфика» показывает хорошие результаты, в ее активе: две ничьи, три поражения и шесть побед.

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    В чемпионате Португалии несколько туров назад «Бенфика» разгромила «Маритиму» со счётом 7:1. После этого потерпела поражение на выезде от «Порту» (3:1).

    Затем там же смогла реабилитироваться в матче с «Пасуш де Феррейра», выиграв 2:0 на домашнем стадионе. Однако в последнем туре потеряла очки в поединке с «Морейренси» на своем поле — 1:1.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28.

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    Успех хозяев поля оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — «Бенфика» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,83.

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    «Арука» — «Бенфика»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 21.01.2022. Прогнозы на футбол. Сократит ли «Бенфика» отставание от «Спортинга»?
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