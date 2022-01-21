В матче 19 тура чемпионата Португалии «Арука» сыграет на своем поле с «Бенфикой». Игра состоится 21 января в 22:00 по мск. «Арука» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арука»

Хозяева идет в зоне вылета на 17-м месте. Они набрали только 14 очков за 17 туров. В переводе на результаты — это три победы, пять ничьих и девять поражений.

«Арука» не побеждала с ноябре 2021 года. С тех пор она проиграла «Санта Кларе» 1:2, «Визеле» 1:4, «Браге» 0:6 и «Белененсешу» 1:2.

Серию удалось разбавить в игре с «Портимоненси». Там была зафиксирована ничья 1:1. Последнюю победу у «Аруки» было зафиксировано 27 ноября в игре с «Боавиштой», которая завершилась со счетом 2:1.

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«Арука» пропускала в семи из восьми домашних поединков чемпионата Португалии.

«Бенфика»

«Бенфика» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Команда набрала 41 балл и является самой забивной в чемпионате — 50 голов.

За последние 11 игр во всех турнирах «Бенфика» показывает хорошие результаты, в ее активе: две ничьи, три поражения и шесть побед.

В чемпионате Португалии несколько туров назад «Бенфика» разгромила «Маритиму» со счётом 7:1. После этого потерпела поражение на выезде от «Порту» (3:1).

Затем там же смогла реабилитироваться в матче с «Пасуш де Феррейра», выиграв 2:0 на домашнем стадионе. Однако в последнем туре потеряла очки в поединке с «Морейренси» на своем поле — 1:1.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28.

Успех хозяев поля оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — «Бенфика» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,83.